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    Raja Koduri Xe-HPC GPGPU’sunu paylaştı

    Intel’in yeni hızlandırıcısı Raja Koduri tarafından paylaşıldı. Farklı üretim tekniklerinin bir araya getirileceği Xe-HPC GPGPU’su çalışmaya hazır hale geldi.
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    Metehan Göktaş
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    Raja Koduri Xe-HPC GPGPU’sunu paylaştı
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    Intel’in yüksek hızda hesaplama gerektiren alanlara yönelik geliştirdiği Xe yongası Raja Koduri tarafından paylaşıldı.

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    Intel Xe-HPC

    Yarıiletken üreticisinin dış döküm tesislerine emanet ettiği  Xe-HPC GPGPU’sunun hesaplama ünitesi 7 nm sürecinden geçecek.

     Bununla birlikte Intel’in geçtiğimiz yıl duyurduğu gelişmiş paketleme yöntemi Foveros CO-EMIB ile geliştirilen GPU farklı nodlarda üretilen farklı yongaları barındırıyor. Önbellek 10 nm SuperFin nodundan çıkarken I/O bölümü dış tesislerden temin edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı"

    8 işlem biriminin 2 yonga içerisine konumlandırıldığı yongaya HBM bellek kümeleri eşlik ediyor. Bunun yanı sıra henüz türü bilinmese de 3D XPoint ya da NAND Flash tabanlı olduğu düşünülen kalıcı depolama birimi yongaya hızlı depolama imkanı sağlayacak.



    https://www.techpowerup.com/277749/intel-xe-hpc-multi-chip-module-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    MCM ekran kartları epey ilginç olacak ama Intel'in sadece kendi işlemcisi ile kullandırma olayı Intel'in kendisine darbe vuracak gene. GPU sektöründe tekelcilik oynamaya çalışıyorlar.
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