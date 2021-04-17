RTX 3080 Ti’lar yola çıktı

RTX 30 ailesinin duyurulmasından bu yana söylentisi devam eden RTX 3080 Ti defalarca ertelenip iptal edilmesinin ardından bu sefer geliyor.
İlginizi Çekebilir RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi
Paylaşılan görüntülerde RTX 3080, RTX 3090, RX 580 ve hatta GT 710’un da yer aldığı modellerin ABD’ye doğru yola çıktığı görülüyor.
GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12GB OC
Daha dikkat çeken kısımsa kutuların üzerinde yer alan GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12GB OC ifadesi. Görsel kartların yolda olduğunu doğrulamakla birlikte Nvidia’nın RTX 3080 Ti’da 12 GB belleğe yer vereceğini doğruluyor.
Ayrıca Bkz. "Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor"
Önceleri 20 GB VRAM’le geleceği paylaşılan modelin GPU tarafında da bugüne kadar kırpmalara gidilmişti. En azından kartın daha da kırpılmadan raflarda yerini alacak olması güzel bir haber.
https://videocardz.com/newz/msi-geforce-rtx-3080-ti-ventus-3x-12gb-spotted-during-transit Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu nesil ilerledikçe ram kullanım miktarları yükselebilir.
Bu arada yaptığınız yeni çalışmalar var mı?
RTX 3080 Ti, büyük ihtimal RTX 3090 derecesinde kazma performansını ucuza verecek yani piyasada varlığını bile hissetmeyeceğiz.
Sırf şu 20gb'lık 3080sürümü söylentisi yüzünden şuana göre sudan ucuzken almadım kartı şuan istesemde alamıyorum çıkan kartlara bak üstelik... Bekle beni 4000 serisi kavuşmamız yakın.
20 Kişi Okuyor (5 Üye, 15 Misafir) 3 Masaüstü 17 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1419 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
rtx 3080 ti 12 gb, RTX 3080 t ve