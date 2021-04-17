Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 Ti’lar yola çıktı

    Nvidia’nın geldi gelecek yine ertelendi denilen kartı bu sefer transfer edilirken görüntülendi. Görünüşe göre firma üst segment Ampere ailesini kaslı yeni bir modelle genişletmek üzere.
    17 Nisan 2021, 22:00 (5 sa.)
    1,4b
    20
    22
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    RTX 3080 Ti’lar yola çıktı
    Tam Boyutta Gör

    RTX 30 ailesinin duyurulmasından bu yana söylentisi devam eden RTX 3080 Ti defalarca ertelenip iptal edilmesinin ardından bu sefer geliyor.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi

    Paylaşılan görüntülerde RTX 3080, RTX 3090, RX 580 ve hatta GT 710’un da yer aldığı modellerin ABD’ye doğru yola çıktığı görülüyor.

    GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12GB OC

    Daha dikkat çeken kısımsa kutuların üzerinde yer alan GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12GB OC ifadesi. Görsel kartların yolda olduğunu doğrulamakla birlikte Nvidia’nın RTX 3080 Ti’da 12 GB belleğe yer vereceğini doğruluyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor"

    Önceleri 20 GB VRAM’le geleceği paylaşılan modelin GPU tarafında da bugüne kadar kırpmalara gidilmişti. En azından kartın daha da kırpılmadan raflarda yerini alacak olması güzel bir haber.



    https://videocardz.com/newz/msi-geforce-rtx-3080-ti-ventus-3x-12gb-spotted-during-transit
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    A AskN0More (Nizam Samanlı) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Madencilere hayirli olsun
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkanydn (Furkan Aydın) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    8 bine 3080 alıp madencilere 21'e sattıktan sonra tekrar aynı fiyatlara kart bulabiliceğimi sandım :D Şimdiki aklım olsa 30 verseler satmam. Madenciler ile alakası yok demeyin kartı sattığım kişinin evinde 20 küsür 3080 30 küsür 3070 vardı :D AMD olan kartları sormaya tenezzül bile etmedim. %90'ı TR garantili distribütör ürünüydü. El altından çok ürün satıldı madencilere. Miningci arkadaş yanıma gelirken bagajında 10 tane 3070 ile geldi hemde sıfır ve penta kolisinde :D Adam piyasada ne kadar kart varsa toplamak için 200 bin lira kredi çekmiş söylediğine göre. :D Her birinin evinde onlarca belki yüzlerce aradığımız kartlardan var. Ülkemizde misal bin kişi madencilik ile uğraşıyor diyelim. Her birinde 20 adet kart olsa 20 bin kart yapıyor, bin kişide bin kart olmasıyla bu aynı şey mi şimdi :D gerisini siz düşünün. :D Ben eğlence amaçlı alıyorum bi karta gidipte 20 30 bin bağlayamam ama o adam bağlıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kraix (Uğur ) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    onun yolunu keserler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    phoenix_bird (muharrem cezbe) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayaller 18 ay sonrasına kaldı https://www.techradar.com/news/chip-maker-has-bad-news-for-those-hoping-to-buy-an-nvidia-geforce-rtx-3080-in-2021
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Metal-Gear (Evren ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3070'i gerçekten de Vram miktarı yüzünden hiç kovalamadım bile, 3080 mi olur 3090 mı olur derken bir türlü düşüremedim, en son bir tane RX 6700 xt bulabildim onu aldım. 12 GB Vram, rtx performansının dışında 3060 ti ile 3070'e çok yakın bir kart. Fiyatı ise onlardan daha makul. Tercih edilebilir yanları var anlayacağınız, bence o kadar parayı 8 gb vram'li bir ekran kartına vermeyin, örneğin Resident Evil remake'leri bile ayarları kökledikçe Vram kullanımı 8'i geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam GTA 5'te bile geçiyordu.

    Bu nesil ilerledikçe ram kullanım miktarları yükselebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rindaman ( -) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Metal-Gear
    Re3 9gb dayanıyordu kıl oldum. COd falan 8 geçiyordu da optimize etmişler şimdi kökleyince 5.5gb.

    Bu arada yaptığınız yeni çalışmalar var mı?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Pence1 (Ümit Türkmen) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madencilere doğru yolda çıktı Nvidia dimi?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu RTX 3060 Ti, 3070 ve 3080'in en büyük eksisi düşük RAM bence. He gerçi NVIDIA'da biliyor ki madenciler fiyata bakmadan alacaklar, o yüzden dayıyorlar.

    RTX 3080 Ti, büyük ihtimal RTX 3090 derecesinde kazma performansını ucuza verecek yani piyasada varlığını bile hissetmeyeceğiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bende ancak gtx780 bulabildim. Hayat işte
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    40 yaşıma geldim, bi ekran kartı alamadım. Yanarım da ona yanarım :)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AdilOlmayanYıldırım 3 sa. ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    1080 ti alıp sattıktan sonra bende de olay kapandı fiyatlara yetişemedim 🤣
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ashandle (Oğuzhan Cihangir) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Afedersiniz ama Nvidia 3000 serisinde mal gibi ram dağıtımı yaptı kartlara 3060'da 12gb 3070'de 8gb 3080'de 10gb 3080ti'da 12gb.

    Sırf şu 20gb'lık 3080sürümü söylentisi yüzünden şuana göre sudan ucuzken almadım kartı şuan istesemde alamıyorum çıkan kartlara bak üstelik... Bekle beni 4000 serisi kavuşmamız yakın.
    3 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AdilOlmayanYıldırım 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Ashandle
    Yakın derken 🤣
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    N Night_Blade (ibrahim s) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Ashandle
    Senin gibi mağdur olan çok insan var. Nvidia bu 3000 serisinin ekmeğini en az 3 sene yer. Kaldı ki Nvidia geforce Now servisinin başarılı gitmesi için bu ara kart üretimine fazla yüklenmez gibi geliyor ve ayrıca yeni nesil konsollarda oyunlar yeni geliştiriliyor veya erteleniyor. Bu ortamda 4000 serisi hayal. 3000 serisinde VRAM dağılımı berbat gerçekten. Kart almayanlara Allah sabır versin, beklemeye devam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Musty3535123 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Ashandle
    aynen bekle, 4000 serisi sudan ucuz gelir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A AskN0More (Nizam Samanlı) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Madencilere hayirli olsun
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hesperiush (Ertan KOÇ) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) AskN0More
    Ben madencilere değil buna çanak tutan nVIDIA ve AMD'de buluyorum kabahati. İsteseler madenciliğe özel kart çıkaramazlar mı ? Neden çıkarmıyorlar ? Çünkü onların tek derdi borsadaki hisselerinin değeri.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    20 Kişi Okuyor (5 Üye, 15 Misafir) 3 Masaüstü 17 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1419 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3080 ti 12 gb, RTX 3080 t ve
    2 etiket daha GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12GB OC Donanım
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 37 dk. Pfizer CEO’su: “Kovid-19’a karşı her yıl aşılanmak gerekebilir” 1 sa. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu 1 sa. Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaşıldı 3 sa. Yatak odaları için: Akıllı komodin 3 sa. Van Gogh APU’ları RDNA2 ve Zen 2’yi düşük güç tüketimli dizüstülere getirecek 3 sa. The Batman film ile aynı evrende geçecek olan HBO Max dizisinden ilk detaylar paylaşıldı 4 sa. Intel Rocket Lake fiyatları şimdiden düşmeye başladı 4 sa. iOS 14.5'teki yeniden kalibrasyon sonrası bazı iPhone 11'lerin pil sağlığı yüzdesi arttı 4 sa. Tahriş etmeyen tıraş makinesi “Philips S5070/06 incelemesi“ 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN RTX 3080 Ti’lar yola çıktı Sonraki Google Chrome'un internet olmayınca oynanan dinazor oyunu widget olarak iPhone'lara geliyor 6 sa. Android 12, uygulamaları otomatik olarak ana dilinize çevirebilir 7 sa. iPhone 13 Pro Max'in tasarımı sızdı: Daha büyük kamera ünitesi ve daha kalın gövde 8 sa. Xiaomi, Çin'de ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına giremedi: Birincilik Vivo'da 9 sa. Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı Enco Buds ortaya çıktı 9 sa. Volkswagen ID.6 elektrikli SUV ailesi tanıtıldı 10 sa. Google, birkaç tıklamayla 3D animasyonlar oluşturabileceğiniz web sitesini başlattı 10 sa. Lansman öncesi Moto G60 ve Moto G40 Fusion'ın temel özellikleri belli oldu 11 sa. Realme Q3, Dimensity 1100 işlemci ve 120 Hz ekranla gelecek 12 sa. Tarihte ilk kez Ethereum (ETH) ETF’i onay aldı 12 sa. Fitbit'in yeni akıllı bilekliği, Fitbit Luxe geliyor 13 sa. Netflix’in sevilen animesi Castlevania’nın final sezon yayın tarihi açıklandı; yeni dizi duyuruldu 14 sa. iQOO 7 serisi güçlü bir sıvı soğutma tekniği kullanıyor 15 sa. Hitman 3’ün satışları %300 arttı, yeni bir stüdyo daha açılıyor 16 sa. Çip krizi ekipman üretimini de vuruyor 17 sa. Doctor Who’da yönetmenlik yapan Ben Wheatley, Doom ve Counter-Strike filmleri yapmak istiyor 18 sa. Excalibur PUBG Arena Turnuvasını kaçırmayın 18 sa. MMORPG Moonlight Sculptor, Android için ön kayıta açıldı 1 gün Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna çılgın bütçe 1 gün Microsoft, Windows 10 güç menüsüne yeni bir seçenek ekliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız