RTX 3080 Ti’lar yola çıktı

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RTX 30 ailesinin duyurulmasından bu yana söylentisi devam eden RTX 3080 Ti defalarca ertelenip iptal edilmesinin ardından bu sefer geliyor.

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RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi

Paylaşılan görüntülerde RTX 3080, RTX 3090, RX 580 ve hatta GT 710’un da yer aldığı modellerin ABD’ye doğru yola çıktığı görülüyor.

GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12GB OC

Daha dikkat çeken kısımsa kutuların üzerinde yer alan GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12GB OC ifadesi. Görsel kartların yolda olduğunu doğrulamakla birlikte Nvidia’nın RTX 3080 Ti’da 12 GB belleğe yer vereceğini doğruluyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor"

Önceleri 20 GB VRAM’le geleceği paylaşılan modelin GPU tarafında da bugüne kadar kırpmalara gidilmişti. En azından kartın daha da kırpılmadan raflarda yerini alacak olması güzel bir haber.

https://videocardz.com/newz/msi-geforce-rtx-3080-ti-ventus-3x-12gb-spotted-during-transit

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