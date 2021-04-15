Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

RTX 3060 ile başlayan madenci kısıtlı ekran kartı hamlesi ne yazık ki boşa çıktı. Önce kartın kısıtlı halde bile karlı olduğunun anlaşılmasının ardından ortaya çıkan ethereum kazmaya yönelik kısıtlamayı kaldıran sürücü oyuncuların bir hayli üzdü.

GA106-302

Son paylaşımlara göre Nvidia RTX 30 serisi GPU’ları yeni bir madenci kısıtı ile güncelleyecek. RTX 3060’ın kalbindeki GPU’yu GA106-300’den GA106-302 GPU’suna güncelleyecek firma daha ileri seviye engellerle karşımıza çıkacak. Yeni bir PCI Device ID’siyle gelecek GA106-302 böylece mevcut engelleri kaldıran sürücü altında çalışmayacak.

Ayrıca Bkz. "Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek"

Diğer taraftan diğer RTX Ampere kartlarının da benzer bir güncelleme alacağına değinilmiş. Bir önceki seferde hızla kırılan kısıtların bu sefer ne kadar dayanacağı ise merak konusu.

https://videocardz.com/newz/nvidia-to-launch-a-new-ga106-302-gpu-for-geforce-rtx-3060-to-reintroduce-ethereum-mining-limiter

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.