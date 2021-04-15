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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor

    GPU devinin madencilere karşı dirençli yonga fikri ne yazık ki kısa süre içerisinde boşa çıktı. Çeşitli yollarla engeli aşan azimli madencilere yeni bir engel geliyor.
    15 Nisan 2021, 20:00 (15 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor
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    RTX 3060 ile başlayan madenci kısıtlı ekran kartı hamlesi ne yazık ki boşa çıktı. Önce kartın kısıtlı halde bile karlı olduğunun anlaşılmasının ardından ortaya çıkan ethereum kazmaya yönelik kısıtlamayı kaldıran sürücü oyuncuların bir hayli üzdü.

    GA106-302

    Son paylaşımlara göre Nvidia RTX 30 serisi GPU’ları yeni bir madenci kısıtı ile güncelleyecek. RTX 3060’ın kalbindeki GPU’yu GA106-300’den GA106-302 GPU’suna güncelleyecek firma daha ileri seviye engellerle karşımıza çıkacak. Yeni bir PCI Device ID’siyle gelecek GA106-302 böylece mevcut engelleri kaldıran sürücü altında çalışmayacak.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek"

    Diğer taraftan diğer RTX Ampere kartlarının da benzer bir güncelleme alacağına değinilmiş. Bir önceki seferde hızla kırılan kısıtların bu sefer ne kadar dayanacağı ise merak konusu.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-to-launch-a-new-ga106-302-gpu-for-geforce-rtx-3060-to-reintroduce-ethereum-mining-limiter
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    sniper23 (Enes Şahinler) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nvidia aslında iki taraflı oynuyor. RTX 3060 piyasada çoğalınca, (kıtlık olmayınca) hemen bir anda bir beta driver ortaya çıkıyor ve hoppa! Mining kilidi devre dışı kalıyor. Böyle hemen RTX 3060 da piyasadan siliniyor.

    Tamamen kasıtlı ama oyuncu tarafının da ağzına bal çalıyor, madenci tarafının da. Epey iyi taktik aslında.
    Nvidia aslında iki taraflı oynuyor. RTX 3060 piyasada çoğalınca, (kıtlık olmayınca) hemen bir anda bir beta driver ortaya çıkıyor ve hoppa! Mining kilidi devre ...
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    K konusancpu 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu ekran kartları için artık bir müdahele edilmesi gerekmiyor mu
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    BYGURSEL58 (Gürsel KILAVUZ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yemezler.
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    AdilOlmayanYıldırım 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Miningçilere güzel güzel satarken, oyun oynayacağım bir karta 300 dolardan fazla vermem diyecek adamları bile avlamak güzel fikir aslında.
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    JeaLeusy (Alper Coşkun Sertkaya) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    RTX 3060 ile aslında mining yapılmıyor miningde kullanmak için direk PCI 1. soketine takmak gerekiyor ve Celeron Pentium gibi işlemcilerle olmuyor. Yani RTX 3060'dan mining rig kuramazsınız zaten anakartlar da bu PCI soketinden 2 adet falan var onunda biri tam hızı vermediği için 2. bir 3060 takayım deseniz dahi onda da mh vermiyor. 2 soketinde tam hız verdiğini varsayıyorum 2 kart yapışık gibi yan yana olacak öyle kastıramazsınız zaten. Denemek için biri server anakartı üzerinden ekran kartı dikey tutacaklarındaki gibi kalın tam riserlerle denemişti onda sonuç almıştı fakat bununla da kimse uğraşmaz. Miningci riser ile kart bağlayamıyorsa o iş bitmiştir.

    RTX 3060 ile mining yapmak için ancak oyuncusundur gece yatarken Mining'e bırakacaksındır kasanda 1 tane RTX 3060 takılıdır evet 48 / 50 Mh kasabilirsin. Beta sürücü muhabbetine herkes RTX 3060 aldı ve çoğunun elinde patladı.

    Aşağıdaki videoyu izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınızdır;

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    H Hyper-X (Emre Özkardeşler) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Miner-limited'ı madenci kısıtlı olarak mı çevirdiniz acaba? Madencilerle sınırlı falan deseydiniz bari. Orijinali nasıl bilmiyorum ama Türkçe'sinde kesinlikle bir sorun var.
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia' ya güvenen arkadaşlarım can-ı gönülden artılasın sayımızı bilelim.

    /s
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    sniper23 (Enes Şahinler) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nvidia aslında iki taraflı oynuyor. RTX 3060 piyasada çoğalınca, (kıtlık olmayınca) hemen bir anda bir beta driver ortaya çıkıyor ve hoppa! Mining kilidi devre dışı kalıyor. Böyle hemen RTX 3060 da piyasadan siliniyor.

    Tamamen kasıtlı ama oyuncu tarafının da ağzına bal çalıyor, madenci tarafının da. Epey iyi taktik aslında.
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