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    RTX 3080 Ti referans kartı sızdı: CUDA sayısı önceki sızıntılardan farklı

    Nvidia’nın yeni nesil kartları donanım dünyası tarafından merakla beklenedursun modeller sızmaya devam ediyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
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    RTX 3080 Ti referans kartı sızdı: CUDA sayısı önceki sızıntılardan farklı
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    GPU devinin donanımseverlerin yüksek performans artışı beklentisi ile beklediği Ampere kod adlı kartlarının CUDA sayısı bir kere daha paylaşıldı.

    Bir Youtube kanalının paylaştığı slaytlara göre Nvidia üst segmentte 3 kart hazırlıyor. Tu102’nin yerini alacak GA102’de 5376 CUDA çekirdeği taşırken halefi bulunmayan bir ara model olarak GA103 ve TU104’ün yerini alacak GA104 GPU’ları gündemde.

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    Turing’e göre %10 IPC artışı getirebilecek Ampere yongaları son dönemde Nvidia’nın verdiği siparişlere göre 7 nm ile gelecek. Firma burada üst seviye kartlarda 7 nm+ veya 7 nm EUV sürecine yer verirken giriş seviyesine doğru 7 nm DUV tekniğini tercih edebilir.

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    5376 CUDA çekirdeğine ve 7 nm’ye rağmen tepe modelde 2.2 GHz frekanslar görmemiz olası. Aşağıya doğru indikçe 2.5 GHz’lik çalışma frekansları bekleyebiliriz. Gerek CUDA sayısında artış gerekse de IPC iyileştirmesiyle RTX 3080 Ti’ın FP32 hesaplama gücü 21 TFLOPS seviyesine ulaşabilir.

    RTX 3080 Ti referans kartı sızdı: CUDA sayısı önceki sızıntılardan farklı
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    Diğer taraftan kartta 18 Gbps’lik GDDR6 bellekler sayesinde 863 GB/s bellek bant genişliğine erişilebilir. Bu değer 384 bit bellek kullanıldığı varsayıldığında ortaya çıkan rakam ve mevcut karta kıyasla %40 bant genişliği artışına tekabül ediyor.

    Son olarak Nvidia GA102 slaytlara göre en kötü senaryoda %40 en iyi senaryoda %70 performans artışı sunacak. Ayrıca şimdiye kadar sızıntıların da işaret ettiği üzere yeşil ekip RT Core sayısını da arttıracak.

    Böylelikle oyun yapımcılarının RTX efektlerinden bazılarını ödün vermelerine gerek kalmadan tam bir deneyim sunmasının önü açılacak. DLSS 3.0’ı da tanıtması beklenen Nvidia’nın bu ay içerisinde HPC alanına yönelik Tesla A100 ve DGX A100 çözmlerini tanıtması beklenirken oyuncu kartları eylül’deki etkinliğe kalacak.



    https://www.techpowerup.com/266959/nvidia-rtx-3080-ti-and-ga102-ampere-specs-other-juicy-bits-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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