RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı

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GPU devinin Ampere kartları ekran kartı yükseltmesi arefesinde olanlar tarafından merakle bekleniyor. Dün paylaştığımız hacimli performans artışı haberinin ardından bu sefer de RTX 3080’in test sonucuna yer verildi.

RTX 3080 iddialı geliyor

Time Spy Extreme testinde 10000 puan sınırını geçen RTX 3090/3080 Ti’ın ardından RTX 3080 de 8600 puan alıyor. Bu haliyle RTX 3080, RTX 2080 Ti’ın ortalama skorundan %35 önde. 8600 puanlık skora göre RTX 3080’in RTX 3080 Ti’dan yaklaşık %16 geride konumlanacağını söyleyebiliriz.

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Mevcut kartlardaki tabloya göre kıyaslamak gerekirse RTX 2080 Ti, RTX 2080’den yaklaşık %25 fazla puan alırken oyunlarda genellikle %20 hızlıydı. Diğer taraftan sonuna kadar hız aşırtılmış bir RTX 2080 Ti ile RTX 3080 arasındaki fark %12’ye düşüyor.

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RTX 3080'in teknik özellikleri

Son olarak RTX 3080’in şimdiye kadar bilinen teknik özelliklerine göz atarak sözlerimizi noktalayalım. GA102-200-KD-A1 yongasından güç alacak model 4352 CUDA çekirdeği taşıyacak. Bu rakam RTX 2080 Ti ile aynı seviyede, Ampere’deki mimarisel geliştirme yüz güldürücü seviyede görünüşe göre.

Ayrıca Bkz. "RTX 3090 RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir"

Bellek tarafında 10 GB kapasiteli GDDR6X yongalarının 19 Gbps hızda çalışacağı kart 320 bit bellek veri yolu üzerinden 760 GB/s bant genişliğinden faydalanacak. Burada Turing kartların çıktığı dönemde GDDR6 özelliklerinin net olmasının aksine GDDR6X yongaların halen detaylanmadığını da belirtelim.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3080-ampere-gaming-graphics-card-allegedly-up-to-35-faster-than-rtx-2080-ti-in-3dmark-timespy/

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