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    RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı

    Benchmark testine göre Ampere’yi bekleyenlerin beklediğine değeceğe benziyor.
    2 hf.
    3,4b
    1
    15
    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı
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    GPU devinin Ampere kartları ekran kartı yükseltmesi arefesinde olanlar tarafından merakle bekleniyor. Dün paylaştığımız hacimli performans artışı haberinin ardından bu sefer de RTX 3080’in test sonucuna yer verildi.

    RTX 3080 iddialı geliyor

    Time Spy Extreme testinde 10000 puan sınırını geçen RTX 3090/3080 Ti’ın ardından RTX 3080 de 8600 puan alıyor. Bu haliyle RTX 3080, RTX 2080 Ti’ın ortalama skorundan %35 önde. 8600 puanlık skora göre RTX 3080’in RTX 3080 Ti’dan yaklaşık %16 geride konumlanacağını söyleyebiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı

    Mevcut kartlardaki tabloya göre kıyaslamak gerekirse RTX 2080 Ti, RTX 2080’den yaklaşık %25 fazla puan alırken oyunlarda genellikle %20 hızlıydı. Diğer taraftan sonuna kadar hız aşırtılmış bir RTX 2080 Ti ile RTX 3080 arasındaki fark %12’ye düşüyor.

    RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı
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    RTX 3080'in teknik özellikleri

    Son olarak RTX 3080’in şimdiye kadar bilinen teknik özelliklerine göz atarak sözlerimizi noktalayalım. GA102-200-KD-A1 yongasından güç alacak model 4352 CUDA çekirdeği taşıyacak. Bu rakam RTX 2080 Ti ile aynı seviyede, Ampere’deki mimarisel geliştirme yüz güldürücü seviyede görünüşe göre.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir"

    Bellek tarafında 10 GB kapasiteli GDDR6X yongalarının 19 Gbps hızda çalışacağı kart 320 bit bellek veri yolu üzerinden 760 GB/s bant genişliğinden faydalanacak. Burada Turing kartların çıktığı dönemde GDDR6 özelliklerinin net olmasının aksine GDDR6X yongaların halen detaylanmadığını da belirtelim.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3080-ampere-gaming-graphics-card-allegedly-up-to-35-faster-than-rtx-2080-ti-in-3dmark-timespy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ceann Capall 2 hf. en beğenilen
    Gitgide fark kapanıyor :)) ilk çıkan haberlerde 3060 2080 ti kıyaslanıyordu. bu haberlere güven olmaz son kullanıcı testlerine kadar beklemek en iyisi diğer testler abartı ve sallamasyon.
    Gitgide fark kapanıyor :)) ilk çıkan haberlerde 3060 2080 ti kıyaslanıyordu. bu haberlere güven olmaz son kullanıcı testlerine kadar beklemek en iyisi diğer tes...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 hf.
    bizde de 2080Ti 'dan %35 daha pahalı olur anca
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    Paetzold (R S) 2 hf.
    Milletin komple sistem topladığı fiyatlara sadece ekran kartı alır olduk.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 hf. Paetzold
    Aslında pahalı olan ekran kartları değil işlemciler, neden bunu diyorum en basit örneği 545mm²'lik TU104 10900K'nın 2 katından fazla zar alanına ve transistöre sahip. Ona bir de 8gb GDDR6 bellek pcb bileşen ve 3 fanlı soğutma bloğu maliyetini de katalım, ne demek istediğimi anlarsınız. İşlemci yanında doğru düzgün soğutma bile verilmiyor veya hiç verilmiyor, ekran kartlarında soğutma bloğu ve fanları kaliteli olmak zorunda, Intel de AMD de üst seviye işlemcilerden haksız yere çok kazanıyor. Misal 4500TL'ye alınan bir ekran kartı 10900K veya 3900X'den gerçekte daha maliyetli bir üründür, en azından ekran kartları fiyatını daha çok hak eden bir donanım, bu 2080 Ti olsa bile geçerli benim düşüncem bu yönde.
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    -erna- (Erdi Eyiçıtak) 2 hf.
    Bu haber doğru çıkacak gibi hissediyorum. 3070 de +-%1-5 arası 2080ti gibi bir performans verecektir. Ama artan rt performansı ile 3070 daha avantajlı olacak. 2080ti kullanan arkadaşlar 1080ti gibi kartın ederi anlamında büyük bir düşüş yaşayacaklar. Dikkatlerine.
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    donanimist (Turan ) 2 hf. -erna-
    Hocam ikinci elde 3500 liranın altında eli ayağı düzgün 1080Tİ bulunamıyor ama artık bunuda göz önünde bulundurmak lazım. Nvidia yeni seri kartlarını RTX 20xx fiyatları ile sunarsa belki 2000 lira gibi sert bir düşüş olabilir ama ben yeni serinin bir önceki seri ile aynı fiyattan geleceğini hiç sanmıyorum.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 hf.
    3080 diğerlerine bakma, beni al diyor adeta.
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    wolwes 2 hf. (düzenlendi)
    Bilgisayar bileşenleri haberleri konusunda en son güvenmeniz gereken kaynaklardan biri wccftech, ryzenlerde de yaveri adored tv yi yanına almış beraber atıp tutuyorlardı.
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    -Gardiyan- (Ö. G.) 2 hf.
    %35 daha hızlı ama ülkemizdeki fiyatlandırması nasıl olacak ? 2080 Tİ dan ne kadar daha pahalı olacak. Ülkemiz koşullarında maalesef bu kartlar çoğu kişi için sadece resimlerde görebileceği bir şey oldu artık.
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    Zero Limit 2 hf.
    3080ti 10bin puan (tablo doğru dersek)psikolojik olarak insan onu hedefliyortabii 15 bin tl olursa zortingen
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    Arisaka 2 hf.
    Nvidia öncelikli olarak ışın izlemeye odaklanmışken bu nesilde böyle bir performans sıçraması mümkün değil.Gerçekçi yaklaşmak gerekirse 3080 ile 2080 Ti benzer performansta olur fakat RTX olarak 3080 daha başarılı olacaktır.
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    Ceann Capall 2 hf. en beğenilen
    Gitgide fark kapanıyor :)) ilk çıkan haberlerde 3060 2080 ti kıyaslanıyordu. bu haberlere güven olmaz son kullanıcı testlerine kadar beklemek en iyisi diğer testler abartı ve sallamasyon.
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    No Way Out (Mert A.) 2 hf.
    Kaynak wccftechin sallamasyon haberi, ciddiye almayın. 3000 serisi ile ilgili daha 3d mark Database'e düşmüş bir bilgi yok.
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 hf. No Way Out
    rtx 3000 serisinde ısın izleme için ayrı corelar olucak denmıstı galiba rtx 2060 daki gibi kapasitesini hem fps hem ısın izleme harcıyordu 3000serisinden galiba rtx kapatan birisi fps sıcraması yasar gibime geliyo dogrumudur ?
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    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3080, nvidia ampere ve
    6 etiket daha GA102-200-KD-A1 rtx 2080 ti nvidia rtx 3090 nvidia turing nvidia 7 nm Donanım
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