RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü

Daha önce AMD ile işbirliğine giden ASUS Ryzen 9 4900HS üzerinde yükselen dizüstüsüyle donanım dünyasında ses getirmeyi başarmıştı.

Zephyrus Duo 15'te RTX 3080'le mobil Ryzen APU buluşacak

Güney Afrikalı bir perakendecinin listelediği dizüstüler mobil AMD APU’ların bu sefer kaslı ekran kartlarıyla da eşleştirileceğini gösteriyor. Zephyrus Duo 15 laptop (GX55)’te Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080 ikilisine yer verilirken Zephyrus G14’te Ryzen 9 5900H’a RTX 3060 Max-Q eşlik etmiş.

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Zephyrus G15’te ise model numarası bilinmeyen bir Renoir APU’su yine tam modeli bilinmeyen bir Quadro RTX 3000 ile kombinlenmiş. Son olarak Ryzen 5000H ailesinin Lisa Su tarafından CES 2021’de tanıtılması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-hs-mobile-processors-spotted-alongside-geforce-rtx-3080-3070-3060-gpus

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