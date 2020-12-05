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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü

    Ryzen 5000 ile birlikte üst segment ekran kartıyla gelen Ryzen mobil APU’lu taşınabilir bilgisayarlar raflarda yerini alacak. Ortaya çıkan ASUS dizüstüler kaslı bileşenlerden oluşuyor.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü

    Daha önce AMD ile işbirliğine giden ASUS Ryzen 9 4900HS üzerinde yükselen dizüstüsüyle donanım dünyasında ses getirmeyi başarmıştı.

    Zephyrus Duo 15'te RTX 3080'le mobil Ryzen APU buluşacak

    Güney Afrikalı bir perakendecinin listelediği dizüstüler mobil AMD APU’ların bu sefer kaslı ekran kartlarıyla da eşleştirileceğini gösteriyor. Zephyrus Duo 15 laptop (GX55)’te Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080 ikilisine yer verilirken Zephyrus G14’te Ryzen 9 5900H’a RTX 3060 Max-Q eşlik etmiş.

    RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü
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    Ayrıca Bkz. "ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash"

    Zephyrus G15’te ise model numarası bilinmeyen bir Renoir APU’su yine tam modeli bilinmeyen bir Quadro RTX 3000 ile kombinlenmiş. Son olarak Ryzen 5000H ailesinin Lisa Su tarafından CES 2021’de tanıtılması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-hs-mobile-processors-spotted-alongside-geforce-rtx-3080-3070-3060-gpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Hobar (Emrah Karaçam) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    La biri şunlara 1050ti li dizüstü pc lerin 8-10 bine satıldığını söylesin.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    -Nomad- (no name) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba Asus daha önce Amd işlemcili laptoplarda yaptığı gibi, laptopun havalandırma deliklerini kapatacak mı?
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    lMajesty (hüseyin akman) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    16 gb rtx 3080 kimse de görmemiş bu nasıl oluyor daha pc ye bile gelmedi fake bu
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asus"Valla ben 1080p veririm sen illa 4K oynayacaksan monitörüm de var ondan alırsın" demek istemiş sanırım.
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir laptop için 15.6" nr kadar makul bilemedim... en az 17" olmalıydı diye düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nvidia açıklamıştı 3060 lar 999$ olacak diye
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    40-50 bin lira olur herhalde
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    TempestPunch (on ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla Full HD geliyor.1 senedir 2k 144hz laptop almayi bekliyorum. XMG cikardi ama yeni nesil degil.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni serilerde anlaşılan PCI-E limiti kalktı gibi görünüyor.
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    TheMuyu (Murat Y.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hey maşallah 1080p için 3080 ve ryzen 9 :))
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    3080 adı ama ........








    masaüstünde ki dengi 3060ti veya 2080 süper
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Hobar (Emrah Karaçam) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    La biri şunlara 1050ti li dizüstü pc lerin 8-10 bine satıldığını söylesin.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Hobar
    1050 ti kaldımı
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    -Nomad- (no name) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba Asus daha önce Amd işlemcili laptoplarda yaptığı gibi, laptopun havalandırma deliklerini kapatacak mı?
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    nuksws_99 (dasasd ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) -Nomad-
    O deliklerin açılınca 15-20 derece fark etmesi ve asus un buna bilerek yaptık demesi.. Hem de her şeyin videosu olmasına rağmen.. Asus hayatta almam.
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    2234 kez okundu.
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    ryzen 5000h, rtx 3080 mobile ve
    5 etiket daha amd zen 3 apu amd dizüstü amd ryzen dizüstü Donanım İşlemci
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