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    RTX 3090 %52 hız aşırtıldı, dünya rekoru geldi

    Hızaşırtma ustasının tasarımında da emeğinin geçtiği kartla yapılan hız aşırtma denemesi dünya rekorunu da beraberinde getirdi. Kart 2.58 GHz’lik GPU frekansına yükseltildi.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090 %52 hız aşırtıldı, dünya rekoru geldi
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    EVGA’nın bir süredir hız aşırtmaya yönelik yüksek performanslı ekran kartı ailesi geliştirirken birlikte hareket ettiği Lucido bir rekora daha imza attı.

    RTX 3090 K|NGP|N 

    EVGA’nın K|NGP|N  rumuzlu hız aşırtma ustasıyla birlikte geliştirdiği RTX 3090 K|NGP|N  ile yapılan denemelerde GPU stok frekansın üzerine %52.2 hız aşırtılarak 2580 MHz’e yükseltildi.

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    RTX 3090 %52 hız aşırtıldı, dünya rekoru geldi
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    169 mV’ta çalışan GPU’ya eşlik eden bellekler de nasibini almış. 19.5 Gbps’ten 21 Gbps’e yükseltilen VRAM ünitesiyle birlikte teste giren kartla 3DMark Port Royal’de 16674 puan alarak rekor kırılmış.

    RTX 3090 %52 hız aşırtıldı, dünya rekoru geldi
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    Testte sıvı nitreojenden yardım alan Lucido Core i9-10900K’yı tercih ederken işlemci tarafında sıvı soğutmaya başvurmuş.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia: RTX 3090, 3080’den %10-15 hızlı, sınırlı stok bekleniyor"

    Son olarak ilerleyen günlerde MSI’dan Lightning ve GALAX’tan da HOF ailesinin RTX 3090 K|NGP|N’in karşısına çıkacak modellerle güncellenmesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/evga-geforce-rtx-3090-kingpin-reaches-2-58-ghz-clock Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 59 dk. en beğenilen
    Bunlar bunu yapınca ne oluyor, artık bu mhz de oynayabiliyormuyuz yok.. Oyunculara bir faydası var mı yok... Boş boş işler.. Bedava evga reklamı..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 59 dk. en beğenilen
    Bunlar bunu yapınca ne oluyor, artık bu mhz de oynayabiliyormuyuz yok.. Oyunculara bir faydası var mı yok... Boş boş işler.. Bedava evga reklamı..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Wilson Fisk 32 dk. Cem300
    ferrari f1'de şampiyon olursa gidip ferrari mi alıyoruz?marka algısı yaratma bunlar alamasak da haa honda da fena değil bak adamlar f1'de diyoruz bilmiyorum hala var mı ama bunlar reklamın da ötesi.nvidia niye yırtıyor kendini en hızlı modeli çıkaracam diye?en hızlı benim diyor.3090 değil 1650 alıyor adam nvidia iyi diye.film dizi her yerde 50 yıldır reklam prada var mı bilmeyen?nesini alabiliyoruz ucuz parfümü gözlüğü falan varsa onlara göre tabi işte diyoruz prada.say iyi ekran kart markalarını desem asus msi evga diyeceksin ama inno3d demeyeceksin kimse demez neden adamların yok böyle hava atma modelleri icraatları.marka algıları düşük.http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=556
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    Yıllardır 2 ghz barajına takıldık kaldık. 3 ghz göremeyeceğiz galiba
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 30 dk. TheNewAtilla
    Hocam GPU için frekans tek başına çok bir anlam ifade etmiyor. Frekansı artırmak yerine işlem birimi sayısını artırmak çok daha avantajlı. Bu yüzden üreticiler buna odaklanıyor. Yoksa paralel işlem birimi sayısını artırmayıp 3GHz çıkabilirlerdi. Ama performans kaybı çok fazla olurdu.
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