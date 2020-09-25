RTX 3090 %52 hız aşırtıldı, dünya rekoru geldi

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EVGA’nın bir süredir hız aşırtmaya yönelik yüksek performanslı ekran kartı ailesi geliştirirken birlikte hareket ettiği Lucido bir rekora daha imza attı.

RTX 3090 K|NGP|N

EVGA’nın K|NGP|N rumuzlu hız aşırtma ustasıyla birlikte geliştirdiği RTX 3090 K|NGP|N ile yapılan denemelerde GPU stok frekansın üzerine %52.2 hız aşırtılarak 2580 MHz’e yükseltildi.

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169 mV’ta çalışan GPU’ya eşlik eden bellekler de nasibini almış. 19.5 Gbps’ten 21 Gbps’e yükseltilen VRAM ünitesiyle birlikte teste giren kartla 3DMark Port Royal’de 16674 puan alarak rekor kırılmış.

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Testte sıvı nitreojenden yardım alan Lucido Core i9-10900K’yı tercih ederken işlemci tarafında sıvı soğutmaya başvurmuş.

Ayrıca Bkz. "Nvidia: RTX 3090, 3080’den %10-15 hızlı, sınırlı stok bekleniyor"

Son olarak ilerleyen günlerde MSI’dan Lightning ve GALAX’tan da HOF ailesinin RTX 3090 K|NGP|N’in karşısına çıkacak modellerle güncellenmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/evga-geforce-rtx-3090-kingpin-reaches-2-58-ghz-clock

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