Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia: RTX 3090, 3080’den %10-15 hızlı, sınırlı stok bekleniyor

    GPU devi yaptığı açıklama ile RTX 3090’ın performansına dair ipucu verdi. Ayrıca kartın hitap ettiği kitlenin sınırlı olması nedeniyle stok kısıtlı olacak.
    5 sa.
    1b
    6
    8
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nvidia: RTX 3090, 3080’den %10-15 hızlı, sınırlı stok bekleniyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeşil ekip RTX Ampere kartlarının duyurusunun ardından heyecanlı bir giriş yapmasına karşın ilk testlerin yayınlanmasıyla kullanıcıları bir nebze üzmüştü. Şimdi ise RTX 3090 satışa sunulmak üzere.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride

    RTX 3090'ın performans farkı

    Firmanın yayınladığı blog yazısınına göre RTX 3090 RTX 3080’den %10-15 arasında daha hızlı olacak. Bazı inceleme ekiplerinden de doğrulanan bu fark testlere göre %10-12 aralığında seyrediyor.

    Diğer taraftan Nvidia RTX 3090 ile en yüksek performansı isteyen kullanıcıların hedef alacak. Bu segmentteki kullanıcı sayısının azlığı nedeniyle Nvidia stok konusunda sıkıntının yaşanabileceğine yönelik uyarıda da bulunmuş.

    Ayrıca Bkz. "Big Navi’nin bellek kapasitesi gün yüzüne çıktı, Navi 22’e 12 GB VRAM eşlik edecek"

    Son olarak RTX 3090’ın eski Titan ailesine yönelik bir kart olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla modelin asıl parlayacağı alan içerik üretimi ve sentetik iş yükleri olacaktır.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-geforce-rtx-3090-is-10-to-15-faster-than-rtx-3080-in-4k-gaming Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 39 dk. (düzenlendi)
    Kesinlikle 3080 varken 3090 almak hatadır aradaki fark 5-15 fps.. testlerde geldi ozel modellerin..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    veleciraptor (Önemli Değil) 43 dk.
    Bu segmentteki kullanıcı sayısının azlığı nedeniyle Nvidia stok konusunda sıkıntının yaşanabileceğine yönelik uyarıda da bulunmuş.
    Kullanıcı sayısının az olması nasıl stok sıkıntısına neden olacak?Haberde mantık hatası yok mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eAkman (hic yok) 3 sa.
    %15 fark icin %115 odemeye ne dersiniz?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 3 sa.
    para sorun değil en iyisini vercilere özel olarak yağlayıp yıkatılmış, parasına göre çöp bir kart.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    chamicals2 (İbn-i Sina ) 4 sa.
    3090 8k için üretilmiş bir kart, hız için değil 3 sene sonra çöp olacak bir kart,
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zenohsama (Celal Sakallı) 3 sa. chamicals2
    8K yaygınlaştığında bu kartların yüzüne bakan olmaz, reklamlara aldanmayıp şu an neye ihtiyaç varsa ona göre almak lazım.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa.
    3080 ti/super gelmez o zaman
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    torabi 5 sa. (düzenlendi)
    Demekki o paylaştığımız oyun testleri doğruymuş. Yani yuzde 10 daha hızlı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. İlk kez büyük ekranlı tabletlere talep arttı 56 dk. Samsung Galaxy F41 detaylanıyor 1 sa. Snadragon 750G geldi | Bu defa ARM Cortex-A77 var 1 sa. Horizon Zero Dawn PC, ilk ayında 716 bin kopya sattı 1 sa. Peugeot, 360 beygirlik yeni canavarını tanıttı: Peugeot 508 PSE 2 sa. Acun Ilıcalı, Netflix’e rakip platformunu duyurdu: EXXEN 2 sa. 200 beygirlik Ford Puma ST tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor 3 sa. ADATA XPG GAIA mini oyuncu bilgisayarı satışa çıkıyor 4 sa. Garmin Venu Sq akıllı saatleri GPS ve bağımsız müzik oynatmaya odaklanıyor 4 sa. Türkiye'de ilk: Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia: RTX 3090, 3080’den %10-15 hızlı, sınırlı stok bekleniyor Sonraki Chrome eklentileri artık freemium oluyor 6 sa. Realme Watch uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu 6 sa. Discovery Sport'un Plug-in Hybrid seçeneği Türkiye'de 7 sa. Yeni nesil konsollara indirim bekleyenlere kötü haber! Ek vergi süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı 7 sa. Sırada LG K62 ve K52 akıllı telefonları var 8 sa. Razer BlackWidow V3 Pro ile kablosuz dönem başlıyor 17 sa. The Division 2'yi bu hafta ücretsiz deneyin 17 sa. Doom Eternal çok yakında Xbox Game Pass'e geliyor gibi 19 sa. Corsair yeni Thunderbolt 3 bağlantı merkezini duyurdu 20 sa. Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu 21 sa. Elgato yayıncılar için LED aydınlatma halkasını duyurdu 21 sa. Microsoft Edge önümüzdeki ay Linux işletim sistemine geliyor 22 sa. Volkswagen ID.4 SUV resmen tanıtıldı: Türkiye'de satılacak ilk elektrikli Volkswagen 22 sa. Rocket League ücretsiz oldu! İndirene 60 TL Epic kuponu fırsatı 22 sa. Razer DeathAdder V2 Pro tanıtıldı 23 sa. Huawei Watch GT 2 Pro indirimli olarak ön siparişe açıldı 23 sa. Türkiye'de 20 gönüllüye koronavirüs aşısı uygulandı: Ciddi yan etki yok 1 gün Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi 1 gün Renault Arkana sonunda Avrupa'ya geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri 1 gün 6 nm Rembrandt APU’ları DDR5-5200 MHz bellek destekleyebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Playstation Oyun ve Plus Fırsatları
    DH Forum
    Şarjlı Piller Hakkında Her Şey
    DH Forum
    iPhone 12 mini ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Tesla'dan 25 bin dolarlık yeni bir model geliyor
    DonanımHaber
    Rocket League ücretsiz oldu! İndirene 60 TL Epic kuponu fırsatı
    DonanımHaber
    Turkcell ilk set üstü TV kutusunu sunar
    DonanımHaber
    Cyberpunk 2077 PC Sistem Gereksinimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Observer: System Redux 10 Kasım'da Xbox Series ve PC için, 12 ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız