Nvidia: RTX 3090, 3080’den %10-15 hızlı, sınırlı stok bekleniyor

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Yeşil ekip RTX Ampere kartlarının duyurusunun ardından heyecanlı bir giriş yapmasına karşın ilk testlerin yayınlanmasıyla kullanıcıları bir nebze üzmüştü. Şimdi ise RTX 3090 satışa sunulmak üzere.

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RTX 3090'ın performans farkı

Firmanın yayınladığı blog yazısınına göre RTX 3090 RTX 3080’den %10-15 arasında daha hızlı olacak. Bazı inceleme ekiplerinden de doğrulanan bu fark testlere göre %10-12 aralığında seyrediyor.

Diğer taraftan Nvidia RTX 3090 ile en yüksek performansı isteyen kullanıcıların hedef alacak. Bu segmentteki kullanıcı sayısının azlığı nedeniyle Nvidia stok konusunda sıkıntının yaşanabileceğine yönelik uyarıda da bulunmuş.

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Son olarak RTX 3090’ın eski Titan ailesine yönelik bir kart olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla modelin asıl parlayacağı alan içerik üretimi ve sentetik iş yükleri olacaktır.

https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-geforce-rtx-3090-is-10-to-15-faster-than-rtx-3080-in-4k-gaming

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