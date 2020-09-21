RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride

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GPU devinin 1500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacağı RTX 3090 tanıtımında 8K oyun deneyimine dikkat çekilmişti. Dün ortaya çıkan oyun testleri ise beklentilerin gerisinde kalmıştı.

RTX 3090 Blender'da ter döktü

Şimdi de RTX 3090’ın Blender’da aldığı sonuçlar paylaşıldı. Model RTX 3080’le yapılan kıyaslamadan donanımsal farkla uyuşacak düzeyde öne geçmiş durumda. Ortalama %19.7’lik farkla önde bulunan üst seviye kartın açtığı fark teste göre %15 ile %23 arasında değişmiş.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3090’ın ilk oyun testleri: RTX 3080’den yalnızca %10 hızlı"

Son olarak 10496 CUDA çekirdeğiyle gelecek 24 GB GDDR6X bellekli RTX 3090’ın referans tasarım için 1499 USD’lik fiyattan 24 Eylül’den itibaren satışa sunulacağını belirtelim.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-shines-in-blender-benchmarks

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