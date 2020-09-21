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    RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride

    Geçtiğimiz gün ortaya çıkan oyun testlerinin ardından üst seviye kartın Blender testleri de gün yüzüne çıktı. Kart CUDA çekirdeği avantajıyla öne geçiyor.
    2 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride
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    GPU devinin 1500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacağı RTX 3090 tanıtımında 8K oyun deneyimine dikkat çekilmişti. Dün ortaya çıkan oyun testleri ise beklentilerin gerisinde kalmıştı.

    RTX 3090 Blender'da ter döktü

    Şimdi de RTX 3090’ın Blender’da aldığı sonuçlar paylaşıldı. Model RTX 3080’le yapılan kıyaslamadan donanımsal farkla uyuşacak düzeyde öne geçmiş durumda. Ortalama %19.7’lik farkla önde bulunan üst seviye kartın açtığı fark teste göre %15 ile %23 arasında değişmiş.

    RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090’ın ilk oyun testleri: RTX 3080’den yalnızca %10 hızlı"

    Son olarak 10496 CUDA çekirdeğiyle gelecek 24 GB GDDR6X bellekli RTX 3090’ın referans tasarım için 1499 USD’lik fiyattan 24 Eylül’den itibaren satışa sunulacağını belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-shines-in-blender-benchmarks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 sa. en beğenilen Krone
    uygun fiyata rog strix ... ne kullanıyorsan bana da ver lütfen
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dalette (hasan yılmaz) 1 sa.
    demek ki 3080 ti beklemek en mantıklısı harhalde
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    Krone 2 sa.
    Overclocklu bir 3080 ile fark çok daha da az olacak anlaşılan. Uygun fiyata rog strix kapatan yaşadı valla.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 sa. Krone
    uygun fiyata rog strix ... ne kullanıyorsan bana da ver lütfen
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 sa.
    bizler olaya fps acısından bakıyoruzda bu kartlar ile profesyonel iş yapanlar var
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    DIA (Gürkan Gülmez) 2 sa.
    Fps te veo renderde dark %20 yok bile fiyatı yüksek kaldı.
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