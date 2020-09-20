RTX 3090’ın ilk oyun testleri: RTX 3080’den yalnızca %10 hızlı

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Yeşil ekibin fiyatıyla ve 8K akıcı oyun deneyimi iddiası ile sunduğu üst seviye Ampere modelinin benchmark sonuçlarının ardından ortaya çıkan ilk oyun testleri beklentilerin çok gerisinde duruyor.

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RTX 3090 üzüyor

Çinli bir inceleme ekibinin Core i9-10900K ile kombine ettiği RTX 3090 test edilen güncel yapımlarda kendisinden 800 dolar düşük fiyatla satışa sunulan 700 dolarlık RTX 3080’e beklenenin çok altında fark atabilmiş.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı"

Öyle ki benchmark testlerinde yaklaşık %19 önde olan model tes etilen oyunlarda ortalama %10 öne geçebilmiş. Fark Forza Horizon’da %4.7’ye düşerken Death Stranding’in DLSS/RTX kapalı konumda çalıştırıldığı senaryoda %11.5’e yükselmiş. Galerimizden oyunlara ait ekran alıntılarını inceleyebilirsiniz.

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