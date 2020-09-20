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    RTX 3090’ın ilk oyun testleri: RTX 3080’den yalnızca %10 hızlı

    GPU devinin heyecan uyandıran üst seviye ekran kartının ilk inceleme sonuçları sızdı. Görünüşe göre kart RTX 3080’in üzerine eklenecek farka değer performans artışı sunmuyor.
    3 sa.
    1,6b
    28
    24
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090’ın ilk oyun testleri: RTX 3080’den yalnızca %10 hızlı
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    Yeşil ekibin fiyatıyla ve 8K akıcı oyun deneyimi iddiası ile sunduğu üst seviye Ampere modelinin benchmark sonuçlarının ardından ortaya çıkan ilk oyun testleri beklentilerin çok gerisinde duruyor.

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    RTX 3090 üzüyor

    Çinli bir inceleme ekibinin Core i9-10900K ile kombine ettiği RTX 3090 test edilen güncel yapımlarda kendisinden 800 dolar düşük fiyatla satışa sunulan 700 dolarlık RTX 3080’e beklenenin çok altında fark atabilmiş.

    RTX 3090’ın ilk oyun testleri: RTX 3080’den yalnızca %10 hızlı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı"

    Öyle ki benchmark testlerinde yaklaşık %19 önde olan model tes etilen oyunlarda ortalama %10 öne geçebilmiş. Fark Forza Horizon’da %4.7’ye düşerken Death Stranding’in DLSS/RTX kapalı konumda çalıştırıldığı senaryoda %11.5’e yükselmiş. Galerimizden oyunlara ait ekran alıntılarını inceleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    GuvenDMRK (Güven Demirok) 14 dk.
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    pepe7115 (ahmet yalçın) 24 dk.
    5000 liraya 2080 ti arayan arkadaşlar vardı buldularmı acaba aradıkları fiyata 4k oynayacak adam 3000 serisi alır 2k ve altı için 2000 serisi yabancı forumlarda herşey çok farklı daha hiçbir forumda kötü birşey okumadım herhalde bedava gönderdikleri 3080 için kötü birşey yazamıyorlar
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    Jon_Kar 50 dk.
    Nvidia bildigin 2080ti a OC yapip yeni kart diye satmis



    Neyse siz AMD ye sallayın keriz fanboylar
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 51 dk.
    Superler yakında gelir. Cebini düşünen acele etmesin
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    MDV 1 sa.
    Nvidia da galiba Amd cilik yapmaya başlamış. Lansman zamanı 100 faizlik artış, 8K oyun deneyimi. Çıktıkdan sonra fos.
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    smalsrol (Volkan Küçük) 1 sa. MDV
    Bu sefer gerçekten öyle oldu. İşin garip kısmı türk teknoloji basınından bu konuyu eleştiren tek bir adam göremedim. Yabancı basın Nvdianın içinden geçti resmen, hatta Nvdia biz aslında öyle demek istememiştik tarzı acıklamalarda bile bulundu fakat bizim türk basını " aahgg incelem kartı göndermişler bize helal olsun Nvidia" demekten bu konulara hiç girmediler :)
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    berk768 1 sa. (düzenlendi)
    Hay yapacağınız işe, 4k 144 hz monitör için güçlü bir kart çıktı dedik, oyunlarda 60-70 fps görüyoruz.
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    Boş yapma beni dinle 1 sa. yeni yorumcu
    Ne bekliyodunuz 8k gaming diye atlayanlara selam olsun.
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    trumpet (Bülent UE) 1 sa.
    3060 super gelsin artik. render icin 10 numara kart 3090 , oyun icin cok gereksiz .
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 sa.
    vah vah
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 sa.
    800 dolar fark için hiç değmez. 1060 ti ler vardı. Fark ne oldu ?
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    rtx 3090, rtx 3090 oyun testleri ve
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