RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı

GPU devinin Titan ailesini RTX ile birleştirmesiyle ortaya çıkan RTX 3090 bir kaslı bir model. Fiyatı da bununla orantılı şekilde yükselen kartın benchmark sonuçları sızdı.

RTX 3090 benchmark sonuçları

3Dmark Time Spy’da teste giren kart 2k çözünürlükte RTX 3080’den ortalama %19-20 daha hızlı konumda buluyor. Fark RTX 2080 Ti ile kıyaslandığında ise %58’e tırmanıyor.

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1500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak kartta 10496 CUDA çekirdeğine 24 GB GDDR6X bellekler eşlik ediyor. 384-bit veriyolu ve 19.5 Gbps frekansın neticesinde 936 GB/s’lik bant genişliğine ulaşılan modelin raflardaki yerini alacağı tarih olaraksa 24 Eylül belirlenmişti.

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Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti"

Son olarak galerimizde doğruluğu onaylanmamakla birlikte haber içinde paylaştığımız sonuçlarla uyuşan farklı testlere yer verdik. Şant modu yapılan referans PCB’ye sahip Gigabyte kartın 390 watt’tan 550 watt’a yükselen güç sınırı neticesinde 3DMark Time Spy’da 11 308 puan aldığını da ekleyelim.

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