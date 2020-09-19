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    RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı

    Nvidia’nın 8K vurgusu yaparak tanıttığı tepe model Ampere’nin benchmark sonuçları gün yüüzne çıkmaya başladı. Sonuçlar RTX 3080’le performans farkını da ortaya koydu.
    3 sa.
    1,3b
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    GPU devinin Titan ailesini RTX ile birleştirmesiyle ortaya çıkan RTX 3090 bir kaslı bir model. Fiyatı da bununla orantılı şekilde yükselen kartın benchmark sonuçları sızdı.

    RTX 3090 benchmark sonuçları

    3Dmark Time Spy’da teste giren kart 2k çözünürlükte RTX 3080’den ortalama %19-20 daha hızlı konumda buluyor. Fark RTX 2080 Ti ile kıyaslandığında ise %58’e tırmanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı

    RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı
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    1500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak kartta 10496 CUDA çekirdeğine 24 GB GDDR6X bellekler eşlik ediyor. 384-bit veriyolu ve 19.5 Gbps frekansın neticesinde 936 GB/s’lik bant genişliğine ulaşılan modelin raflardaki yerini alacağı tarih olaraksa 24 Eylül belirlenmişti.

    RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı
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    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti"

    Son olarak galerimizde doğruluğu onaylanmamakla birlikte haber içinde paylaştığımız sonuçlarla uyuşan farklı testlere yer verdik. Şant modu yapılan referans PCB’ye sahip Gigabyte kartın 390 watt’tan 550 watt’a yükselen güç sınırı neticesinde 3DMark Time Spy’da 11 308 puan aldığını da ekleyelim.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-3dmark-time-spy-scores-leaked https://videocardz.com/newz/even-more-nvidia-geforce-rtx-3090-benchmarks-leak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    ibo-wan 1 sa.
    Sanırım bu kart render kartı daha ziyade, oyun oynamak için o para verilmez zaten
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    Mr. Jingles 1 sa.
    O halde RTX 3080 Ti de RTX 3080 ile RTX 3090 arasına yerleştirilir. Yaklaşık olarak yüzde 10 hızlı olur gibi görünüyor.
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    brokengineer (on ) 2 sa.
    Adamlar 3080 çıkardı, yüzde 20 performans farkı için yüzde 90 fark talep ediyorlar. Bu durumda niye 3080ti diye bir model çıkarsınlar onu pek anlayamadım. 3090ı baltalamak için mi? Bir de 16gb lık vram ile gelen 3070ti dedikoduları var. Şaçmalıktan ibaret.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa.
    Nvidia 2 katı performansı var derken hangi modeli söylüyordu?
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    smalsrol (Volkan Küçük) 55 dk. Cem300
    yalan o, yok öyle bir şey. 3080, 2080 den 2 kat hızlı dediler balon cıktı
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa.
    RTX 3090 bir nevi Titan aslında. Eğer profesyonel işlerle uğraşıyorsanız bu kartı almak lazım yoksa oyun konusunda Fiyat ve performans seviyesi RTX 3070 veya RTX 3080 kadar iyi olmayacaktır.
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    Mugetsuga 2 sa.
    3080 ile 3090 arasındaki fark, 3080 ile 3070 arasındaki farktan çok daha az (Kartların özelliklerine göre yorumladım)3070 Ti/Super gelecektir ancak 3080 Ti/Super olacağını pek sanmıyorum.
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    Arisaka 2 sa.
    Bu mantıkla 3070 de 3080 in ortalama %20 gerisinde diyebiliriz çünkü 3080 ile 3090 arasında ne kadar cuda core farkı varsa 3070 ile 3080 arasında da o kadar fark var.
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    Krone 2 sa.
    3080Ti nasıl olacak bakalım. Kartlar arasındaki performans farkı çok değil.
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    Jon_Kar 2 sa.
    3090 almayın kardesim



    Yeni seri çıkınca, elinizdeki kartlar çöp olunca forumda agliyorsunuz
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    Uzkdur (xxxxx xxxx) 2 sa. (düzenlendi)
    Araya ti gelmeyecek herhalde.



    Edit: Nvidia x80' in konumunu bu seride biraz değiştirmiş gibi. En tepe kartına biraz fazla yakın tutmuş. Zaten sonuçlardan da görüleceği gibi 3090( Titan dersek ) ile Rtx Titan arasında 3080 ile 2080 arasındaki fark yok. Bunu da şovunu yapma amaçlı kullandı. Diğerleri arasındaki farklardan pek bahsetmedi. Yani 3070 2070 kıyası yapmadı. Bu durumda ya 3080ti diye daha güçlü bir kart gelmeyecek ya da 3090 ile aynı güce sahip VRAM olarak kırpılmış bir kart göreceğiz. %10 luk bir fark xx80ti' nin insanlarda oluşturduğu algıya biraz ters olur gibi geliyor bana. Bekleyip görelim.
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