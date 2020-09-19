RTX 3090 benchmark sonuçları: RTX 3080’den %19 daha hızlı

GPU devinin Titan ailesini RTX ile birleştirmesiyle ortaya çıkan RTX 3090 bir kaslı bir model. Fiyatı da bununla orantılı şekilde yükselen kartın benchmark sonuçları sızdı.
RTX 3090 benchmark sonuçları
3Dmark Time Spy’da teste giren kart 2k çözünürlükte RTX 3080’den ortalama %19-20 daha hızlı konumda buluyor. Fark RTX 2080 Ti ile kıyaslandığında ise %58’e tırmanıyor.İlginizi Çekebilir RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı
1500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak kartta 10496 CUDA çekirdeğine 24 GB GDDR6X bellekler eşlik ediyor. 384-bit veriyolu ve 19.5 Gbps frekansın neticesinde 936 GB/s’lik bant genişliğine ulaşılan modelin raflardaki yerini alacağı tarih olaraksa 24 Eylül belirlenmişti.
Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti"
Son olarak galerimizde doğruluğu onaylanmamakla birlikte haber içinde paylaştığımız sonuçlarla uyuşan farklı testlere yer verdik. Şant modu yapılan referans PCB’ye sahip Gigabyte kartın 390 watt’tan 550 watt’a yükselen güç sınırı neticesinde 3DMark Time Spy’da 11 308 puan aldığını da ekleyelim.
Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-3dmark-time-spy-scores-leaked https://videocardz.com/newz/even-more-nvidia-geforce-rtx-3090-benchmarks-leak Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yeni seri çıkınca, elinizdeki kartlar çöp olunca forumda agliyorsunuz
Edit: Nvidia x80' in konumunu bu seride biraz değiştirmiş gibi. En tepe kartına biraz fazla yakın tutmuş. Zaten sonuçlardan da görüleceği gibi 3090( Titan dersek ) ile Rtx Titan arasında 3080 ile 2080 arasındaki fark yok. Bunu da şovunu yapma amaçlı kullandı. Diğerleri arasındaki farklardan pek bahsetmedi. Yani 3070 2070 kıyası yapmadı. Bu durumda ya 3080ti diye daha güçlü bir kart gelmeyecek ya da 3090 ile aynı güce sahip VRAM olarak kırpılmış bir kart göreceğiz. %10 luk bir fark xx80ti' nin insanlarda oluşturduğu algıya biraz ters olur gibi geliyor bana. Bekleyip görelim.