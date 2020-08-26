RTX 3090 ve RTX 3080’in bellek kapasitesi doğrulandı

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GPU devi 1 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik öncesinde geri sayımını sürdürürken yeni kartlar detaylanmaya devam ediyor. 2 Ampere modelinin bellekleri doğrulandı.

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RTX 3090 24 GB VRAM'le gelecek

Nvidia’nın iş ortaklarına dayandırılan bilgiye göre RTX 3090’da 24 GB kapasiteli GDDR6X bellek tercih edilirken RTX 3080’de ise 10 GB GDDR6X tip VRAM konumlandırılmış.

Tahminlere göre tepe modelde 384 bit seviyesinde bellek veriyolu söz konusu iken RTX 3080’de ise 320 bit’lik bir arayüz bulunacak.

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Ayrıca belleklerin frekansı da henüz doğrulanmış değil. Yine de en az 19 Gbps seviyesinden bahsediliyor. Son olarak aradaki devasa fark nedeniyle daha sonra 16 GB bellekli bir RTX 3080 Super’in gelebileceği düşünülüyor. Kartların nihai özellikleri ise firmanın düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikte belli olacak.

https://videocardz.com/newz/confirmed-nvidia-geforce-rtx-3090-has-24gb-memory-rtx-3080-gets-10gb

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