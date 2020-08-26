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    RTX 3090 ve RTX 3080’in bellek kapasitesi doğrulandı

    Nvidia’nın tanıtımına yaklaştığımız şu günlerde RTX 3000 ailesinden 2 kartın bellek kapasitesi de doğrulandı. Tepe modelde 24 GB VRAM konumlandırılacak.
    4 sa.
    1,2b
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090 ve RTX 3080’in bellek kapasitesi doğrulandı
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    GPU devi 1 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik öncesinde geri sayımını sürdürürken yeni kartlar detaylanmaya devam ediyor. 2 Ampere modelinin bellekleri doğrulandı.

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    RTX 3090 24 GB VRAM'le gelecek

    Nvidia’nın iş ortaklarına dayandırılan bilgiye göre RTX 3090’da 24 GB kapasiteli GDDR6X bellek tercih edilirken RTX 3080’de ise 10 GB GDDR6X tip VRAM konumlandırılmış.

    Tahminlere göre tepe modelde 384 bit seviyesinde bellek veriyolu söz konusu iken RTX 3080’de ise 320 bit’lik bir arayüz bulunacak.

    Ayrıca Bkz. "TSMC 3nm ve 5 nm nodlarını detaylandırdı"

    Ayrıca belleklerin frekansı da henüz doğrulanmış değil. Yine de en az 19 Gbps seviyesinden bahsediliyor. Son olarak aradaki devasa fark nedeniyle daha sonra 16 GB bellekli bir RTX 3080 Super’in gelebileceği düşünülüyor. Kartların nihai özellikleri ise firmanın düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikte belli olacak.



    https://videocardz.com/newz/confirmed-nvidia-geforce-rtx-3090-has-24gb-memory-rtx-3080-gets-10gb Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 2 sa. en beğenilen
    Nvidia 3080'e 10gb vererek yine yağlı kazığı hazırlamış
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Infernall (Burak Kara) 8 dk.
    vay be harddisk gibi vram... da,bilgisayar fiyatına da ekran kartı.
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    SeniorGrandMaster 27 dk.
    Cpu da da Gpu da da benchmark karsilastirmasinda kullandigimdan yüzde %100 daha fazla performans veren ürün çıkmaz ise daha değiştirmem. Para veriyoruz.
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 1 sa.
    4080ti bekliyicemmm belki 400,500fps karti cikartirlar...
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 2 sa. en beğenilen
    Nvidia 3080'e 10gb vererek yine yağlı kazığı hazırlamış
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa.
    3090 3k usd’den aşağı olmaz
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    [__Zahid__] (Zahid ) 1 sa. TheNewAtilla
    sızıntılar rtx 3080 için 800 dolar, rtx 3090 için 1400 dolar diyor. gene sızıntılar rtx 3090'ın rtx 3080'den %15 güçlü olduğunu söylüyor. %15 performans ve 12 gb vram farkı için 600 fazla dolar belki verilebilir ama 2200 dolar ekstra verilmez. 3000 dolar civarı olması için sızıntıların tamamen yanlış olup rtx 3090'ın muazzam güçlü bir kart olması lazım.
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    lemartes 2 sa.
    10gb bence malesef insanlari 3090 a yonlendirme amacli. ti yada super serileri cikana kadar ne satsak bereket versin.
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    emirhanayh (emirhan ayhan) 2 sa.
    Konsollarin bile 4kya gectigi donemde 3080 gibi tepe seviye bi kartta 10gb bellek olmasi komik kaliyor anlasilan bu seridede 4gb bellekli kartlar görücez.
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    apollonx 3 sa.
    3080, 10 gb geleceğine göre daha yüksek ram'li bir model gelecektir. Bunun adı TI yada super olur muhtemelen.
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    blackzeros 3 sa. (düzenlendi)
    3090 rakipsiz olacak gibi duruyor amd 3080-3090 arasına bir kart konumlandırabilse bile ray tracing performansi nvidanin gerisinde olacak gibi duruyor bir supriz yapmazlarsa.10 gb bence az muhtemelen 700-800 dolar olacak bir kart icin.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 3 sa.
    RTX 3000 Serisinde süpere giderse iş gene karıoşır düzünü alan kendini mal gibi hisseder beklemekte fayda var
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    1205 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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