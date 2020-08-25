TSMC 3nm ve 5 nm nodlarını detaylandırdı

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26. Teknoloji Sempozyumu’nu başlatan TSMC yol haritasını paylaştı. 5 nm nodlarını tanıtan firma önümüzdeki birkaç yıl içerisinde pazarda yaygınlaşması beklenen tekniklerini sundu.

Hali hazırda hacimli üretim sürecine geçilen 5 nm’de EUV teknolojisi kullanılıyor. N7 bantlarına göre enerji tüketiminde %30 veya performans başlığında ise %15 artış sunan teknik sayesinde transistör yoğunluğu da 1.8 katına yükseltilmiş.

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Önümüzdeki yıl üretime geçilecek N5P tekniği ise N5’in üzerine %10 enerji verimliliği veya %5 performans artışı daha ekleyecek.

N5’in yerini alacak N3 sürecinde önümüzdeki yılın son döneminde risk üretimine geçilecek ve 2022 yılı içerisinde ise yüksek hacimli üretime geçiş gerçekleşecek.

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Ayrıca Bkz. "AMD’nin 2021-2022 yol haritası kısmen paylaşıldı"

Son olarak kaydadeğer performans artışı ya da güç tüketiminde iyileşme sağlaması beklenmeyen 5 nm N4 tekniği ile detay paylaşılmamış.

https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-details-5nm-and-3nm-process-nodes3nm-in-late-2021.html

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