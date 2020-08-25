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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC 3nm ve 5 nm nodlarını detaylandırdı

    7 nm bantları için rekabetin sürdüğü TSMC 3 nm ve 5 nm sürecini detaylandırdı. 3 nm için verilen tarih de yinelendi.
    1 gün
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TSMC 3nm ve 5 nm nodlarını detaylandırdı
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    26. Teknoloji Sempozyumu’nu başlatan TSMC yol haritasını paylaştı. 5 nm nodlarını tanıtan firma önümüzdeki birkaç yıl içerisinde pazarda yaygınlaşması beklenen tekniklerini sundu.

    Hali hazırda hacimli üretim sürecine geçilen 5 nm’de EUV teknolojisi kullanılıyor. N7 bantlarına göre enerji tüketiminde %30 veya performans başlığında ise %15 artış sunan teknik sayesinde transistör yoğunluğu da 1.8 katına yükseltilmiş.

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    Önümüzdeki yıl üretime geçilecek N5P tekniği ise N5’in üzerine %10 enerji verimliliği veya %5 performans artışı daha ekleyecek.

    N5’in yerini alacak N3 sürecinde önümüzdeki yılın son döneminde risk üretimine geçilecek ve 2022 yılı içerisinde ise yüksek hacimli üretime geçiş gerçekleşecek.

    TSMC 3nm ve 5 nm nodlarını detaylandırdı
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    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 2021-2022 yol haritası kısmen paylaşıldı"

    Son olarak kaydadeğer performans artışı ya da güç tüketiminde iyileşme sağlaması beklenmeyen 5 nm N4 tekniği ile detay paylaşılmamış.



    https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-details-5nm-and-3nm-process-nodes3nm-in-late-2021.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    duman56 (Erman Duman) 17 sa.
    1 Nm’den sonra ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum
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    CleanCoders (Fatih ) 8 sa. duman56
    çok basit, 1nm+++++++++++++ şeklinde devam eder
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    korona ile 3nm nin ne alakası var salak mısın diyenlere linki inceleyin arkadaşım diyorum ! daha ne diyeyim !!! al işte bilimsel gerçekler burada !
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    işte okurken korkudan altınıza kaçırabileceğiniz gerçekler !

    https://forum.donanimhaber.com/korona-virusu-gelecekten-mi-geldi-bilim-kurgusal-bir-tez--142564981
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    holey işlemciler artık quantum tünel bariyerlerine çarpa çarpa kafayı bulacak gibi ! kim uydurmuşsa artık yok neymiş efendim 3nm nin altında quantum evreni başlıyormuş ! veri kayıpları hatalı işlemler ve 4. boyuttan işlemciye müdahaleler çok yakında başlaya bilirmiş biz bunu sanal veya yapay zeka falan sanacağız meğerse deccalin insanlarla oyunu burada başlıyor. vs. vs. bundan güzel kitap çıkar :D
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