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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı

    RTX Ampere kartlarının geniş çaplı oyun testleri merakla bekleniyor. Bir inceleme ekibi test sonuçlarını yanlışlıkla yayınladı. Kart 4K’da akıcı sonuçlar sunuyor.
    5 sa.
    2,9b
    45
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı
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    RTX 3080 önümüzdeki pazartesi günü satışa sunulmasıyla birlikte incelemeler de yayınlanabilecek. Buna karşın çinli bir ekibin sonuçları yanlışlıkla yayınlamasıyla bazı oyunlardaki değerler gün yüzüne çıktı.

    1080p RTX 3080'e eziyet

    Buna karşın çinli ekibin test sonuçlarından önce karşılaştırmalara da yer verilen test sonuçlarına göz atalım. FarCry New Dawn’da yapılan testlere göre RTX 3080 tahmin edileceği üzere 1080p’de CPU darboğazına takılmış. Öyle ki bu çözünürlükte 3080, 2080 Super’le neredeyse aynı FPS’i ekrana gönderebilmiş.

    RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı
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    FarCry’la devam edecek olursak, Kart 2k çözünürlük Ultra ayarlarda 129 FPS alarak RTX 2080 Ti’ın %5.7’lik farkla önüne geçebilmiş. RTX 3080’in asıl öne çıktığı çözünürlükse 4K olmuş. 97 FPS çizebilen modelin aksine RTX 2080 Ti 79 FPS’e düşmüş. RTX 2080 Super ise RTX 3080’in yalnızca %67’si kadar performans sergilemiş.

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    RTX 3080 4K için geliyor

    Shadow of the Tomb Raider’a geldiğimizde ise 2K en yüksek ayarlarda RTX 3080’in RTX 2080 Ti’dan %29.5 daha fazla FPS verdiğini görüyoruz. DLSS açıldığında ise fark %22.5’e düşmüş.  4K yüksek ayarlardaki kıyaslamada yine RTX 3080’in yıldızı parlamış. Aradaki farkın %33’e yükseldiği testin DLSS ile tekrarlanması sonucunda fark 2K’dakiyle benzer seviyeye, %22.6’ya inmiş.

    RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı
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    Sürücü ve özellikle de oyun tarafında DLSS’in geliştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde DLSS 2.0 destekli oyunlarla birlikte Ampere’nin daha avantajlı konuma geçeceğini söylemek mümkün.

    Benchmark

    Diğer taraftan sentetik testlere göre RTX 2080 Ti 3080’den %24 yavaşken 2080’in %37 geride kaldığı gözlemlenmiş. Kıyaslamayı RTX 3080-2060 Super şeklinde yaptığımızda ise Turing kart %50 yavaş konumda kalıyor.

    RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi"

    Son olarak çinli inceleme ekibinin sounçları pek anlaşılamasa da yüksek ayarlarda yapıldığını varsayabiliriz. RTX 3080’in RTX 2080 Super’den Far Cry’da %62, Borderlands 3’te %56, AC Odyssey’de %48 ve Forza Horizon 4’te ise %48 hızlı olduğu rapor edilmiş. Çinli ekibin sonuçlarını galerimizde detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-synthetic-and-gaming-performance-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    canguler917 (can guler) 3 sa.
    her yeni haberde, 3080'in 2000 serisi kartları geçme yüzdesi düşüyor. gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. bağımsız testleri görmeden hemen heyecan yapmamalısınız
    her yeni haberde, 3080'in 2000 serisi kartları geçme yüzdesi düşüyor. gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. bağımsız testleri görmeden hemen heyecan yapmamalısı...
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    donda (Serkan ) 5 sa. Equaties
    Bazı oyunlarda sabit 240fps için ve daha uzun ömürlü olması için tercih edilebiliyor.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    JeaLeusy (Alper Coşkun Sertkaya) 24 dk.
    İlk tanıtımdan sonra RTX 3070 bile RTX 2080 Ti'yi eziyor RTX 3080 FP kartı dendi 2080 ti 3.500 tl diye dalga geçenlerden nereye geldik. 4K kullanıyorum kart kendini bu çözünürlükte öne çıkarıyor ama ona rağmen testler beklentimin altında. Umarım resmi testler geldiğinde daha güzel şeyler görürüz. Gerek vatanın yüksekten koyduğu fiyat gerekse testler beklentinin gerisinde kalıyor.
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    OssiiE (Ouz Kskn) 28 dk.
    Şimdi bu test sonuçlarından anladığım kadarıyla 3080 %100’de çalışırken



    2080Ti %75-80 te çalışıyor.



    Kullanıcı incelemeleri beklemekte yarar var
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    Ucan Hollandalı 39 dk.
    Ne bekliyonuzki 2000 ler çıktığı zaman da 1000 lere göre kötü idi,sonra optimize ile duzeldiler.

    Her sene aynı şeyler çıkıyor ve her sene aynı boş muhabbet
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    PeTeRPaNN (Osman Şimşek) 40 dk.
    Bu ne abi hani 2 2080 gücündeki kart?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    Saçma sapan oyunlarda test yapmışlar.



    2060 super’den iki kat güçlü o kesin
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    canguler917 (can guler) 3 sa.
    her yeni haberde, 3080'in 2000 serisi kartları geçme yüzdesi düşüyor. gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. bağımsız testleri görmeden hemen heyecan yapmamalısınız
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    yamaci1771 4 sa.
    tek cekirdek darbogazıyapımcılar multithread dizaynlara tam geçiş yapmadıgı sürece bu meret bitmez ister intel ister amd olsun
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 sa. en beğenilen
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    cenktans90 (tan sarac) 4 sa.
    Yani 3080 beklenildigi gibi mi cikmis oldu ?
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    hollowman_ (N. b.) 4 sa.
    DLSS olayı harika birşey ya.
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    2899 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Galeri, rtx 3080 oyun testleri ve
    9 etiket daha rtx 3080 benchmark rtx 3080 shadow of the tomb raider rtx 3080 farcry new dawn shadow of the tomb raider rtx 3080 control rtx 3080 borderlans 3 testi Nvidia RTX 3000 nvidia ampere Donanım
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