RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı

RTX 3080 önümüzdeki pazartesi günü satışa sunulmasıyla birlikte incelemeler de yayınlanabilecek. Buna karşın çinli bir ekibin sonuçları yanlışlıkla yayınlamasıyla bazı oyunlardaki değerler gün yüzüne çıktı.
1080p RTX 3080'e eziyet
Buna karşın çinli ekibin test sonuçlarından önce karşılaştırmalara da yer verilen test sonuçlarına göz atalım. FarCry New Dawn’da yapılan testlere göre RTX 3080 tahmin edileceği üzere 1080p’de CPU darboğazına takılmış. Öyle ki bu çözünürlükte 3080, 2080 Super’le neredeyse aynı FPS’i ekrana gönderebilmiş.
FarCry’la devam edecek olursak, Kart 2k çözünürlük Ultra ayarlarda 129 FPS alarak RTX 2080 Ti’ın %5.7’lik farkla önüne geçebilmiş. RTX 3080’in asıl öne çıktığı çözünürlükse 4K olmuş. 97 FPS çizebilen modelin aksine RTX 2080 Ti 79 FPS’e düşmüş. RTX 2080 Super ise RTX 3080’in yalnızca %67’si kadar performans sergilemiş.İlginizi Çekebilir En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor
RTX 3080 4K için geliyor
Shadow of the Tomb Raider’a geldiğimizde ise 2K en yüksek ayarlarda RTX 3080’in RTX 2080 Ti’dan %29.5 daha fazla FPS verdiğini görüyoruz. DLSS açıldığında ise fark %22.5’e düşmüş. 4K yüksek ayarlardaki kıyaslamada yine RTX 3080’in yıldızı parlamış. Aradaki farkın %33’e yükseldiği testin DLSS ile tekrarlanması sonucunda fark 2K’dakiyle benzer seviyeye, %22.6’ya inmiş.
Sürücü ve özellikle de oyun tarafında DLSS’in geliştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde DLSS 2.0 destekli oyunlarla birlikte Ampere’nin daha avantajlı konuma geçeceğini söylemek mümkün.
Benchmark
Diğer taraftan sentetik testlere göre RTX 2080 Ti 3080’den %24 yavaşken 2080’in %37 geride kaldığı gözlemlenmiş. Kıyaslamayı RTX 3080-2060 Super şeklinde yaptığımızda ise Turing kart %50 yavaş konumda kalıyor.
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Son olarak çinli inceleme ekibinin sounçları pek anlaşılamasa da yüksek ayarlarda yapıldığını varsayabiliriz. RTX 3080’in RTX 2080 Super’den Far Cry’da %62, Borderlands 3’te %56, AC Odyssey’de %48 ve Forza Horizon 4’te ise %48 hızlı olduğu rapor edilmiş. Çinli ekibin sonuçlarını galerimizde detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-synthetic-and-gaming-performance-leaked Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2080Ti %75-80 te çalışıyor.
Kullanıcı incelemeleri beklemekte yarar var
Her sene aynı şeyler çıkıyor ve her sene aynı boş muhabbet
2060 super’den iki kat güçlü o kesin
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