Rus efsanesi geri dönüyor: Yeni Lada Niva’nın tasarımı sızdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır değişmeyen tasarımıyla bir ikon haline gelen Lada Niva'nın yeni nesli sonunda gerçeğe dönüşebilir. Rusya Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’ne yapılan patent başvurularında ortaya çıkan görseller, yıllardır geliştirme süreci dur-kalk yaşayan yeni Niva’nın tasarımını ilk kez net biçimde gözler önüne serdi.

Patent çizimleri aslında tamamen sürpriz değil. Ortaya çıkan tasarım, markanın 2021 yılında yayınladığı resmi konsept eskiziyle büyük ölçüde örtüşüyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda AvtoVAZ tesislerinde görüntülenen prototiplerle de ciddi benzerlik taşıyor.

Lada Niva modern tasarımla yenileniyor

Tam Boyutta Gör Yeni Niva’nın tasarımı klasik modelin köşeli ve sağlam karakterini korurken çok daha modern bir görünüme kavuşmuş durumda. Özellikle ön bölümde yer alan siyah panjur, yuvarlak LED gündüz farları ve üst kısma konumlandırılmış turuncu sinyaller dikkat çekiyor. Daha iri tampon yapısı ise SUV’un arazi karakterini güçlendirmiş. Yan profilde geniş siyah çamurluk kaplamaları, tavan rayları ve arka kapı kollarının C sütunlarına gizlenmiş olması öne çıkan detaylar arasında. Arka bölümde ise sade ancak karakteristik LED stop tasarımı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Tasarımın Dacia modellerini andırması ise tesadüf değil. Çünkü T-134 kod adlı proje, Lada henüz Renault çatısı altındayken geliştirilmeye başlanmıştı. Bu nedenle aracın altyapısında Renault-Dacia ortaklığının izleri görülüyor.

İlk planlara göre yeni Niva’nın yerelleştirilmiş Renault-Dacia CMF-B platformunu kullanması hedefleniyordu. Ancak son iddialar, modelin bunun yerine daha eski Vesta mimarisine geçebileceğini öne sürüyor. Motor tarafında ise markanın halihazırda kullandığı 1.6 ve 1.8 litrelik benzinli ünitelerin görev yapması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Lada’nın mevcut SUV ailesinde, 1977’den beri neredeyse değişmeden üretimde kalan Niva Legend ile kökeni 1998’e uzanan Niva Travel bulunuyor. Bunlara ek olarak şirket, bu yıl içerisinde Vesta temelli yeni Azimut SUV modelini de tanıtmaya hazırlanıyor.

ABD’de tek elektrikli araç fiyatına Çin’de 5 araç alınabiliyor 6 sa. önce eklendi

Aslında yeni nesil Niva’nın 2028 yılında piyasaya çıkması planlanıyordu. Ancak proje, son birkaç yılda defalarca durdurulup yeniden başlatıldı. Patent görsellerinin ortaya çıkması ise geliştirme sürecinin yeniden hız kazanmış olabileceğine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Rus efsanesi geri dönüyor: Yeni Lada Niva’nın tasarımı sızdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: