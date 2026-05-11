Rus efsanesi geri dönüyor: Yeni Lada Niva’nın tasarımı sızdı

Patent çizimleri aslında tamamen sürpriz değil. Ortaya çıkan tasarım, markanın 2021 yılında yayınladığı resmi konsept eskiziyle büyük ölçüde örtüşüyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda AvtoVAZ tesislerinde görüntülenen prototiplerle de ciddi benzerlik taşıyor.
Lada Niva modern tasarımla yenileniyor
İlk planlara göre yeni Niva’nın yerelleştirilmiş Renault-Dacia CMF-B platformunu kullanması hedefleniyordu. Ancak son iddialar, modelin bunun yerine daha eski Vesta mimarisine geçebileceğini öne sürüyor. Motor tarafında ise markanın halihazırda kullandığı 1.6 ve 1.8 litrelik benzinli ünitelerin görev yapması bekleniyor.
Aslında yeni nesil Niva’nın 2028 yılında piyasaya çıkması planlanıyordu. Ancak proje, son birkaç yılda defalarca durdurulup yeniden başlatıldı. Patent görsellerinin ortaya çıkması ise geliştirme sürecinin yeniden hız kazanmış olabileceğine işaret ediyor.
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.