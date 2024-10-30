Kia'da bir ilk! 2025 Kia Tasman pickup tanıtıldı

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Kia, uzun süredir ipuçlarını paylaştığı pickup modeli Tasman'ı sonunda resmi olarak tanıttı. Koreli üreticinin pickup segmentindeki ilk adımı olan yeni Kia Tasman, Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi rakiplerle boy ölçüşecek. Her ne kadar tasarımıyla Amerika'nın kaslı araçlarını anımsatsa da sadece Güney Kore'de, Avustralya'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da satışa sunulacak.

2025 Kia Tasman, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 2025 Kia Tasman, tek ve çift kabinli gövde tipiyle tercih edilebilecek. Bunun yanı sıra, profesyonellerin kendi iş alanına göre özelleştirebileceği şasi kabin versiyonu da olacak. Tasman'ı en kısa tabirle tanımlamak gerekse bu kelime "sıra dışı" olurdu. Özellikle ön kısım, kaslı bir görüntü sunan şişkin motor kaputu, geniş ızgara ve kenarlara sonradan eklenmiş gibi görünen dikey LED farlarla hayli ilginç görünüyor.

Lansmanda kullanılan gövde rengiyle askeri araçları anımsatan yeni Kia Tasman'ın yan ve arka tasarmı biraz daha klasik. Tekerleklerin üzerinde birer kaş gibi görünen siyah plastik dodikler dışında versiyona göre 224 ile 252 mm arasında değişen yerden yükseklik ve 5410 mm'lik gövde uzunluğu dikkat çekiyor. Arka kısımda ise dikey stop lambaları ve büyük bir Kia Tasman yazısına sahip kapak göze çarpıyor. Tasman'ın monokok değil body-on-frame yani gövdenin şasi üzerine entegre edildiği bir gövde yapısına sahip olduğunu da belirtelim.

İç mekanda otomobil konforu

Tam Boyutta Gör Kia Tasman, dışarıdan bir askeri araç gibi görünse de iç mekan biraz daha otomobillere yakın. 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan dijital kokpitin yanı sıra mekanik düğmeler de bulunuyor. Sık kullanılan fonksiyonlar güvenlik ve pratik kullanım adına bu düğmeler üzerinden kontrol edilebiliyor. Buna ek olarak, elektrikli ayarlanabilir, hafızalı, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi de otomobil konforunu aratmıyor. Orta konsolda ise iki adet bardaklık, 2 adet kablosuz şarj ünitesi ve USB girişleri yer alıyor.

Kia Tasman'ın arazi odaklı bir pickup olduğunu orta konsoldaki düğmelerden anlıyoruz. Diferansiyel kilidi ve dört tekerlekten çekiş sisteminin modları bu orta alanda toplanmış. Ayrıca bu kısımda ilginç şekilde Tasman'ın boyutları ve yerden yüksekliğine ilişkin detaylar da yer alıyor.

Motor ve şanzıman

Yeni Kia Tasman, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilecek. Buna ek olarak önden veya dört tekerlekten çekiş konfigürasyonları da sunulacak. Kendi evi Kore'de Tasman'ın kaputu altında 277 beygir güç üreten 2.5 litre benzinli motor bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlayan bu model, 185 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

Avustralya'da ise Tasman'ın kaputu altında 207 beygirlik 2.2 litre dizel motor yer alıyor. Söz konusu model yukarıdakiyle aynı azami hıza sahip fakat 0-100 km/s hızlanması 10,4 saniye sürüyor. Orta Doğu ve Afrika pazarlarında müşteriler bu iki motor (benzinli ve dizel) arasında seçim yapabilecek. Her iki model de 80 litre yakıt deposuna, 3,5 ton römork çekme kapasitesine ve 1,2 tona kadar yük kapasitesine sahip.

Tam Boyutta Gör Kia Tasman, çift salıncaklı ön süspansiyona ve yaprak yaylı sert arka aksa sahip. Koreli markanın açıklamasına göre, Tasman, 7 km/s hızda 80 cm derinliğindeki sudan rahatlıkla geçebiliyor. Bu aşamada, güvenliği artırmak adına iç mekandaki bazı parçalarda su geçirmez bağlantılar kullanılmış. Versiyona göre all-terrain lastiklerle çevrili 17 veya 18 inçlik jantlarla satın alınabilen modelde Kum, Çamur, Kar ve Kaya gibi ekstrem arazi modları da bulunuyor.

Kia Tasman, sınıfında lider olan baş mesafesi, omuz mesafesi ve arka sıra diz mesafesi sunuyor. Ayrıca arka koltuklar 22 ila 30 derece arasında yatırılabiliyor. Arka koltukları kaldırdığınızda, kasada saklamak istemediğiniz eşyalar için iki gizli depolama alanı bulunuyor.

2025 Kia Tasman, ilk olarak 2025’in ilk yarısında Güney Kore pazarında satışa sunulacak. Ardından Avustralya, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına girecek. Şirket, Suudi Arabistan’ın bu pikap için önemli bir pazar olacağını düşünüyor; bu nedenle dünya prömiyeri Cidde Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gerçekleştiriliyor.

Kia, Tasman dışında bir elektrikli pikap üzerinde de çalışıyor ve bu modelin 2027'ye kadar çıkması bekleniyor.

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Yeni Kia Tasman tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri