Kia'da bir ilk! 2025 Kia Tasman pickup tanıtıldı

- 2025 Kia Tasman, özellikleriyle neler sunuyor❓
- İç mekanda otomobil konforu
- Motor ve şanzıman
- Yorumlar
Kia, uzun süredir ipuçlarını paylaştığı pickup modeli Tasman'ı sonunda resmi olarak tanıttı. Koreli üreticinin pickup segmentindeki ilk adımı olan yeni Kia Tasman, Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi rakiplerle boy ölçüşecek. Her ne kadar tasarımıyla Amerika'nın kaslı araçlarını anımsatsa da sadece Güney Kore'de, Avustralya'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da satışa sunulacak.
2025 Kia Tasman, özellikleriyle neler sunuyor❓
Lansmanda kullanılan gövde rengiyle askeri araçları anımsatan yeni Kia Tasman'ın yan ve arka tasarmı biraz daha klasik. Tekerleklerin üzerinde birer kaş gibi görünen siyah plastik dodikler dışında versiyona göre 224 ile 252 mm arasında değişen yerden yükseklik ve 5410 mm'lik gövde uzunluğu dikkat çekiyor. Arka kısımda ise dikey stop lambaları ve büyük bir Kia Tasman yazısına sahip kapak göze çarpıyor. Tasman'ın monokok değil body-on-frame yani gövdenin şasi üzerine entegre edildiği bir gövde yapısına sahip olduğunu da belirtelim.
İç mekanda otomobil konforu
Kia Tasman'ın arazi odaklı bir pickup olduğunu orta konsoldaki düğmelerden anlıyoruz. Diferansiyel kilidi ve dört tekerlekten çekiş sisteminin modları bu orta alanda toplanmış. Ayrıca bu kısımda ilginç şekilde Tasman'ın boyutları ve yerden yüksekliğine ilişkin detaylar da yer alıyor.
Motor ve şanzıman
Yeni Kia Tasman, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilecek. Buna ek olarak önden veya dört tekerlekten çekiş konfigürasyonları da sunulacak. Kendi evi Kore'de Tasman'ın kaputu altında 277 beygir güç üreten 2.5 litre benzinli motor bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlayan bu model, 185 km/s azami hıza ulaşabiliyor.
Avustralya'da ise Tasman'ın kaputu altında 207 beygirlik 2.2 litre dizel motor yer alıyor. Söz konusu model yukarıdakiyle aynı azami hıza sahip fakat 0-100 km/s hızlanması 10,4 saniye sürüyor. Orta Doğu ve Afrika pazarlarında müşteriler bu iki motor (benzinli ve dizel) arasında seçim yapabilecek. Her iki model de 80 litre yakıt deposuna, 3,5 ton römork çekme kapasitesine ve 1,2 tona kadar yük kapasitesine sahip.
Kia Tasman, sınıfında lider olan baş mesafesi, omuz mesafesi ve arka sıra diz mesafesi sunuyor. Ayrıca arka koltuklar 22 ila 30 derece arasında yatırılabiliyor. Arka koltukları kaldırdığınızda, kasada saklamak istemediğiniz eşyalar için iki gizli depolama alanı bulunuyor.
2025 Kia Tasman, ilk olarak 2025’in ilk yarısında Güney Kore pazarında satışa sunulacak. Ardından Avustralya, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına girecek. Şirket, Suudi Arabistan’ın bu pikap için önemli bir pazar olacağını düşünüyor; bu nedenle dünya prömiyeri Cidde Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gerçekleştiriliyor.
Kia, Tasman dışında bir elektrikli pikap üzerinde de çalışıyor ve bu modelin 2027'ye kadar çıkması bekleniyor.
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D