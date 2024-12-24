122 beygirlik yeni Lada Niva Sport üretime girdi

Lada Niva Sport'ta yine 1977'den bu yana korunan tasarım çizgisinden vazgeçilmemiş. Sadece yeni Sport rozeti, ekstra LED aydınlatmalar, yeni 16 inç jantlar ve daha geniş plastik dodikler gibi ufak değişiklikler yapılmış. Asıl değişiklik ise kaputun altında. Niva Sport'ta 122 beygir güç ve 151 Nm tork üreten yeni 16 valfli dört silindirli motor görev yapıyor.
Tüm bunlara ek olarak Lada Niva Sport'un sportif süspansiyon ve fren kalibrasyonu ile diğer Niva modellerinden ayrıştığı da belirtiliyor. Bu sayede sürüş dinamikleri ve yol tutuş kabiliyetinin de iyileştirildiği ifade ediliyor.
Lada Niva Sport'un ne zaman seri üretime gireceği, teslimat tarihi ve fiyatı ile ilgili bilgiler ilerleyen süreçte açıklanacak. Mevcut Niva ailesinin fiyatları güncel kurla 9.800 dolardan başlayıp 14.800 dolara kadar çıkıyor. Yerel medyada Niva Sport'un 20 bin dolar bandında olabileceği konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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