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    122 beygirlik yeni Lada Niva Sport üretime girdi

    Uzun süredir ertelenen Lada Niva Sport'un ön üretimine sonunda başlandı. Yeni motor ve güçlendirilmiş şanzımanla donatılan ikonik modelin seri üretim tarihi ve fiyatı ilerleyen süreçte belli olacak.
    122 beygirlik yeni Lada Niva Sport üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Rus efsanesi Lada Niva, ikonik tasarımı ve 1.7 litrelik motoruyla yıllara meydan okuyan otomobiller arasında yer alıyor. Şimdi ise AvtoVAZ'ın alt markası Lada Sport, yeni Lada Niva Sport modelinin ön üretimine başladı.

    Lada Niva Sport'ta yine 1977'den bu yana korunan tasarım çizgisinden vazgeçilmemiş. Sadece yeni Sport rozeti, ekstra LED aydınlatmalar, yeni 16 inç jantlar ve daha geniş plastik dodikler gibi ufak değişiklikler yapılmış. Asıl değişiklik ise kaputun altında. Niva Sport'ta 122 beygir güç ve 151 Nm tork üreten yeni 16 valfli dört silindirli motor görev yapıyor.

    122 beygirlik yeni Lada Niva Sport üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Söz konusu değerler 2025 yılına adım atmaya hazırlandığımız şu süreçte hiç de etkileyici değil ancak yine de Niva'da kullanılan 82 beygirlik motora göre ilerleme olduğunu görmek şaşırtıcı. Ayrıca, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan araçta motorun kombine edildiği 5 ileri manuel şanzımanın dişlileri güçlendirilmiş ve debriyaj muhafazası sağlamlaştırılmış.

    Tüm bunlara ek olarak Lada Niva Sport'un sportif süspansiyon ve fren kalibrasyonu ile diğer Niva modellerinden ayrıştığı da belirtiliyor. Bu sayede sürüş dinamikleri ve yol tutuş kabiliyetinin de iyileştirildiği ifade ediliyor.

    Lada Niva Sport'un ne zaman seri üretime gireceği, teslimat tarihi ve fiyatı ile ilgili bilgiler ilerleyen süreçte açıklanacak. Mevcut Niva ailesinin fiyatları güncel kurla 9.800 dolardan başlayıp 14.800 dolara kadar çıkıyor. Yerel medyada Niva Sport'un 20 bin dolar bandında olabileceği konuşuluyor. 

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