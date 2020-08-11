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    Rusya'nın anti-tekel örgütü Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi

    Rusya Federal Antitekel Örgütü Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine ve mobil uygulama pazarını etik dışı davranarak domine etmeye çalıştığına karar verdi.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Rusya'nın anti-tekel örgütü Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi
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    İngiliz haber kuruluşu Reuters, yaklaşık bir yıl süren bir soruşturmanın ardından Rusya Federal Antitekel Örgütü'nün(FAS) Apple'ın mobil uygulama pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığını tespit ettiğini açıkladı. 

    Geçtiğimiz yıl Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky'ın çocukların güvenliğine ve dijital ortamda denetimlerine yönelik tasarlamış olduğu Safe Kids uygulaması gerekçe gösterilmeksizin App Store tarafından reddedilmişti. Ardından Kaspersky konuyla ilgili şikayette bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma esnasında AppleSafe Kids'in kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini riske atıyor olduğunu, platformdan da bu yüzden kaldırıldığını dile getirmişti.

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    Antitekel Örgütü soruşturmayı tamamladı ve Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine, mobil uygulama pazarını etik dışı davranarak domine etmeye çalıştığına karar verdi. Örgütün kanaatince Apple, geliştiricileri App Store üzerinden dağıtım yapmaya zorluyor ve yeri geldiğinde de bu uygulamaları canının istediği şekilde platformdan kaldırıyor. Reuters'ın haberine göre Apple bu karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

    Konu tekelcilik suçlamaları olduğunda Apple'a karşı soruşturmanın başlatıldığı tek ülke Rusya değil. Amerikalı teknoloji devi ABD, AB ve Çin'de de sorgulanıyor.

    Tim Cook Temmuz ayının sonunda Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nin antitröst (tekelleşme karşıtı) paneline katılarak savunmasını yapmıştı. Panelde Cook'un bazı rakiplerini neden uygulama mağazasından uzaklaştırdığı ve neden uygulamalardan alınan komisyon oranın %30 kadar fazla olduğu gibi konular tartışılmıştı. Birçok uygulama geliştirici bu oranın çok yüksek olduğunu savunuyor.



    https://www.engadget.com/apple-russia-fas-rulling-203806171.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. en beğenilen
    Tekellik üzerine kurulmuş bi şirket ne bekliyordun
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Ruslar haklı, Apple kanser gibi yayılıyor
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 hf.
    Rusyanın davayı açması komik ama Apple'ın büyük bir tekel olduğu gerçek.

    En basitinden eşek kadar telefonlardan kullanılmıyor diye 3.5mm yi kaldırdı. Bundan sonra böyle aga dedi. Affedilmeyecek birşey. Diğer firmalar da koyun resmen. Hemen takip ediyo. Yine samsung iyi dayandı o da gitti
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    Holk (Holk Holk) 1 hf.
    Bu ex-komünist devletler özgürlük ve ''serbest piyasa'' hakkında konuşurlarsa ayar oluyorum. Çin ABD merkezli bütün uygulamaları yasaklıyor,Rusya her türlü baskıyı yapıyor ama kendi şirketeri tekel oluyor,Tik Tok kapanacak diye ABD yuhlanıyor. İnsan kendine bakacak ilk önce...
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. en beğenilen
    Tekellik üzerine kurulmuş bi şirket ne bekliyordun
    Yanıtla +7
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    napolyon94 1 hf.
    Rusya ve Anti-Tekel? Puahhaha. İyi güldürdün Putin reyiz.
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    Jon_Kar 1 hf.
    Gazpromu gözden kacirmislar
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