Rusya'nın anti-tekel örgütü Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi

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İngiliz haber kuruluşu Reuters, yaklaşık bir yıl süren bir soruşturmanın ardından Rusya Federal Antitekel Örgütü'nün(FAS) Apple'ın mobil uygulama pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığını tespit ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky'ın çocukların güvenliğine ve dijital ortamda denetimlerine yönelik tasarlamış olduğu Safe Kids uygulaması gerekçe gösterilmeksizin App Store tarafından reddedilmişti. Ardından Kaspersky konuyla ilgili şikayette bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma esnasında Apple, Safe Kids'in kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini riske atıyor olduğunu, platformdan da bu yüzden kaldırıldığını dile getirmişti.

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Antitekel Örgütü soruşturmayı tamamladı ve Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine, mobil uygulama pazarını etik dışı davranarak domine etmeye çalıştığına karar verdi. Örgütün kanaatince Apple, geliştiricileri App Store üzerinden dağıtım yapmaya zorluyor ve yeri geldiğinde de bu uygulamaları canının istediği şekilde platformdan kaldırıyor. Reuters'ın haberine göre Apple bu karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Konu tekelcilik suçlamaları olduğunda Apple'a karşı soruşturmanın başlatıldığı tek ülke Rusya değil. Amerikalı teknoloji devi ABD, AB ve Çin'de de sorgulanıyor.

Tim Cook Temmuz ayının sonunda Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nin antitröst (tekelleşme karşıtı) paneline katılarak savunmasını yapmıştı. Panelde Cook'un bazı rakiplerini neden uygulama mağazasından uzaklaştırdığı ve neden uygulamalardan alınan komisyon oranın %30 kadar fazla olduğu gibi konular tartışılmıştı. Birçok uygulama geliştirici bu oranın çok yüksek olduğunu savunuyor.

https://www.engadget.com/apple-russia-fas-rulling-203806171.html

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