Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak iddiası

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RTÜK ve Netflix arasında yaşanan gerilim bir süredir Türkiye’nin gündeminde. Öyle ki Netflix’in ülkemizden çekileceği bile iddia edildi. Şimdi de Acun Ilıcalı’nın dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından biri olan Netflix’e rakip olmaya hazırlandığı iddiası gündemde.

Dünya’nın haberine göre Netflix, ülkemizdekine benzer sıkıntıları başka ülkelerde de yaşıyor. Öyle ki bazı ülkelerde – Fransa’da Salto, İngiltere’de Britbox gibi – alternatif platform bile kurulmaya başlandı. İddiaya göre Türkiye’de de benzer bir platform kurulması için çalışma başlatıldı ve konuyla ilgili adım atan isim medya patronu Acun Ilıcalı oldu.

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2013’te TV 8’i devralan Ilıcalı’nın Netflix’e rakip olacak platform için resmi temaslara başladığı ifade ediliyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gereken başvuruyu yaptığı iddia edilen Ilıcalı’nın destek bulması durumunda harekete geçeceği söylenirken; Ankara’nın Netflix konusunda mesafeli davranmasının da Ilıcalı’nın elini güçlendirdiği ifade ediliyor.

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Eğer onay alınır ise Acun Ilıcalı, yakın zamanda şirket kuracak ve ardından yapılanmaya gidecek. Kısa zamanda da Netflix’e rakip olacak.

Salgın sürecinde dünya genelindeki abone sayısını artırarak büyümesini sürdüren Netflix, Türk yapımı Şimdiki Aklım Olsaydı dizisindeki eşcinsel karakter nedeniyle RTÜK ile anlaşmazlık yaşamıştı. RTÜK'ün, Netflix'te yer alan diğer içeriklerdeki eşcinsel karakterlere sansür uygulamayı istemesi üzerine taraflar arasında restleşme yaşandığı ve Netflix’in Türkiye’den çıkacağı iddia edilmişti. Netflix ise “Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/acun-ilicali-resmi-adimi-atti-netflixe-rakip-olacak/477474

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