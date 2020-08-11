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    Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak iddiası

    Televizyon dünyasına yönelik projeleriyle adından söz ettiren medya patronu Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacak bir platform için kolları sıvadığı ve gereken başvuruları yaptığı iddia ediliyor.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak iddiası
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    RTÜK ve Netflix arasında yaşanan gerilim bir süredir Türkiye’nin gündeminde. Öyle ki Netflix’in ülkemizden çekileceği bile iddia edildi. Şimdi de Acun Ilıcalı’nın dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından biri olan Netflix’e rakip olmaya hazırlandığı iddiası gündemde.

    Dünya’nın haberine göre Netflix, ülkemizdekine benzer sıkıntıları başka ülkelerde de yaşıyor. Öyle ki bazı ülkelerde – Fransa’da Salto, İngiltere’de Britbox gibi – alternatif platform bile kurulmaya başlandı. İddiaya göre Türkiye’de de benzer bir platform kurulması için çalışma başlatıldı ve konuyla ilgili adım atan isim medya patronu Acun Ilıcalı oldu.

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    2013’te TV 8’i devralan Ilıcalı’nın Netflix’e rakip olacak platform için resmi temaslara başladığı ifade ediliyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gereken başvuruyu yaptığı iddia edilen Ilıcalı’nın destek bulması durumunda harekete geçeceği söylenirken; Ankara’nın Netflix konusunda mesafeli davranmasının da Ilıcalı’nın elini güçlendirdiği ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Watch ve Enco W51'in Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı"

    Eğer onay alınır ise Acun Ilıcalı, yakın zamanda şirket kuracak ve ardından yapılanmaya gidecek. Kısa zamanda da Netflix’e rakip olacak.

    Salgın sürecinde dünya genelindeki abone sayısını artırarak büyümesini sürdüren Netflix, Türk yapımı Şimdiki Aklım Olsaydı dizisindeki eşcinsel karakter nedeniyle RTÜK ile anlaşmazlık yaşamıştı. RTÜK'ün, Netflix'te yer alan diğer içeriklerdeki eşcinsel karakterlere sansür uygulamayı istemesi üzerine taraflar arasında restleşme yaşandığı ve Netflix’in Türkiye’den çıkacağı iddia edilmişti. Netflix ise “Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.



    https://www.dunya.com/kose-yazisi/acun-ilicali-resmi-adimi-atti-netflixe-rakip-olacak/477474 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hDundar (Hakan Dündar) 1 hf. en beğenilen
    Bizim Türk milleti bayılıyor fantastik hayallere. Açın gözünüzü, Acun sadece Türkiye’de var olabilen biri. Netflix boyunu aşar demek dahi kifayetsiz kalır.
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    Soickan (S S) 1 hf.
    Acun böyle bir girişim yapsaydı Exathlon şovunu Netflixe çekmezdi
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    ruf (zafer zafer) 1 hf.
    Acun bey önce Acunn.com sitesini düzeltsin,sonra digital platform kursun.

    Sitesi leş ötesi...
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    Yorumlar (62) Yorum Yaz Forumda Gör
    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf.
    %99 sansürlü olur kim ne yapsın sansürlü platformu...
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    sametbulut67 1 hf.
    rakip olma söz konusu değil ama. Ona benzer bir şey yapabilir oda ne kadar tutar tartışılır.
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    bırakın küçük enişteyi, Salı verin gitsin
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    bin tane acun paketlesen yine de netflix in yanından bile geçemez.ancak aşırma programların çakmasıyla ömrünü ekrana bakarak geçirenlere hitap ederek o çerçevede iş yapabilir.
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    em007re (Emre POLAT) 1 hf.
    amk bir şeyede olumlu bakın sürekli eleştiri netflix hepinizin çocuğunu ibne yapacak alternatifler olmalı.ki izlenmesin netflix zaten üretebildiği tek şey sex başka bir bk yok.
    2 Yanıt Yanıtla
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 1 hf. em007re
    Bu konuda adam haklı yerden göge kadar ama iste bunlar global para babalari boyle bir sistem ancak bilincli olarak ****liğe cinsellige çalışir orası ayri ama bizimkilerde rakip olsa ayni halti isler merak etme.Acunun kendi cebini doldurmaktan baska toplum yararina ne yapmiş kı bu projede rakip olsa ne yapacak ayni...
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    Ardıç Tunç (Ardıç Tunç) 1 hf. em007re
    Netflix'i izleyerek **** olacaklar muhtemelen rabiacı yobaz tayfanın çocukları hatta belki o rabiacı tayfanın tamamı olabilir başlarında türban altlarında tanga gstring ama sorsan peygamberin soyundan müslüman... Ötekisine sorsan anasının dizi bacağı helal 9 yaşında ki kız çocuğunu gelin yapmak caiz vs.. vs.. bu liste böyle uzar gider. İşte Netflix'i izleyipte **** orospu fahişe olanlar anca bu kafada olanlar olur. Sokayım ben böyle müslümanlığın bütün deliklerine. Emin olun rabia şu an da mezarında ters takla atıyordur böyle müslümanların varlığına şahit olduğu için.....
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    symbolcu 1 hf.
    Ya, acunla netflix aynı patronun adamları ise?
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    salem33 1 hf.
    1 lira vermem
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    Provisioner (faith90 ) 1 hf.
    Sizin kafanız güzel galiba ? Yalnızca 2019/2020 döneminde paraya boğdukları aktörlerin ilk 10 una 550.000.000$ ödemiş bir platform vs Acun... o listedeki 3 tane aktöre verdiği parayla Acunu tokat delisi yaparlar :)
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 1 hf.
    Netflixe rakip olmak mı hemde acun 😂 dominikte survivor cekmeye kanal satin almaya benzemez sıkar.40 firin ekmek yese gene olmaz.
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    denizjaws 1 hf. yeni yorumcu
    Puhu tv den ötesine geçemez.
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