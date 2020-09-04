Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı

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Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştiren ülkelerden biri olan Rusya’nın Kovid-19 aşısını 11 Ağustos tarihinde tescil ettiğini duyurmasının ardından bilim dünyasında çeşitli tartışmalar yaşanmaya başlanmıştı. Tip-5 adeno virüsü ya da daha çok bilinen adıyla Ad5’i baz alan ve soğuk algınlığı veya gripte kullanılan Sputnik-V adlı aşının etkinliğinin düşük seviyelerde kalacağı iddia edilmişti.

Ayrıca Bkz. "Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı"

Süregelen tüm bu tartışmaların üzerinden henüz çok geçmeden Tha Lancet adlı tıp dergisi Sputnik-V’in klinik sonuçlarını yayınladı. Sonuçlar kapsamında yayınlanan makalede, “Toplanan verilerde rAd26-S ve rAd5-S adenovirüslerine dayalı hastalarda uygulanan aşının hastalar için güvenli olduğu ve ciddi yan etkilerinin olmadığı kaydedildi. Gönüllülere uygulanan aşının “yüzde 100’ünde humoral bağışıklık (hücre dışında bulunan mikroorganizmalara karşı antikorlar kullanılarak yapılan savunma sistemi) tepkisine oluşmasına yol açarak aşı daha fazla antikor üretmesine neden oldu” ifadelerine yer verildi.

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Buna göre iki aşamalı uygulama özelliği sayesinde Sputnik-V, aşılananların tamamının vücudunda koronavirüse karşı uzun süreli bağışıklık sağlıyor. Bu kapsamda öncelikle virüsler zayıflatılıyor ardından da koronavirüs RNA parçaları, insan hücrelerine gönderecek şekilde değişikliğe uğratılıyor. Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov’a göre ise elde edilen bağışıklık Kovid-19’dan güvenilir düzeyde korunmak için yeterli görünüyor.

https://www.aksam.com.tr/dunya/rusyanin-kovid-19-asisinin-ilk-klinik-sonuclari-aciklandi-gonullulerin-yuzde-100unde-humor/haber-1107081

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