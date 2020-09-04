Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı

    Rusya’nın 11 Ağustos tarihinde tescil ettiği Sputnik V isimli koronavirüs aşısının ilk klinik sonuçları yayınlandı. Buna göre elde edilen bağışıklık, Kovid-19'dan korunmak için yeterli görünüyor.
    6 gün
    8,9b
    1
    49
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştiren ülkelerden biri olan Rusya’nın Kovid-19 aşısını 11 Ağustos tarihinde tescil ettiğini duyurmasının ardından bilim dünyasında çeşitli tartışmalar yaşanmaya başlanmıştı. Tip-5 adeno virüsü ya da daha çok bilinen adıyla Ad5’i baz alan ve soğuk algınlığı veya gripte kullanılan Sputnik-V adlı aşının etkinliğinin düşük seviyelerde kalacağı iddia edilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı"

    Süregelen tüm bu tartışmaların üzerinden henüz çok geçmeden Tha Lancet adlı tıp dergisi Sputnik-V’in klinik sonuçlarını yayınladı. Sonuçlar kapsamında yayınlanan makalede, “Toplanan verilerde rAd26-S ve rAd5-S adenovirüslerine dayalı hastalarda uygulanan aşının hastalar için güvenli olduğu ve ciddi yan etkilerinin olmadığı kaydedildi. Gönüllülere uygulanan aşının “yüzde 100’ünde humoral bağışıklık (hücre dışında bulunan mikroorganizmalara karşı antikorlar kullanılarak yapılan savunma sistemi) tepkisine oluşmasına yol açarak aşı daha fazla antikor üretmesine neden oldu” ifadelerine yer verildi.

    Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Buna göre iki aşamalı uygulama özelliği sayesinde Sputnik-V, aşılananların tamamının vücudunda koronavirüse karşı uzun süreli bağışıklık sağlıyor. Bu kapsamda öncelikle virüsler zayıflatılıyor ardından da koronavirüs RNA parçaları, insan hücrelerine gönderecek şekilde değişikliğe uğratılıyor.  Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov’a göre ise elde edilen bağışıklık Kovid-19’dan güvenilir düzeyde korunmak için yeterli görünüyor.



    https://www.aksam.com.tr/dunya/rusyanin-kovid-19-asisinin-ilk-klinik-sonuclari-aciklandi-gonullulerin-yuzde-100unde-humor/haber-1107081 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ussuz (mehmet ) 6 gün en beğenilen
    Rusların 15 temmuzu da sputnik heralde her yerde bu ismi kullanıyor adamlar
    2 Yanıt Yanıtla +93
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Oliver Wood 6 gün
    Kelle paça çorbası > rus aşısı > çin aşısı > k.kore aşısı.
    2 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    John WICK (hasan çakır) 6 gün
    Koronavirüse aşı şoku
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeopol 1 gün
    o degil de kanserin bile asisini bulan kubadan ses yok mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Statistik (halit suleyman) 4 gün
    Rus, Çin ve İran'ın emperyalizmi en az ABDninki kadar kötü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Why Shy 5 gün
    Aşı bulunsunda kimin bulduğu önemli değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 6 gün
    Ruslar buldu ya batı dünyası bu aşıya kaka der. Abd daha kötüsünü bulsa alkışlarla karşılanır
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Statistik (halit suleyman) 4 gün CoreXXX
    Sırf Ruslar yaptı diye aşı bulundu yalanına inanmaktan farkı yok
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Manhunt Three 6 gün
    Faz 3 onayı gelmeden hiç bir aşıya güvenilmez.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 6 gün
    bi bulamadılar şu aşıyı arkadaş. yer yarıldı içine girdi sanki.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 6 gün
    Neden kırmızı ve mavi kapaklı çeşidi var?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    warchief46 6 gün interwap
    İki doz aşılıyorlar. Biri farklı virüs, diğeri farklı virüs.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 6 gün
    aşı çözüm değildir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Antor (Tolga ) 6 gün DaggeredByRuhtan
    Bu kadar kesin hükmü hangi otorite olarak veriyorsunuz bayım ?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 6 gün
    şu meşhur isviçreli bilim adamlarından ses yok
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 6 gün (düzenlendi)
    Ne vereyim abime, ne vereceksin bana, aşıyı ortayamı çıkaralım. piyasaya sürelimmi abi,herkes aşı derdinde görünüyor da mevzu başka baksana patır patır insan ölüyor umrumda değil herkesin. Düğünleri yasaklamayı daha yeni akıl ettiler okadar cahil varki anlamıyorlar. Bakalım aşı yarışını ilk kim tamamlayacak. Vodkamı, turkiyemi yoksa Avrupamı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8886 kez okundu.
    23 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    covid-19, covid-19 aşı ve
    2 etiket daha sputnik V Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz 5 gün Galaxy S20 FE tüm özellikleriyle karşımızda: Samsung'un yeni F/P telefonu olabilir 5 gün AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi 5 gün Almanların koronavirüs aşısı Türkiye’de bin kişi üzerinde test edilecek 5 gün Redmi Note 10'un tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı 6 gün Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor 6 gün Microsoft Surface Duo, 2021 yılından önce ABD dışında satılmayacak 6 gün Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül) 6 gün Fiyat / performans yarışı: Snapdragon 732 ve Helio G95 geldi 6 gün HTC CEO’su görevi bıraktı 6 gün Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı 6 gün Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 6 gün SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor 6 gün Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero 6 gün Xiaomi Mi TV Horizon Edition'ın temel özellikleri ve tasarımı sızdırıldı 6 gün Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor 6 gün Windows 10 yeni güncellemesinde ses ve metin iletişimine odaklanıyor 6 gün Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var 6 gün Honor Watch ES akıllı bileklik maliyete odaklanıyor 6 gün THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı Sonraki Nvidia Reflex teknolojisini detaylandırdı 6 gün Honor Watch GS Pro dayanıklılığı ön plana çıkarıyor 1 hf. TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı 1 hf. Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu 1 hf. Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül) 1 hf. Crysis Remastered sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek 1 hf. Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı 1 hf. Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe 1 hf. Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı! 1 hf. RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı 1 hf. Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı 1 hf. Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor 1 hf. Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü 1 hf. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi 1 hf. Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro 1 hf. 360'tan D806 model isimli çocuk odası ve güvenlik kamerası 1 hf. Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor 1 hf. Beton delici bomba: SARB-83 1 hf. RTX 3080, RTX 2080 Ti'ı dağıtıyor: Doom Eternal'da 4K testi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız