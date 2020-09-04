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    Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı

    Rusya, Çinli CanSino'nun geliştirdiği ve geçtiğimiz günlerde etkinliği kapsamında iddialar ortaya atılan Ad5-NCov aşı adıyı klinik çalışmalarının ülkede yapılmasına onay verdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı

    Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bir süreçte gündemdeki aşı haberleri de manşetlerden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde, etkinliğinin düşük olacağı iddialarının atıldığı Rus ve Çin menşeili aşılarla ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. Buna göre Çinli CanSino'nun geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerinin Rusya’da da yapılacağı duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "ABD’de “Ekim sonu itibariyle aşı dağıtımına hazırlıklı olun” çağrısı yapıldı"

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    CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği Ad5-NCov’un Çin’de yürütülen ve aşının güvenliği ile bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri sonrası 3. aşama için Pakistan, Suudi Arabistan, Brezilya ve Şili gibi ülkeler de denemelerde yer alacak.

    Çin'in en çok umut vadeden aşı adaylarından biri

    Geçtiğimiz günlerde batılı kaynaklarca ortaya atılan iddialarda soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüsle insan vücuduna Kovid-19'un genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCOV'un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin çok düşük olacağı ve aşının etkinliğinin %40’lı seviyelerde kalacağı ifade edilmişti.

    Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı
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    Sekiz aşı adayına yönelik klinik çalışmaların sürdüğü Çin’de CanSino'nun Ad5-NCov’una ilaveten Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ile Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ortaklığıyla geliştirilen ve SinoVac'ın "CoronaVac" aşı adayları en çok umut vadeden çalışmalar olarak kabul ediliyor.

    Çin ve Rusya’nın yürüttüğü aşı çalışmalarını eleştiren ülkelerden biri olan ABD ise ekim ayı sonunda muhtemelen Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıları kullanmaya başlayacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/rusya-cinli-sirketin-kovid-19-asi-adayinin-klinik-denemelerine-onay-verdi/1961816 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Metal-Gear (Evren ) 1 hf. en beğenilen
    Üçünden de her pislik beklenir, bırakacaksın hepsi yaptıkları aşıları birbirleri üzerinde deneyecekler, sonuca göre kararını vereceksin. Gerçi aşıların feci yan etkileri uzun yıllar içerisinde de görülebiliyor.
    Üçünden de her pislik beklenir, bırakacaksın hepsi yaptıkları aşıları birbirleri üzerinde deneyecekler, sonuca göre kararını vereceksin. [resim] Gerçi aşıların ...
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    mokoko_TR 1 hf.
    ee hani aşı bulmuştunuz ruski ler ?
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 6 gün
    Bence direkt hastalığı geçirerek immunity de kazanabiliriz.

    Mesela ben kızamık geçirdim, biraz ağır geçti ama olsun. Kızamıklı biri bana gelip yüzüme 1 cm mesafeden şiddetli hapşursa hiç bir şey olmaz.
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    gun (Gün Oksay) 6 gün
    Yüzde %40 olsun benim olsun.



    İlk aşıda %40 ,

    İkinci aşılada %64 ,

    Üçüncü aşılamada %78 ;

    Dördüncü aşılamada %86 ;

    Beşinci aşılamada ise % 91.6 korur.



    Hadi bu kadar aşılamadın tüm toplumu bir kez aşılasan geçirenlerle birlikte toplumun %50’si bağışıklık kazanır ve salgın hızı kesilir ardından da sona erer.
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    bytradm (adem ademy) 6 gün
    binbaşı payne gibi gülünür.
    ha ha hı hı ho ho.
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    Last Peony 6 gün (düzenlendi)
    boş haberlere ve komplo teorilerine gerek yok her şeyi çözdükleri gibi bu işide amerikan biyoteknoloji şirketleri çözecek fda/who onaylayana kadar da aşı maşı yok. büyük ihtimalle 2022 gibi aşı yapılmaya başlanacak o zamana kadar kendini koruyabilen korusun
    1 Yanıt Yanıtla
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    Asmodax 6 gün yeni yorumcu Last Peony
    Pfizer denen şeytanların yönettiği şirket yine bulucak büyük ihtimalle de.
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    mokoko_TR 1 hf.
    ee hani aşı bulmuştunuz ruski ler ?
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    Metal-Gear (Evren ) 1 hf. en beğenilen
    Üçünden de her pislik beklenir, bırakacaksın hepsi yaptıkları aşıları birbirleri üzerinde deneyecekler, sonuca göre kararını vereceksin. Gerçi aşıların feci yan etkileri uzun yıllar içerisinde de görülebiliyor.
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