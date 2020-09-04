Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı

Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bir süreçte gündemdeki aşı haberleri de manşetlerden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde, etkinliğinin düşük olacağı iddialarının atıldığı Rus ve Çin menşeili aşılarla ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. Buna göre Çinli CanSino'nun geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerinin Rusya’da da yapılacağı duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "ABD’de “Ekim sonu itibariyle aşı dağıtımına hazırlıklı olun” çağrısı yapıldı"

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CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği Ad5-NCov’un Çin’de yürütülen ve aşının güvenliği ile bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri sonrası 3. aşama için Pakistan, Suudi Arabistan, Brezilya ve Şili gibi ülkeler de denemelerde yer alacak.

Çin'in en çok umut vadeden aşı adaylarından biri

Geçtiğimiz günlerde batılı kaynaklarca ortaya atılan iddialarda soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüsle insan vücuduna Kovid-19'un genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCOV'un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin çok düşük olacağı ve aşının etkinliğinin %40’lı seviyelerde kalacağı ifade edilmişti.

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Sekiz aşı adayına yönelik klinik çalışmaların sürdüğü Çin’de CanSino'nun Ad5-NCov’una ilaveten Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ile Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ortaklığıyla geliştirilen ve SinoVac'ın "CoronaVac" aşı adayları en çok umut vadeden çalışmalar olarak kabul ediliyor.

Çin ve Rusya’nın yürüttüğü aşı çalışmalarını eleştiren ülkelerden biri olan ABD ise ekim ayı sonunda muhtemelen Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıları kullanmaya başlayacak.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/rusya-cinli-sirketin-kovid-19-asi-adayinin-klinik-denemelerine-onay-verdi/1961816

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