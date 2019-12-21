RX 5500 XT PCIe bant genişliğinin darboğazına uğruyor olabilir

AMD ekran kartı kanadını RDNA mimarisiyle yeniden rekabetçi konuma yükseltmeyi başardı. RX 5700 ailesiyle tanıştığımız yeni mimariyle uygun fiyattan tanışabileceğiniz RX 5500 XT’nin incelemelerinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

RX 5500 XT’nin hem 4 GB hem de 8 GB’lık seçeneklerini test eden ekip modellerin her ikisini de PCIe 3.0 ve 4.0 üzerinde çalıştırmış. Ortaya çıkan sonuçlara göre RX 5500 XT PCIe 3.0 slotunda kullanıldığında performans kaybı yaşıyor.

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Üstelik bu kayıp sadece FPS düşüşü olarak değil aynı zamanda çerçeve zamanı ve çerçeveler arası gecikmeye de yansıyor ve sonuç olarak PCIe 4.0 uyumlu slotta kullanılan model daha akıcı bir deneyim sunuyor.

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4 GB bellek kapasiteli çözümde daha belirgin hissedilen bu fark ekran kartının PCIe 3.0 slotuna takıldığında ulaşabildiği 8 GB/s’lık bant genişliğinin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Buna sebep olaraksa VRAM önbelleği dolduğunda fazla verinin sistem belleğine aktarılması sonucu yaşanan gecikme gösterilmekte.

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Sorunun üstesinden gelebilmenin tek yolu ise şu an için X570 yongasetli bir anakart almak olarak görünse anakartların fiyatı ve RX 5500 XT’nin hitap ettiği bütçe segmenti düşünüldüğünde bu çözüm sadece bir çözüm olarak kalacağa benziyor.

https://wccftech.com/amds-radeon-rx-5500-xt-graphics-cards-bottlenecked-by-pcie-bandwidth/