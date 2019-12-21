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    RX 5500 XT PCIe bant genişliğinin darboğazına uğruyor olabilir

    AMD’nin RDNA mimarisini kullanan son kartı RX 5500 XT oldu. İlk testlere göre model uzun yıllardır fark etmediği düşünülen PCIe bant genişliğinden etkileniyor.
    2 sa.
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    2
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD ekran kartı kanadını RDNA mimarisiyle yeniden rekabetçi konuma yükseltmeyi başardı. RX 5700 ailesiyle tanıştığımız yeni mimariyle uygun fiyattan tanışabileceğiniz RX 5500 XT’nin incelemelerinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

    RX 5500 XT’nin hem 4 GB hem de 8 GB’lık seçeneklerini test eden ekip modellerin her ikisini de PCIe 3.0 ve 4.0 üzerinde çalıştırmış. Ortaya çıkan sonuçlara göre RX 5500 XT PCIe 3.0 slotunda kullanıldığında performans kaybı yaşıyor.

    RX 5500 XT PCIe bant genişliğinin darboğazına uğruyor olabilir
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    Üstelik bu kayıp sadece FPS düşüşü olarak değil aynı zamanda çerçeve zamanı ve çerçeveler arası gecikmeye de yansıyor ve sonuç olarak PCIe 4.0 uyumlu slotta kullanılan model daha akıcı bir deneyim sunuyor.

    RX 5500 XT PCIe bant genişliğinin darboğazına uğruyor olabilir
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    4 GB bellek kapasiteli çözümde daha belirgin hissedilen bu fark ekran kartının PCIe 3.0 slotuna takıldığında ulaşabildiği 8 GB/s’lık bant genişliğinin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Buna sebep olaraksa VRAM önbelleği dolduğunda fazla verinin sistem belleğine aktarılması sonucu yaşanan gecikme gösterilmekte.

    RX 5500 XT PCIe bant genişliğinin darboğazına uğruyor olabilir
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    Ayrıca Bkz. "Nvidia Ray Tracing’le gelecek 6 yeni oyun duyurdu"

    Sorunun üstesinden gelebilmenin tek yolu ise şu an için X570 yongasetli bir anakart almak olarak görünse anakartların fiyatı ve RX 5500 XT’nin hitap ettiği bütçe segmenti düşünüldüğünde bu çözüm sadece bir çözüm olarak kalacağa benziyor.



    https://wccftech.com/amds-radeon-rx-5500-xt-graphics-cards-bottlenecked-by-pcie-bandwidth/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Suppordle 1 sa.
    Keşke forumdaşların tartışmaya başladığı bu konuyu alıntı haberle koymak yerine. Bizzat test edip sunsaydınız.

    Sözde donanımhaber, peeeh...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    cheetah_first 17 dk. Suppordle
    telefon haricinde test yok gibi birşey oldu forum. uyurken bile telefonla birlikte yatıyorlar galiba
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