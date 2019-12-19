Nvidia Ray Tracing’le gelecek 6 yeni oyun duyurdu

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Nvidia Ray Tracing teknolojisiyle oyunlardaki gerçekçiliği yeni bir seviyeye yükseltse de geçtiğimiz 2 yıl içerisinde ışın izleme desteğiyle gelen yapımların sayısı sınırlı kaldı. Buna karşın firma yeni teknolojisini yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ray Tracing destekli 6 yeni oyun

Şu günlerde düzenlenen GTC 2019 etkinlğinde duyurulan yeni oyunlar da bu çalışmaların meyvelerinden. Minecraft’ın başı çektiği 6 yapım önümüzdeki dönemde oyuncuların beğenisine sunulacak.

Minecraft’la başlayacak olursak, uzun süredir sevilerek oynanılan oyun önümüzdeki yıl içerisinde Ray Tracing desteği ile güncellenecek. Bright Memory Infinite’ı Remake formatında yenileyen FYQD-Studio da bu sene başlarında Steam üzerinden indirmeye sunduğu oyunun ilk bölümünü ışın izleme teknolojisiyle uyumlu hale getirecek.

Anime oyun geliştiricisi Mihoyo da anime tarzında görsellere sahip Project X’i 2021’in ortalarında Ray Tracing desteğiyle satışa sunacak. Son yılların popüler oyun tarzı Battle Royal tarzı oyun severlere yönelik geliştirilen bağımsız yapımcı oyunu Convallaria da 2020 yılında çıkış bir diğer oyun.

Tencent’in yine Battle Royal modunda hazırladığı nişancı oyunu Ring of Elysium ise hali hazırda Steam’den indirilebilir durumda olan ancak ışın izleme ile güncellenecek bir diğer yapım olarak karşımıza çıkıyor.

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Son olarak uzay ortamında geçecek Boundry, bir robotu kontrol eden tavşan olarak yer alacağınız F.I.S.T ve Xuan-Yuan Sword VII de yeşil ekibin Ray Tracing destekleyen kartlarını kullanan oyuncuların yeni teknolojiyi deneyimleyebileceği diğer oyunlar olacak.

https://www.guru3d.com/news-story/six-new-games-announced-with-nvidia-rtx-support.html