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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia Ray Tracing’le gelecek 6 yeni oyun duyurdu

    GPU devi Nvidia oyun dünyasına kattığı ışın izleme teknolojisiyle gelecek oyunlarına 6 yenisini ekledi. Yapımlar önümüzdeki seneden itibaren raflardaki yerini almaya başlacak.
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    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia Ray Tracing’le gelecek 6 yeni oyun duyurdu
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    Nvidia Ray Tracing teknolojisiyle oyunlardaki gerçekçiliği yeni bir seviyeye yükseltse de geçtiğimiz 2 yıl içerisinde ışın izleme desteğiyle gelen yapımların sayısı sınırlı kaldı. Buna karşın firma yeni teknolojisini yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

    Ray Tracing destekli 6 yeni oyun

    Şu günlerde düzenlenen GTC 2019 etkinlğinde duyurulan yeni oyunlar da bu çalışmaların meyvelerinden. Minecraft’ın başı çektiği 6 yapım önümüzdeki dönemde oyuncuların beğenisine sunulacak.

    Minecraft’la başlayacak olursak, uzun süredir sevilerek oynanılan oyun önümüzdeki yıl içerisinde Ray Tracing desteği ile güncellenecek. Bright Memory Infinite’ı Remake formatında yenileyen FYQD-Studio da bu sene başlarında Steam üzerinden indirmeye sunduğu oyunun ilk bölümünü ışın izleme teknolojisiyle uyumlu hale getirecek.

    Anime oyun geliştiricisi Mihoyo da anime tarzında görsellere sahip Project X’i 2021’in ortalarında Ray Tracing desteğiyle satışa sunacak. Son yılların popüler oyun tarzı Battle Royal tarzı oyun severlere yönelik geliştirilen bağımsız yapımcı oyunu Convallaria da 2020 yılında çıkış bir diğer oyun.

    Tencent’in yine Battle Royal modunda hazırladığı nişancı oyunu Ring of Elysium ise hali hazırda Steam’den indirilebilir durumda olan ancak ışın izleme ile güncellenecek bir diğer yapım olarak karşımıza çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "280Hz tazeleme hızlarına ulaşan Asus TUF Gaming VG279QM monitör tanıtıldı"

    Nvidia Ray Tracing’le gelecek 6 yeni oyun duyurdu
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    Son olarak uzay ortamında geçecek Boundry, bir robotu kontrol eden tavşan olarak yer alacağınız F.I.S.T ve Xuan-Yuan Sword VII de yeşil ekibin Ray Tracing destekleyen kartlarını kullanan oyuncuların yeni teknolojiyi deneyimleyebileceği diğer oyunlar olacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/six-new-games-announced-with-nvidia-rtx-support.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mamad 4 dk.
    Arkadaş yaptır mirror edge'in yenisini, daya ray tracing'i, ondan sonra da satışları artır. Ne diye ıkınıyorsun. Tabi muhtemelen mirror edge gibi bir oyuna ray tracing'i eklemek, 2080ti gibi bir kartı bile süründürebileceği için de bu işe girişmiyor olabilirler.
    1 Yanıt Yanıtla
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    guzmann06 4 sn. mamad
    Alien İsolotoin 2 de şahane olurudr ilk oyun korku gerilimde bir başyapıt. Alien tepende gezinirken yerde su züerinde canlı yansımasında görmek .Oyunda alien sese duyarlı bir şekilde random gezmekte çok sınırlı script içermekte. Ray tracingin krku gizlilik türü oyunlarda oyannaışı gelişteribleceğini düşünüyorum.
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