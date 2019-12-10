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    RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı

    AMD’nin RX 5600 çözümünün kullanacağı belleklerin kapasitesi iş ortaklarının özelleştirilmiş modellerinin onaylama aşamasında ortaya çıktı.
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    Metehan Göktaş
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    RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı
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    AMD RDNA mimarisini bütçe dostu sistemlere de getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. RX 5500 XT’den sonra şimdi de sıra RX 5600 modelinde. İş ortaklarının kaslı soğutuculara ve güç ünitelerine sahip modellerinin onaylanma aşamasında ortaya çıkan isimlendirmeler yeni modelin bellek kapasitesini ortaya çıkardı.

    RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı
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    RX 5600 6 GB bellekle gelecek

    Listelerde yer alan özel tasarım kartlara göre RX 5600 6 GB kapasiteli bellekle gelecek. Buna bağlı olarak 192 bit bellek veri yolunun yer alması beklenen modellerden ASUS’un çözümünde ‘’8G’’ ifadesi yer alsa da diğer tüm üreticilerin kartlarında 6 GB belleğin vurgulanması bir yanlışlık olabileceğini düşündürüyor.

    Ayrıca Bkz. "RX 5500 XT Çinli e-perakendecide gün yüzüne çıktı"

    Diğer taraftan RX 5600 serisinde XT son ekli bir seçeneğin de yer alacağına işaret eden listede duyurulunanın aksina özel tasarım bir RX 5500 de dikkatlerden kaçmıyor. ASUS, ASRock ve Gigabyte’ın hazırlığında olduğu RX 5600 modellerinin henüz çıkış tarihi netlik kazanmasa da önümüzdeki yılın ilk dönemleri olası görünüyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-5600-series-spotted-at-eec Yorum Yaz
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