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    RX 5500 XT Çinli e-perakendecide gün yüzüne çıktı

    AMD’nin uzu nsüredir merakla beklenmen bütçe dostu kartı RX 5500 XT bu kez bir satıcıda ön siparişe açıldı.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RDNA mimarisi üzerinde şekillenen RX 5500 XT önümüzdeki dönemde bütçe dostu sistem toplayacakları ilgilendirmesi itibariyle donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Çinli bir e-perakendecinin sayfalarında ön siparişe açılan kartların fiyatı da ortaya çıktı.

    RX 5500 XT fiyatı

    Navi 14 GPU’sunu kalbinde barındıracak model1408 adet shader’la gelecek. Bu haliyle OEM üreticilere has tutulan RX 5500’den tek farkı yüksek frekans ve 8 GB bellek kapasitesi seçeneği olarak görünen RX 5500 XT 1499 Yuan’dan ön siparişe açılmış durumda.

    Vergiler ve yerel ücretlendirmeler dahil bir şekilde  8GB bellekli kart 210 $’a tekabül ediyor.Fiyatlar RX 580 ile kıyaslandığında biraz yüksek olsa zamanla daha alınabilir seviyeleri görmemiz olası.

    RX 5500 XT Çinli e-perakendecide gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir"

    Öte yandan İlerleyen günlerde Navi 14’ün tamamının açık halinin yer aldığı 1536 işlem birimli bir kart gelir mi soruları ise şimdiden donanım severlerin aklında belirdi. Zira AMD GPU şu an için yalnızca Apple’a özel tasarlanan RX 5500M Pro’da Navi 14 zarının tamamını kullanıyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-5500-xt-to-feature-1408-stream-processors Yorum Yaz
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    Alex5 6 gün en beğenilen
    Vergi hariç 180$ diye hesplamışlar


    Sözde fakir dostu AMDnin yaptığı işe bak Rezalet
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    naak98 12 sa.
    Youtube de türk bir kanala Asus yollamış 5500XT kart gayet iyi görünüyor.
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    sy1907 12 sa.
    kartların şekli çıkmış ortaya
    teknobiyotik.com/...
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    sy1907 12 sa.
    kartların şekli çıkmış ortaya
    teknobiyotik.com/...
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    DH | equ* 3 gün
    nvidia da kart duyrulur 1 hafta sonra raflarda görürsün , amd de kart duyrulur 3 ay geçer herkes unutur
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    mamad 3 gün
    Şu 5500 serisinin çıkışı kadar çorba olan bir ürün sunumu görmedik heralde. Abi çıkarın artık şu kartları. İki ayı geçti ya.
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    DH Misafiri 3 gün
    Techpowerup sitesinde incelmesi var. RX 580 ile aynı, fazla umutlanmayın. GTX 1660 Ti için RX 5600 XT olacak. RTX 2060, RX 5600XT'yi geçecek her türlü.
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    Alex5 6 gün en beğenilen
    Vergi hariç 180$ diye hesplamışlar


    Sözde fakir dostu AMDnin yaptığı işe bak Rezalet
    Yanıtla +4
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    asko56 6 gün
    türkiyeye çok kazık fiyattan gelir sonra piyasası oturunca 1000 1100 arası gider çünkü 200 dolar olsa bile +kdv ve kdv dolar üzerinden alıp çeviriyorsun yüzde 18 vergisi dahil 1359 tl tutuyor suan 200 dolar üzerinden hesaplayınca bu çıkıyor üstüne birde firma karı ekle bu fiyat 1500 olucaktır
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    TheNewAtilla 6 gün
    Çıkış fiyatı için güzel. 6-12 ay sonra 150 dolar altına düşer
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    Gökay16 1 hf. yeni yorumcu
    Orta-Alt segment de nerdeyse 3 yıldır 1050ti da takılı kalmıştı piyasa. Bi ara bitcoin yüzünden rx470 bile 3000 tl leri görmüştü. Az kaldı düşük enerji sardiyatlı 1000tl altı 1080p ekran kartlarının çıkmasına. Rekabetin gözünü seveyim.
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    amd rx 5500 xt, amd rdna ve
    4 etiket daha amd 7 nm gpu Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş
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