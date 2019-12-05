RX 5500 XT Çinli e-perakendecide gün yüzüne çıktı

RDNA mimarisi üzerinde şekillenen RX 5500 XT önümüzdeki dönemde bütçe dostu sistem toplayacakları ilgilendirmesi itibariyle donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Çinli bir e-perakendecinin sayfalarında ön siparişe açılan kartların fiyatı da ortaya çıktı.

RX 5500 XT fiyatı

Navi 14 GPU’sunu kalbinde barındıracak model1408 adet shader’la gelecek. Bu haliyle OEM üreticilere has tutulan RX 5500’den tek farkı yüksek frekans ve 8 GB bellek kapasitesi seçeneği olarak görünen RX 5500 XT 1499 Yuan’dan ön siparişe açılmış durumda.

Vergiler ve yerel ücretlendirmeler dahil bir şekilde 8GB bellekli kart 210 $’a tekabül ediyor.Fiyatlar RX 580 ile kıyaslandığında biraz yüksek olsa zamanla daha alınabilir seviyeleri görmemiz olası.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir"

Öte yandan İlerleyen günlerde Navi 14’ün tamamının açık halinin yer aldığı 1536 işlem birimli bir kart gelir mi soruları ise şimdiden donanım severlerin aklında belirdi. Zira AMD GPU şu an için yalnızca Apple’a özel tasarlanan RX 5500M Pro’da Navi 14 zarının tamamını kullanıyor.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-5500-xt-to-feature-1408-stream-processors