RX 5600 XT’nin teknik özellikleri belli oldu

RDNA mimarisini kullanacak RX 5600 XT, RX 5000 serisindeki diğer modeller gibi 7 nm sürecinden geçecek. Navi GPU’sunu kalbinde barındıracak kartın adı bir süredir donanım dünyasında dolaşıyordu.

Navi 10'un kırpılmış hali

Gelen haberlere göre RX 5600 XT, RX 5700 XT’deki Navi 10 XT'nin ¼’ü kırpılmış haline ev sahipliği yapacak. 1920 shader, 120 doku ünitesi ve 48 ROP birimiyle gelecek modelin L2 ön belleği ise 3 MB kapasitede olacak.

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Daha önceden 6 GB kapasiteli GDDR6 belleklerle geleceğini öğrendiğimiz modelin GPU’sunda AMD işlem birimlerinin kilitlerinin açılmasına önlem olarak donanımsal bir sınır geliştirecek. Böylelikle yazılım yükleyerek RX 5700 XT’ye yükseltmenin önü kapatılmış olacak. Son olarak RX 5600 XT’nin önümüzdeki ocak ayın düzenlenecek CES fuarında tanıtılmasının beklendiğini aktaralım.

https://wccftech.com/amd-radeon-rx-5600-xt-6gb-leaked-launching-at-ces-2020/