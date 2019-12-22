Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 40 kişi burada

    RX 5600 XT’nin teknik özellikleri belli oldu

    AMD’nin Navi GPU’sunu kullanacak RX 5600 XT bir süredir sadece ismen biliniyordu. Son gelen sızıntıda modelin detaylarına yer verildi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    590
    40
    4
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    RDNA mimarisini kullanacak RX 5600 XT, RX 5000 serisindeki diğer modeller gibi 7 nm sürecinden geçecek. Navi GPU’sunu kalbinde barındıracak kartın adı bir süredir donanım dünyasında dolaşıyordu.

    Navi 10'un kırpılmış hali

    Gelen haberlere göre RX 5600 XT, RX 5700 XT’deki Navi 10 XT'nin ¼’ü kırpılmış haline ev sahipliği yapacak. 1920 shader, 120 doku ünitesi ve 48 ROP birimiyle gelecek modelin L2 ön belleği ise 3 MB kapasitede olacak.

    Ayrıca Bkz. "RX 5500 XT PCIe bant genişliğinin darboğazına uğruyor olabilir"

    Daha önceden 6 GB kapasiteli GDDR6 belleklerle geleceğini öğrendiğimiz modelin GPU’sunda AMD işlem birimlerinin kilitlerinin açılmasına önlem olarak donanımsal bir sınır geliştirecek. Böylelikle yazılım yükleyerek RX 5700 XT’ye yükseltmenin önü kapatılmış olacak. Son olarak RX 5600 XT’nin önümüzdeki ocak ayın düzenlenecek CES fuarında tanıtılmasının beklendiğini aktaralım.



    https://wccftech.com/amd-radeon-rx-5600-xt-6gb-leaked-launching-at-ces-2020/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    guzmann06 1 sa.
    Bu kart Fiyatı ne olur ,birde amd olması en büyük sorun. Sıcaklık watt performans oranları 5700 ve xt göre oldukça iyi olucak gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    jitemci 1 sa.
    rx 5500 nerde la ? 12 aralıkta çıkıyodu sözde daha fiyatı bile belli değil
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    napolyon94 1 sa. jitemci
    Bir haftadir piyasada 1350-1750 lira arasi satiliyor sinerji, teknobiyotik gibi yerlerde.



    Karta gelince

    5500 = 1/2 *5700xt idi.

    5600= 3/4* 5700xt olmus. Amd muhendisleri kafadan gpunun ceyregini kese kese yeni kart yapiyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IceRulez 2 sa.
    ne kadar saçma ürün olmuş %10 luk fark için
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 42 dk. Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir 1 sa. Realme, 5 serisine 5i adında yeni bir telefon daha ekliyor 1 sa. IBM'in geliştirdiği yeni pil, lityum iyon pillerden daha iyi performans gösterdi 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN RX 5600 XT’nin teknik özellikleri belli oldu Sonraki Samsung Galaxy Buds+ pil ömrüyle memnun edecek 3 sa. GSR ve Interhash, Bitcoin madencileri için riskten korunma çözümleri geliştiriyor 3 sa. Boeing'in 'yanlış yörüngeye giren' uzay kapsülü, Dünya'ya geri döndü 3 sa. LG Display, Cadillac ve Mercedes otomobiller için OLED ekran üretecek 4 sa. Twitter, Android uygulamasının güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyarıyor 4 sa. Samsung ve Apple marka telefonların radyasyon sınırını aştığı tespit edildi 5 sa. Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi 6 sa. GoPro HERO8 Black için flaş aksesuarı satışa çıktı 7 sa. Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek 8 sa. Gameloft Overdrive City oyunu Android’e geliyor. 10 sa. ABD Donanması TikTok uygulamasını yasakladı 11 sa. Huawei, dönen kameralı telefon patenti aldı 19 sa. Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali, elektrik enerjisi sağlamaya başladı 20 sa. Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL 20 sa. Tarihteki ilk Ebola aşısı onay aldı 21 sa. Popüler bağımsız oyun Superhot, Epic Store'da ücretsiz oldu 22 sa. RX 5500 XT PCIe bant genişliğinin darboğazına uğruyor olabilir 23 sa. iPhone 12'nin kamerası, farklı bir optik görüntü sabitleyici ile gelebilir 1 gün Ripple fonlama turunda 200 milyon dolara ulaştı 1 gün Huawei, EMUI 10'un dünya çapında 10 milyondan fazla akıllı telefonda çalıştığını açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve...
    DonanımHaber
    THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim