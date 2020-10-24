RX 6000 mühendislik örneği kart sızdı: RX 5700 XT’ye benziyor

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının AMD’nin GPU bölümünden beklentisi büyük. Özellikle de Nvidia’nın RTX 3000 ile iddialı bir çıkış yapması sonrasında çıta daha da yukarıya taşınmış durumda.

Birkaç hafta önce işlemci soğutucusuna benzer soğutmayla serinletilen RX 6000 kartı sistem içerisinde görüntülenmişti. Son paylaşılan görselde modelin GPU’sunun üzeri kapatılırken bellek modülleri de PCB ile henüz tanışmamış görünüyor.

İlginizi Çekebilir

RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde

Diğer taraftan VRM ünitesinin üzerindeki fazlasıyla büyük ısı emici bloklar kartın bir erken mühendislik örneği olabileceğini düşündürüyor. RX 6800 XT veya Navi 21 XL GPU’su taşıyan bir RX 6000 üyesine ait olduğu düşünülen PCB’nin Sapphire’ın RX 5700 XT Nitro + çözümüyle benzerliği ise dikkat çekiyor.

PCB'lerin benzerliği

Daha önce paylaşılan RX 6000 serisinin RX 5700 serisiyle benzer ve basit PCB tasarımıyla geleceği haberi sonrası PCB görseli mantıklı görünüyor. Köklü değişikliğe gidilmemesi ve üretimi kolay PCB'nin fiyatlara katkısının olabileceği gibi stokları olumlu etkilemesi de mümkün.

Tam Boyutta Gör

Sapphire RX 5700 XT Nitro +

Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde"

Öyle ki görüntü çıkışlarından birisinin üzerindeki etiket ve RGB arayüzleri dahi aynı konumlandırılmış. Son olarak nihai detayların paylaşılmasına 1 haftadan az bir süre kaldığını ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800xt-navi-21-engineering-board-photo-leaked

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.