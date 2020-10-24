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    RX 6000 mühendislik örneği kart sızdı: RX 5700 XT’ye benziyor

    AMD’nin tanıtımına yaklaştığımız şu günlerde RX 6000 serisinin teknik özellikleri ve performans verileri de netleşiyor. Son paylaşılan PCB’nin yeni kartlara ait olduğu tahmin ediliyor.
    12 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 6000 mühendislik örneği kart sızdı: RX 5700 XT’ye benziyor
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    Donanım dünyasının AMD’nin GPU bölümünden beklentisi büyük. Özellikle de Nvidia’nın RTX 3000 ile iddialı bir çıkış yapması sonrasında çıta daha da yukarıya taşınmış durumda.

    Birkaç hafta önce işlemci soğutucusuna benzer soğutmayla serinletilen RX 6000 kartı sistem içerisinde görüntülenmişti. Son paylaşılan görselde modelin GPU’sunun üzeri kapatılırken bellek modülleri de PCB ile henüz tanışmamış görünüyor.

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    Diğer taraftan VRM ünitesinin üzerindeki fazlasıyla büyük ısı emici bloklar kartın bir erken mühendislik örneği olabileceğini düşündürüyor. RX 6800 XT veya Navi 21 XL GPU’su taşıyan bir RX 6000 üyesine ait olduğu düşünülen PCB’nin Sapphire’ın RX 5700 XT Nitro + çözümüyle benzerliği ise dikkat çekiyor.

    PCB'lerin benzerliği

    Daha önce paylaşılan RX 6000 serisinin RX 5700 serisiyle benzer ve basit PCB tasarımıyla geleceği haberi sonrası PCB görseli mantıklı görünüyor. Köklü değişikliğe gidilmemesi ve üretimi kolay PCB'nin fiyatlara katkısının olabileceği gibi stokları olumlu etkilemesi de mümkün.

    RX 6000 mühendislik örneği kart sızdı: RX 5700 XT’ye benziyor
    Tam Boyutta Gör

    Sapphire RX 5700 XT Nitro +

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde"

    Öyle ki görüntü çıkışlarından birisinin üzerindeki etiket ve RGB arayüzleri dahi aynı konumlandırılmış. Son olarak nihai detayların paylaşılmasına 1 haftadan az bir süre kaldığını ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800xt-navi-21-engineering-board-photo-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 9 sa. en beğenilen
    Merak Ettim Neye Benzemesi Gerekiyordu? Daha Önce Hiç Görmediğimiz ve Algılarımızı Aşan Yeni Bir Geometrik Şekilde mi Olması Gerekiyordu
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    extagon (mehmet tatar) 8 sa.
    performasta 5700xt ayarında olacak dercesine algı yaratılıyor,neyin peşindesin editör?
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    soqo 8 sa.
    Kartları bu şekilde satsalar keşke. Sıvı soğutma yapanlar gereksiz yere bir ton para veriyor hava soğutma parçalarına.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 9 sa. en beğenilen
    Merak Ettim Neye Benzemesi Gerekiyordu? Daha Önce Hiç Görmediğimiz ve Algılarımızı Aşan Yeni Bir Geometrik Şekilde mi Olması Gerekiyordu
    Yanıtla +12
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 11 sa.
    Notebook tarafında 6800M gibi bir model ve sağlam bir soğutma ile fiyati da dengelerse ortalığı dağıtır..
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    faithlesszombie (Okan ) 11 sa.
    çöp haber yine
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    Altyazar 12 sa.
    birak bu rgb islerini, cukka ne kadar cukka?
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