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    RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde

    AMD’nin tanıtımına sayılı günler kalan RX 6000 ailesine dair heyecan verici detaylar paylaşılmaya devam ediliyor. Görünüşe göre yeni kartlar çok iddialı geliyor.
    17 sa.
    3,6b
    14
    49
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    10

    RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde
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    Igor’s Lab’ın derlediği sonuçlara göre Navi ailesi donanım dünyasının beklediğine değeceğe benziyor. Yeni kartların geride kalacağı alansa ışın izleme olarak görülüyor.

    RX 6000 kullanıcıların yüzünü güldürecek

    Geçtiğimiz gün detayları sızan RX 6000 ailesinin AMD’nin yalnızca referans tasarımda sunacağı 80 CU’lu en büyük Navi’nin bir basamak altı, 72 CU’lu RX 6800 XT’nin 3D Mark sonuçlarına göre model 4K’da RTX 3080’e %18 fark atarken TimeSpy Extreme’de yalnızca %3 öne geçebilmiş.

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    RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde
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    RTX 3080’in öne geçtiği test ise Ray Tracing odaklı Port Royal olmuş. Yeşil ekip burada %22’lik farkla önde bulunuyor. Wccftech’in oluşturduğu tablonun da Igor’un verileriyle benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.

    RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde
    Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan bir benchmark geliştiricisinin model ismi vermeden paylaştığı DX 11 tabanlı Fire Strike Ultra’nın 4K testlerine göre AMD’nin çözümü %8’lik dilimde önde yer almış.

    RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı"

    Son olarak Navi 21 XT’nin 72 CU ile geleceği bilgisinin aksine 80 CU’lu olduğunu iddia eden bir hesabın paylaşımında ise Navi 21 XT’li kartın RTX 3080’in ensesinde olduğu görülüyor. Nihai performans verileri için ilk inceleme sonuçlarını beklememiz gerekecek.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800xt-alleged-3dmark-scores-hit-the-web Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Altyazar 17 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    nvidia: vay amd
    1 Yanıt Yanıtla +49
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    Spider_hip (Doğan Eray) 16 sa.
    Bir önceki konularda amd için atıp tutan arkadaşlarda muhtemelen okumuştur ama ben yine de önceki konulara dönüp ilgili arkadaşlara bu konunun linkini attım :) Babamızın firmaları değil hiçbiri, eş değer güçteki rekabet kullanıcılara yarar. İşlemci de bu atılım olmasaydı intel hala 7. nesil serisi gücünü şimdilerde dayatıyor olurdu. +%5 lerle nesil atlıyorduk, güvenlik yamalarıyla beraber.
    Bir önceki konularda amd için atıp tutan arkadaşlarda muhtemelen okumuştur ama ben yine de önceki konulara dönüp ilgili arkadaşlara bu konunun linkini attım :) ...
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    Yanıtla +24
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    Nevfel (T. I. ) 13 sa.
    3080'i her türlü geçicektir 6900. Hatta 3090'ı da hedefe koymuş Amd.



    Bu sefer sağlam gelecek Amd. Nvidia yakında mecburen indirime gidicek kart almak için acele etmeyin.
    3080'i her türlü geçicektir 6900. Hatta 3090'ı da hedefe koymuş Amd. Bu sefer sağlam gelecek Amd. Nvidia yakında mecburen indirime gidicek kart a...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 2 dk.
    Açık konuşalım kimse bu kartın RTX 3080’in önünde olacağını beklemiyordu. Hatta çoğunluk RTX 3070 ayarında bir şey bekliyordu. Nvidia’nın neden alelacele RTX 3080 Ti çıkarmaya çalıştığı şimdi daha iyi anlaşılıyor çünkü kart belli ki Ti ayarında.
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    erarslan1081 57 dk.
    Nvidia'nın fiyatlari indirme sebebi buymuş demek ki.Ben fiyat performansa bakarım.10 yıldır AMD kullanıyorum.F/P iyiyse nvidiaya geçerim.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 3 sa.
    Ama Nvidia yol yabdı, ama Amd ısınıyooeeahh, kürtaj yapamıyohh :) bağnazlığı bırakın iyi olana destek verin fanatik oğlanlar.
    Yanıtla +3
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 6 sa.
    Az hızlı rekabet edin, dolar 8 oldu olacak
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    canguler917 (can guler) 9 sa.
    evet belki amd, nvidia'ya tek nesilde hemen yetişemez ama şunu unutmayalım; intel, şuan nvidia'nın olduğundan çok daha önündeydi amd'nin ve amd şuan intel'in önüne net bir şekilde geçmiş durumda. bu sayede de gelirleri belki de hayal etmedikleri kadar arttı. bu gelirleri zaten çok tecrübeli fakat yeterince bütçesi olmayan radeon kısmına aktarmaya başladıklarında işte görüyoruz ki 3090'a karşı bile bir cevap hazırlamış amd. ekran kartı pazarında da önümüzdeki 2-3 sene boyunca büyük rekabete hazır olun.
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    lofer_freud (Ömer Cihan) 11 sa.
    Buna bir tek ben mi inanmıyorum konuda?
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    manesnuc (Fırat Küçük) 13 sa. yeni yorumcu
    Zamanında gtx 1060 isterken bütçeden dolayı rx570 aldım ve açıkçası mutluyum. Şimdi düşününce nvdia güçlü ama performans düşüyor yada sabit kalıyor ama amd de eğer donanımsal sorun yoksa sanki bir tık yukarı çıkıyor performans. En ideal 6000 serisini alıcam inş sorun olmayan bir model piyasada oturunca.
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    Timeguard 13 sa.
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    Nevfel (T. I. ) 13 sa.
    3080'i her türlü geçicektir 6900. Hatta 3090'ı da hedefe koymuş Amd.



    Bu sefer sağlam gelecek Amd. Nvidia yakında mecburen indirime gidicek kart almak için acele etmeyin.
    Yanıtla +7
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    Normandia_06 (Yalçın ) 13 sa. (düzenlendi)
    Böyle güçlü bir ekran kartını ülkemizdeki tüm gençlere ve pc oyun meraklılarına yerli ve milli imkanlarla üretip kazandırdığı için Bayraktar aile şirketine teşekkürü borç bilirim.RX 6000 serisi kullanmak büyük bir onurdur bizim için :XD :XD
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    Gio44 (fevzi tayfun güven) 13 sa. Normandia_06
    Anlayamadım dostum hangi kartı kaç paraya getirmiş bayraktar firmasi
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    cavoo 11 sa. Normandia_06
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    yuhaser (yusuf filik) 6 sa. Normandia_06
    Tabi ya dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde kart üretimi var mesela Norveç 3090 ı icat etti, Rusya 3080 i, Fransa 6800xt için iş başında, Kanada 6900xt yi kimseye ürettirmem demiş. Yaw ülkeni aşşağılayacak başka bir şey bul yada Ülkeni sev.
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    3632 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rx 6800 xt, amd navi ve
    4 etiket daha amd big navi amd navi 21 xt rtx 3080 Donanım
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