RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde

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Igor’s Lab’ın derlediği sonuçlara göre Navi ailesi donanım dünyasının beklediğine değeceğe benziyor. Yeni kartların geride kalacağı alansa ışın izleme olarak görülüyor.

RX 6000 kullanıcıların yüzünü güldürecek

Geçtiğimiz gün detayları sızan RX 6000 ailesinin AMD’nin yalnızca referans tasarımda sunacağı 80 CU’lu en büyük Navi’nin bir basamak altı, 72 CU’lu RX 6800 XT’nin 3D Mark sonuçlarına göre model 4K’da RTX 3080’e %18 fark atarken TimeSpy Extreme’de yalnızca %3 öne geçebilmiş.

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RTX 3080’in öne geçtiği test ise Ray Tracing odaklı Port Royal olmuş. Yeşil ekip burada %22’lik farkla önde bulunuyor. Wccftech’in oluşturduğu tablonun da Igor’un verileriyle benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.

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Diğer taraftan bir benchmark geliştiricisinin model ismi vermeden paylaştığı DX 11 tabanlı Fire Strike Ultra’nın 4K testlerine göre AMD’nin çözümü %8’lik dilimde önde yer almış.

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Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı"

Son olarak Navi 21 XT’nin 72 CU ile geleceği bilgisinin aksine 80 CU’lu olduğunu iddia eden bir hesabın paylaşımında ise Navi 21 XT’li kartın RTX 3080’in ensesinde olduğu görülüyor. Nihai performans verileri için ilk inceleme sonuçlarını beklememiz gerekecek.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800xt-alleged-3dmark-scores-hit-the-web

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