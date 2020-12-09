RX 6000 serisinin referans tasarım modellerinin üretimi durmuş olabilir [Güncelleme]

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Donanım dünyası şu günlerde stok sıkıntısıyla boğuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün satışa sunulan RX 6900 XT’de de aynı durum yaşanırken gelen haber, referans tasarım kart almayı planlayanları üzdü.

Referans tasarım Big Navi

RDNA2 mimarili RX 6000 serisinde AMD uzun süredir tercih ettiği blower tipi soğutucudan vazgeçerek 3 fanlı ve hacimli bir soğutucu bloğa geçiş yaptı. Tasarımı itibariyle de donanımseverleri etkilemeyi başaran referans tasarım RX 6000 serisini raflarda bulmak bir hayli zor.

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İddiaya göre AMD referans tasarım RX 6000 modellerinin üretimini durdurdu. Daha önce önümüzdeki yılın başlarına kadar üretimine devam edileceği açıklanan RDNA2 mimarili kartlarla ilgili alınan kararın nedeni henüz açıklanmadı.

Ayrıca Bkz. "Ekran kartı stok sıkıntısı bellek stoğundan kaynaklanıyor olabilir"

İlerleyen dönemde de yeniden stoğa girmesi beklenmeyen referans modellerin, yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle üretiminin durdurulduğu tahmin edilirken özelleşmiş tasarım çözümlerin içinde bulunduğumuz ay içerisinde kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

[Güncelleme]

Scott Herkelman paylaştığı gönderiyle RX 6000 serisinin üretimini süresiz olarak uzatıldığını açıkladı.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6900-xt-rx-6800-xt-and-rx-6800-reference-desings-are-being-discontinued

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