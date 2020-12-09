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    RX 6000 serisinin referans tasarım modellerinin üretimi durmuş olabilir [Güncelleme]

    Geçtiğimiz gün satışa sunulan RX 6900 XT’nin henüz incelemeleri yeni yayınlanmışken ortaya atılan iddia stok kart almak isteyenleri endişelendirdi.
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    Metehan Göktaş
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    RX 6000 serisinin referans tasarım modellerinin üretimi durmuş olabilir [Güncelleme]
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    Donanım dünyası şu günlerde stok sıkıntısıyla boğuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün satışa sunulan RX 6900 XT’de de aynı durum yaşanırken gelen haber, referans tasarım kart almayı planlayanları üzdü.

    Referans tasarım Big Navi

    RDNA2 mimarili RX 6000 serisinde AMD uzun süredir tercih ettiği blower tipi soğutucudan vazgeçerek 3 fanlı ve hacimli bir soğutucu bloğa geçiş yaptı. Tasarımı itibariyle de donanımseverleri etkilemeyi başaran referans tasarım RX 6000 serisini raflarda bulmak bir hayli zor.

     

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    İddiaya göre AMD referans tasarım RX 6000 modellerinin üretimini durdurdu. Daha önce önümüzdeki yılın başlarına kadar üretimine devam edileceği açıklanan RDNA2 mimarili kartlarla ilgili alınan kararın nedeni henüz açıklanmadı.

    Ayrıca Bkz. "Ekran kartı stok sıkıntısı bellek stoğundan kaynaklanıyor olabilir"

    İlerleyen dönemde de yeniden stoğa girmesi beklenmeyen referans modellerin, yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle üretiminin durdurulduğu tahmin edilirken özelleşmiş tasarım çözümlerin içinde bulunduğumuz ay içerisinde kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

    [Güncelleme]

     

    Scott Herkelman paylaştığı gönderiyle RX 6000 serisinin üretimini süresiz olarak uzatıldığını açıkladı.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6900-xt-rx-6800-xt-and-rx-6800-reference-desings-are-being-discontinued Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    elektrikler kesilmiştir kesin.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye 3 tane RX 6900 XT geldi. O da İncehesap'ta bitmediyse tabi. 6800 XT hep stoklar bitik zaten.

    Mübarekin yüzünü göremeden bitti.
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    DRAGUT 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sen de yalan oldun AMD :) Her tarafı karta boğacağız dediler,hani ?
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    Epirus 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaynak haber güncellenmiş. Belirsiz bir süre daha üretime devam edilecekmiş:



    Update, Scott Herkelman now claims that the reference design will be continued indefinitely




    https://mobile.twitter.com/sherkelman/status/1336684121830137858
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Epirus
    Uyarınız için teşekkür ederim hocam. Güncelledim.
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