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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekran kartı stok sıkıntısı bellek stoğundan kaynaklanıyor olabilir

    Nesilden nesile etkileyici performans artışı getiren RTX Ampere kartlar da RX 6000 serisi de şu sıralar raflarda bulunamıyor. Stok sıkıntısında bellek etkeni de söz konusu olabilir.
    1 hf.
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    7
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ekran kartı stok sıkıntısı bellek stoğundan kaynaklanıyor olabilir
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    RTX Ampere’nin satışa sunulmasıyla birlikte başlayan stok sıkıntısı sonrasında gözler AMD’nin çözümlerine çevrilmişti. Ne yazık ki AMD de Nvidia ile aynı sorunu yaşıyor.

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    Son rapora göre ekran kartlarında yaşanan stok sıkıntısı GDDR6 bellek üretiminin talebe yetişememesinden kaynaklanıyor olabilir. AMD henüz stok sıkıntısına dair detaylı bilgi paylaşmasa da Nvidia GPU dışında diğer bileşenleri de bulmakta güçlük çektiklerini açıklamıştı.

    Stok sıkıntısı devam edebilir

    Ek olarak stok sıkıntısının önümüzdeki Şubat ayına kadar süreceği tahmin edilirken mevcut durumun özelleşmiş tasarım RX 6900 XT çözümlerinin bulunabilirliğini tamamen engellemesi ihtimali de vurgulanmış.

    Ayrıca Bkz. "Micron’un fabrikasında 1 saat elektrik kesildi: Fiyat artışı yolda"

    Bununla birlikte RTX 3090 ve RTX 3080’in GDDR6X bellek kullanması nedeniyle stok sıkıntısından daha az etkilendiği iddia edilmiş. Son olarak RTX 3070/3060 Ti’ın ve özellikle de tüm RX 6000 serisinin arzda yaşanan sıkıntıdan daha fazla etkilendiği belirtilmiş.



    https://videocardz.com/newz/radeon-rx-6000-geforce-rtx-3070-3060ti-supply-issues-also-caused-by-gddr6-memory-shortage Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GuvenDMRK (Güven Demirok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne saçma bir bahane, sanki 1 adet bellek üreticisi var da stok sıkıntısın sebebi bellek yetişmiyor olsun, hynix var, micron var, samsung var, ne vereyim abime ?
    Ne saçma bir bahane, sanki 1 adet bellek üreticisi var da stok sıkıntısın sebebi bellek yetişmiyor olsun, hynix var, micron var, samsung var, ne vereyim abime ?...
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    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her yıl sel, fırtına doğal afet olamayacağından bu senede bunu uydurdular.
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    BekirTemel (Bekir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    olacak iş değil, dolar 10 lira olunca sorun çözülür
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    GuvenDMRK (Güven Demirok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ne saçma bir bahane, sanki 1 adet bellek üreticisi var da stok sıkıntısın sebebi bellek yetişmiyor olsun, hynix var, micron var, samsung var, ne vereyim abime ?
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) GuvenDMRK
    dimi önüne gelene bellek yaptırsın
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) GuvenDMRK
    micron ram ler ekmek peynir gibi gidiyor, çoğu micron ram yok amazonda.
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ondan değil. İlk defa burda ben açıklıyorum. Üretim esnasında bütün yarı iletkenlere toz kaçmış. Kaymak tabaka yandığı için üstte kalan tabakayı yicez. Belki ona da sinek konar, bize de ...yemek düşer.
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hı hı tabi tabi
    https://www.donanimhaber.com/msi-in-fabrikasindan-336-500-dolar-degerinde-rtx-3090-calindi--127647
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