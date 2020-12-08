Ekran kartı stok sıkıntısı bellek stoğundan kaynaklanıyor olabilir

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RTX Ampere’nin satışa sunulmasıyla birlikte başlayan stok sıkıntısı sonrasında gözler AMD’nin çözümlerine çevrilmişti. Ne yazık ki AMD de Nvidia ile aynı sorunu yaşıyor.

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Son rapora göre ekran kartlarında yaşanan stok sıkıntısı GDDR6 bellek üretiminin talebe yetişememesinden kaynaklanıyor olabilir. AMD henüz stok sıkıntısına dair detaylı bilgi paylaşmasa da Nvidia GPU dışında diğer bileşenleri de bulmakta güçlük çektiklerini açıklamıştı.

Stok sıkıntısı devam edebilir

Ek olarak stok sıkıntısının önümüzdeki Şubat ayına kadar süreceği tahmin edilirken mevcut durumun özelleşmiş tasarım RX 6900 XT çözümlerinin bulunabilirliğini tamamen engellemesi ihtimali de vurgulanmış.

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Bununla birlikte RTX 3090 ve RTX 3080’in GDDR6X bellek kullanması nedeniyle stok sıkıntısından daha az etkilendiği iddia edilmiş. Son olarak RTX 3070/3060 Ti’ın ve özellikle de tüm RX 6000 serisinin arzda yaşanan sıkıntıdan daha fazla etkilendiği belirtilmiş.

https://videocardz.com/newz/radeon-rx-6000-geforce-rtx-3070-3060ti-supply-issues-also-caused-by-gddr6-memory-shortage

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