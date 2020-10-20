Big Navi 320 watt TBP ile gelebilir

Tam Boyutta Gör

Kırmızı ekip şu günlerde 28 Ekim’de düzenlenecek çevrimiçi etkinliğin hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer taraftan donanım dünyasında yeni detaylar açığa çıkmaya devam ediyor.

TGP-TDP-TBP farkı

Igor’s Lab’ın analizine göre geçtiğimiz günlerde paylaşılan Big Navi’nin 255 watt’lık TGP ile geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Zira AMD ve Nvidia güç terimlerini farklı şekilde adlandırıyor.

Nvidia tarafında TGP toplam kartın gücünü yansıtırken AMD tarafında bunun karşılığı olarak TBP (Total Board Power) kullanılmakta. Her iki tarafın da buluştuğu ortak nokta ise GPU'nun gücü için TDP'nin kullanılması.

İlginizi Çekebilir

RX 6000 kartının mühendislik örneği sızdırıldı

Igor’a göre Navi 21 XT’nin TDP değeri 235 watt düzeyinde. Üst seviye kartın toplam gücü -TBP- ise 320 watt seviyesinde olacak. Özelleşmiş tasarım modellerde bu rakamın 350 watt’a kadar tırmanması mümkün.

Navi 21 XL’de ise GPU’nun 203 watt’lık ısıl tasarım gücüne sahip olması beklenirken TBP değerinin 290 watt’a tırmanacağı tahmin edilmiş.

Bellek tarafında ise AMD’nin 16 GB kapasiteli ve 16 Gbps’te çalışan GDDR6 bellek tercih etmesi bekleniyor. Ayrıca rapora göre referans tasarım kartlarda Samsung imzalı VRAM tercih edilecek. Özelleşmiş tasarım kartlarda ise üreticiler farklı isimlerle el sıkışabilir.

Ayrıca Bkz. "Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir"

Son olarak AMD’nin yeni PCB tasarımının RX 5700’de olduğu gibi üretimi kolay bir yapıya sahip olduğu belirtilmiş. Bunun 256-bit bellek veriyolu ve bellek dizilimiyle ilişkisi vurgulanırken modellerin önümüzdeki ayın ortalarında satışa sunulmasının ardından asıl geniş hacimli stokların kasım sonunda bulunabilir olacağına yer verilmiş.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-based-on-navi-21-xt-to-feature-320w-tgp-16-gbps-gddr6-memory

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.