Big Navi 320 watt TBP ile gelebilir

Kırmızı ekip şu günlerde 28 Ekim’de düzenlenecek çevrimiçi etkinliğin hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer taraftan donanım dünyasında yeni detaylar açığa çıkmaya devam ediyor.
TGP-TDP-TBP farkı
Igor’s Lab’ın analizine göre geçtiğimiz günlerde paylaşılan Big Navi’nin 255 watt’lık TGP ile geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Zira AMD ve Nvidia güç terimlerini farklı şekilde adlandırıyor.
Nvidia tarafında TGP toplam kartın gücünü yansıtırken AMD tarafında bunun karşılığı olarak TBP (Total Board Power) kullanılmakta. Her iki tarafın da buluştuğu ortak nokta ise GPU'nun gücü için TDP'nin kullanılması.
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Igor’a göre Navi 21 XT’nin TDP değeri 235 watt düzeyinde. Üst seviye kartın toplam gücü -TBP- ise 320 watt seviyesinde olacak. Özelleşmiş tasarım modellerde bu rakamın 350 watt’a kadar tırmanması mümkün.
Navi 21 XL’de ise GPU’nun 203 watt’lık ısıl tasarım gücüne sahip olması beklenirken TBP değerinin 290 watt’a tırmanacağı tahmin edilmiş.
Bellek tarafında ise AMD’nin 16 GB kapasiteli ve 16 Gbps’te çalışan GDDR6 bellek tercih etmesi bekleniyor. Ayrıca rapora göre referans tasarım kartlarda Samsung imzalı VRAM tercih edilecek. Özelleşmiş tasarım kartlarda ise üreticiler farklı isimlerle el sıkışabilir.
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Son olarak AMD’nin yeni PCB tasarımının RX 5700’de olduğu gibi üretimi kolay bir yapıya sahip olduğu belirtilmiş. Bunun 256-bit bellek veriyolu ve bellek dizilimiyle ilişkisi vurgulanırken modellerin önümüzdeki ayın ortalarında satışa sunulmasının ardından asıl geniş hacimli stokların kasım sonunda bulunabilir olacağına yer verilmiş.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-based-on-navi-21-xt-to-feature-320w-tgp-16-gbps-gddr6-memory Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
|hissediyorum... "gelebilir" diye yazdıkları için editörü linçlemeye geliyorlar...
Ampere bu konuda zaten çok iyi durumda değilken Navi'nin daha geride olması çok hoş karşılanmaz.
Tabi bunların hepsinden öte kartın (aslında gpunun) ne kadar başarılı olduğunu belirleyecek olan fiyatı olacaktır. :)
Size 23 Eylül'de şöyle bir cevap yazmıştım.
Görüyorum ki sizde bir gelişme var. Umarım eleştirimi sizi kötülemek için yazmadığımı anlarsınız.
Bir sonraki tavsiyem de şu olacak; bilmediğiniz ya da tam olarak emin olmadığınız bir şeyin haberini yaparken kısa bir araştırma yapın, hem siz öğrenin hem de okurlarınıza öğretin neyin ne olduğunu.
Başarılarınızı ve yazılarınızın devamını dilerim.
@northwood
Bunu çoğunlukla yapıyorum. Her zaman konuyla ilgili tam bilgi sahibi olmayabiliyorum ki her şeyi bilmem de mümkün değil.
Bununla birlikte işin insan faktörü de var. Bazen istesem de yeteri kadar dikkatimi veremeyebiliyorum ya da zihin meşguliyeti nedeniyle es geçilebiliyor bu aşama. Bu tür durumlarda sonradan gerekli düzeltmeyi yapıyorum.
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