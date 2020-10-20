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    Big Navi 320 watt TBP ile gelebilir

    AMD’nin Big Navi tanıtımı öncesinde kartlara dair önemli detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. Görünüşe göre RX 6000 serisi de RTX 3000’de olduğu gibi yüksek tüketim değerleriyle gelecek.
    2 gün
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Big Navi 320 watt TBP ile gelebilir
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    Kırmızı ekip şu günlerde 28 Ekim’de düzenlenecek çevrimiçi etkinliğin hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer taraftan donanım dünyasında yeni detaylar açığa çıkmaya devam ediyor.

    TGP-TDP-TBP farkı

    Igor’s Lab’ın analizine göre geçtiğimiz günlerde paylaşılan Big Navi’nin 255 watt’lık TGP ile geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Zira AMD ve Nvidia güç terimlerini farklı şekilde adlandırıyor.

    Nvidia tarafında TGP toplam kartın gücünü yansıtırken AMD tarafında bunun karşılığı olarak TBP (Total Board Power) kullanılmakta. Her iki tarafın da buluştuğu ortak nokta ise GPU'nun gücü için TDP'nin kullanılması.

     

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    Igor’a göre Navi 21 XT’nin TDP değeri 235 watt düzeyinde. Üst seviye kartın toplam gücü -TBP- ise 320 watt seviyesinde olacak. Özelleşmiş tasarım modellerde bu rakamın 350 watt’a kadar tırmanması mümkün.

     

    Navi 21 XL’de ise GPU’nun 203 watt’lık ısıl tasarım gücüne sahip olması beklenirken TBP değerinin 290 watt’a tırmanacağı tahmin edilmiş.

     

    Bellek tarafında ise AMD’nin  16 GB kapasiteli  ve 16 Gbps’te çalışan GDDR6 bellek tercih etmesi bekleniyor. Ayrıca rapora göre referans tasarım kartlarda Samsung imzalı VRAM tercih edilecek. Özelleşmiş tasarım kartlarda ise üreticiler farklı isimlerle el sıkışabilir.

    Ayrıca Bkz. "Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir"

    Son olarak AMD’nin yeni PCB tasarımının RX 5700’de olduğu gibi üretimi kolay bir yapıya sahip olduğu belirtilmiş. Bunun 256-bit bellek veriyolu ve bellek dizilimiyle ilişkisi vurgulanırken modellerin önümüzdeki ayın ortalarında satışa sunulmasının ardından asıl geniş hacimli stokların kasım sonunda bulunabilir olacağına yer verilmiş.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-based-on-navi-21-xt-to-feature-320w-tgp-16-gbps-gddr6-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Editörün Seçimi Yorum
    hissediyorum... "gelebilir" diye yazdıkları için editörü linçlemeye geliyorlar...
    Yorumu gör »     ZewZack
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    ZewZack (Enes Ataş) 2 gün en beğenilen editörün seçimi
    hissediyorum... "gelebilir" diye yazdıkları için editörü linçlemeye geliyorlar...
    Yanıtla +8
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    ziondasonisyan 2 gün
    AMD nin dlss benzeri bir teknoloji çıkarması lazım bu jenerasyonda
    Yanıtla +6
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    Boş yapma beni dinle 2 gün yeni yorumcu
    3080, 3090 su yakıyor zaten. Nasıl bi algı oluşmuşsa r9 280 dönminde kalmış kafalar hala.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Boş yapma beni dinle 2 gün yeni yorumcu
    3080, 3090 su yakıyor zaten. Nasıl bi algı oluşmuşsa r9 280 dönminde kalmış kafalar hala.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    mamad 1 gün Boş yapma beni dinle
    Mesele ne kadar güç tükettiği değil, tükettiği güç karşılığında ne kadar performans verdiği ve ne kadar ısı yaydığıdır.

    Ampere bu konuda zaten çok iyi durumda değilken Navi'nin daha geride olması çok hoş karşılanmaz.

    Tabi bunların hepsinden öte kartın (aslında gpunun) ne kadar başarılı olduğunu belirleyecek olan fiyatı olacaktır. :)
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    ziondasonisyan 2 gün
    AMD nin dlss benzeri bir teknoloji çıkarması lazım bu jenerasyonda
    Yanıtla +6
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    Krauser DMC (özcan gültekin) 2 gün (düzenlendi)
    TDP-TGP-TBP nin ne olduğunu belirtmeniz güzel olmuş. Artık diğer haberlerinizde de buna göre okurları bilgilendirebilirsiniz.

    Size 23 Eylül'de şöyle bir cevap yazmıştım.

    "Kaynakta gpu nun 320 watt TGP ye sahip olduğu konusunda hiçbir bilgi yok, o 320 watt TGP kartın tamamına ait. Çevirilerinizi hiç de doğru yapmadığınızı söylemek isterim."


    Görüyorum ki sizde bir gelişme var. Umarım eleştirimi sizi kötülemek için yazmadığımı anlarsınız.

    Bir sonraki tavsiyem de şu olacak; bilmediğiniz ya da tam olarak emin olmadığınız bir şeyin haberini yaparken kısa bir araştırma yapın, hem siz öğrenin hem de okurlarınıza öğretin neyin ne olduğunu.

    Başarılarınızı ve yazılarınızın devamını dilerim.



    @northwood
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 2 gün Krauser DMC
    İyi niyetle yapılan yapıcı eleştiriye her zaman açığım. Teşekkür ederim.

    bilmediğiniz ya da tam olarak emin olmadığınız bir şeyin haberini yaparken kısa bir araştırma yapın, hem siz öğrenin hem de okurlarınıza öğretin neyin ne olduğunu.


    Bunu çoğunlukla yapıyorum. Her zaman konuyla ilgili tam bilgi sahibi olmayabiliyorum ki her şeyi bilmem de mümkün değil.

    Bununla birlikte işin insan faktörü de var. Bazen istesem de yeteri kadar dikkatimi veremeyebiliyorum ya da zihin meşguliyeti nedeniyle es geçilebiliyor bu aşama. Bu tür durumlarda sonradan gerekli düzeltmeyi yapıyorum.
    Yanıtla +3
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün
    Gelsin de şu güç kaynağımın hakkını versin
    Yanıtla +4
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    lofer_freud (Ömer Cihan) 2 gün
    Fiyasko olmaz inşallah bu seri :(
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    zdniz (dniz yıldırım) 2 gün
    Nvidia voice benzeri gelicekmi acaba onu merak ediyorum erdi bekleniyor demişti bir videosunda
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 gün (düzenlendi)
    3070 Ti 100W'a kadar daha az enerji verimliliği ile 6900 XT'nin karşısına çıkarsa şansı kalmaz. Zaten 3080'e denk performans vermesi büyük sürpriz olur.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 gün
    o değilde Radeon 6000 series notebook'lar ne zaman gelecek merak ediyorum
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    Altyazar 2 gün
    banane TBP(TDP?)'den, bana 3080 performansini daha ucuza verecek misin onu de.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 2 gün Altyazar
    En üst değil de onun bir altında ki yani 6800 kartı zaten 3080'e denk fiyat olarak da zaten 50-100 dolar daha aşağıya gelmesi bekleniyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ZewZack (Enes Ataş) 2 gün en beğenilen editörün seçimi
    hissediyorum... "gelebilir" diye yazdıkları için editörü linçlemeye geliyorlar...
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    1921 kez okundu.
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    navi 21 xt tbp, navi 21 xl tbp ve
    5 etiket daha navi 21 tdp navi 21 ısıl tasarım gücü amd big navi amd rx 6000 Donanım
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