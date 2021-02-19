Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı

    RDNA2 mimarili orta segment kartlar üst segment seçeneklerin raflarda bulunamamasının ardından merakla bekleniyor. RX 6700 XT’nin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı.
    19 Şubat 2021, 05:01 (19 sa.)
    1,4b
    4
    10
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    AMD stok sıkıntısı yaşanan üst segment RX 6000 serisi kartlarının ardından orta segment modellerinin üzerinde çalışıyor.

    RX 6700 XT'nin çıkış tarihi

    Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre kırmızı ekibin Navi 22 GPU’suyla gelmesi beklenen RX 6700 XT kartı 18 Mart’ta satışa sunulacak. 40 CU içerisinde 2560 shader birimi taşıması beklenen kartın 12 GB GDDR6 bellekle kombine edileceği tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zeka HBM bellek içerisine girdi: HBM-PIM 2 kat performans sunuyor"

    RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    RX 6700 XT bu haliyle Nvidia tarafında RTX 3060 12 GB ile rekabet edecek. Son olarak performans başlığı şimdiye kadar ekran kartı seçiminde temel kriter olsa da yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle daha iyi performans veren kart değil de satın alınabilen ekran kartı daha çok tercih edilecek.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-to-launch-on-march-18th Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S speedycihan 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    192 bit kart mı olur ya saçmalık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fabrikanın kapısından miningcilere gönderilecek bir kart daha.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu gelse ne olacak

    3060, 6700XT yada diğer yeni tanıtılan kartlar hepsi fabrikanın kapısından madencilere satılıyor. Ethereum çakılmadan kart falan alamazsınız bu kadar basit.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erarslan1081 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Stok gelse bile fahiş fiyattan satılacaktır.Sonbahara kadar kart bulmak zor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vaste 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberde bahsi geçen kaynak çok sağlam : ''Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre''
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Musty3535123 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    nassa stok olmucak, bunları konuşmak için daha çok erken..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H huseyincarnege (huseyin murteza) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    selam olsun mademcilere diyordu
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha diğer kartların stokları yok dünyada bunlar yeni kart çıkartıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gözünüz aydın madenciler.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    manohazim 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat konusunda sızma olsa iyi olurdu 3060 12 gb arifesinde biraz kafa karıştırıcı olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +320 marcelor +271 veleciraptor +246 WB +186 TheCaliph_ +176 CleanCoders +156 cocainbar +150 1BilimAdamı +122 Phant0mTR +116 Yanfo +107
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 4 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1420 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rx 6700 xt, amd navi 22 ve
    5 etiket daha amd rdna2 amd 7 nm gpu amd rx 6700 xt 12 gb rx 6700 xt 12 gb çıkış tarihi Donanım
    Facebook Sayfası247,2b
    Twitter Profili98,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 sa. Android 12 ilk önizleme sürümü yayınlandı 6 sa. Size Synology NAS çözümlerinin ideal tamamlayıcısını sunmaktan gurur duyuyoruz: 7 sa. e-Devlet uygulamasının iOS versiyonu yenilendi: Koyu mod ve Siri desteği 7 sa. Twitter sesli mesaj dönemini başlatıyor 7 sa. Bitexen, %100 Çekiliş ile Oyun Dünyasına Steam Kartı Hediye Ediyor 8 sa. Huawei'in en iddialı kulaklığı | FreeBuds Studio hakkında her şey 8 sa. Oppo Find X3 Neo'nun yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı 8 sa. Karadeniz'deki doğal gazın üretim ve iletim altyapısına 780 milyon liralık yatırım 9 sa. Çinli elektrikli SUV Türkiye'de: İşte Seres 3 fiyatı ve özellikleri 9 sa. Microsoft, buluta bağlanmak istemeyenler için Office 2021 ve Office LTSC'yi duyurdu 9 sa. Netflix özel filmi The Trial of the Chicago 7, 48 saatliğine YouTube'da ücretsiz oldu 10 sa. Fear The Walking Dead 6. sezonun 2. kısmından fragman yayınlandı 10 sa. Skoda Kushaq şimdi de çizim görselleriyle karşımızda 11 sa. POCO'nun artık yeni bir logosu ve maskotu var 11 sa. Metro Exodus geliştiricisi Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sıkıntı çıkaracağını söylüyor 12 sa. RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda 12 sa. WhatsApp gizlilik sözleşmesini gözümüze sokmaya devam edecek 13 sa. ASUS ROG Phone 5 resmen onaylandı: 6.000 mAh bataryalı oyuncu telefonu 13 sa. The Punisher ve Jessica Jones'un yayın hakları tekrar Marvel Stüdyoları'na geçti 16 sa. Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf 19 sa. GÖRÜNTÜLENEN RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı Sonraki Hayatta kalma aksiyon oyunu Don't Eat Pete, Android için erken erişime açıldı 22 sa. Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına büyük yatırım 23 sa. HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı 23 sa. Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı 1 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 12: The Pathless 1 gün Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında 1 gün Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor 1 gün Usta yönetmen Stanley Kubrick'in tamamlanmamış filmi ölümünden 22 yıl sonra tekrar hayata geçiriliyor 1 gün Google Material Design dolaylı olarak webe geliyor 1 gün Electronic Arts’ın Codemasters satın alımı gerçekleşti: 1.2 milyar dolar 1 gün Zack Snyder's Justice League'in resmi soundtrack'i yayınlandı 1 gün Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede 1 gün Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı 1 gün iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor 1 gün Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı 1 gün 319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 gün iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor 1 gün YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti 1 gün Snapdragon 888'li Realme GT 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu 1 gün Tom Holland başrollü bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten bir sahne paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız