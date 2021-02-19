RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı

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AMD stok sıkıntısı yaşanan üst segment RX 6000 serisi kartlarının ardından orta segment modellerinin üzerinde çalışıyor.

RX 6700 XT'nin çıkış tarihi

Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre kırmızı ekibin Navi 22 GPU’suyla gelmesi beklenen RX 6700 XT kartı 18 Mart’ta satışa sunulacak. 40 CU içerisinde 2560 shader birimi taşıması beklenen kartın 12 GB GDDR6 bellekle kombine edileceği tahmin ediliyor.

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RX 6700 XT bu haliyle Nvidia tarafında RTX 3060 12 GB ile rekabet edecek. Son olarak performans başlığı şimdiye kadar ekran kartı seçiminde temel kriter olsa da yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle daha iyi performans veren kart değil de satın alınabilen ekran kartı daha çok tercih edilecek.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-to-launch-on-march-18th

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