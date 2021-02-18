Yapay zeka HBM bellek içerisine girdi: HBM-PIM 2 kat performans sunuyor

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Samsung’un yeni geliştirdiği teknoloji sayesinde verilerin işlenmesi çok daha verimli hale gelecek. Ayrıca enerji tasarrufu da mümkün.

Günümüz bilgisayar teknolojileri Neumann mimarisine dayanıyor ki bu mimaride bilgiler depolandığı konumun dışına taşınarak işlemcide işlendikten sonra yeniden depolama birimine geri dönüyor.

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HBM-PIM ile verimlilik artışı

Bu da verilerin taşınması esnasında çeşitli aşamalarda darboğaza uğraması sonucunda performans kaybı demek. Özellikle de yüksek hacimli verilerin işlendiği HPC alanında bu darboğazlar önem arz ediyor. Buna yönelik geliştirilen HBM-PIM’de veriler doğrudan bellek içerisinde işleniyor.

HBM-PIM (HBM-Processing In Memory) adı verilen yeni teknoloji DRAM odaklı geliştirilen yapay zeka motorunun sistemde yer alan merkez işlemciye paralel çalışarak verilerin taşınmasını minimuma indirmesine dayanıyor.

HBM2 Aquabolt çözümüne entegre edilen HBM-PIM teknolojisi sayesinde 2 katın üzerinde performans elde edilirken güç tüketimi %70’e kadar azaltılabilmiş.

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Samsung mühendislerinin yeni hedefi ise yüksek bant genişliği gereksiniminin yanı sıra güç tüketiminin önemli bir başlık olduğu HPC/AI işlem alanlarında yüksek kazanımlar elde etmek.

https://videocardz.com/press-release/samsung-develops-hbm-pim-industrys-first-high-bandwidth-memory-with-artificial-intelligence

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