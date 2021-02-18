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    Yapay zeka HBM bellek içerisine girdi: HBM-PIM 2 kat performans sunuyor

    Günümüzde bilginin işlenme prensibi Neumann mimarisine dayanıyor. Verinin taşınmasına dayanan teknik bu açıdan bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.
    18 Şubat 2021, 11:00 (17 sa.)
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    Metehan Göktaş
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    Yapay zeka HBM bellek içerisine girdi: HBM-PIM 2 kat performans sunuyor
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    Samsung’un yeni geliştirdiği teknoloji sayesinde verilerin işlenmesi çok daha verimli hale gelecek. Ayrıca enerji tasarrufu da mümkün.

    Günümüz bilgisayar teknolojileri Neumann mimarisine dayanıyor ki bu mimaride bilgiler depolandığı konumun dışına taşınarak işlemcide işlendikten sonra yeniden depolama birimine geri dönüyor.

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    HBM-PIM ile verimlilik artışı

    Bu da verilerin taşınması esnasında çeşitli aşamalarda darboğaza uğraması sonucunda performans kaybı demek. Özellikle de yüksek hacimli verilerin işlendiği HPC alanında bu darboğazlar önem arz ediyor. Buna yönelik geliştirilen HBM-PIM’de veriler doğrudan bellek içerisinde işleniyor.

    HBM-PIM (HBM-Processing In Memory) adı verilen yeni teknoloji DRAM odaklı geliştirilen yapay zeka motorunun sistemde yer alan merkez işlemciye paralel çalışarak verilerin taşınmasını minimuma indirmesine dayanıyor.

    HBM2 Aquabolt çözümüne entegre edilen HBM-PIM teknolojisi sayesinde 2 katın üzerinde performans elde edilirken güç tüketimi %70’e kadar azaltılabilmiş.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde"

    Samsung mühendislerinin yeni hedefi ise yüksek bant genişliği gereksiniminin yanı sıra güç tüketiminin önemli bir başlık olduğu HPC/AI işlem alanlarında yüksek kazanımlar elde etmek.



    https://videocardz.com/press-release/samsung-develops-hbm-pim-industrys-first-high-bandwidth-memory-with-artificial-intelligence Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    12 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    1. olarak ; üzerinde ram olan işlemcilerin çıkması gerekiyor.

    ben bunu 20 yıldır düşünüyorum adamlar yeni akıl etmiş :)
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    bilgisayarların hızını belirleyen 3 önemli donanım işlemci, bellek ve sabitdiskler. bunların hız sorunu ve veriyollarındaki darboğaz çözüldüğünde hiç bir bilgisayarda hız sorunu kalmayacaktır.
    Tabii ki tek sorun veri yolu değil. Günümüz işletim sistemlerinin sistem kaynaklarını kullanmaları yönündeki protokolleri yeniden gözden geçirmeleri de sistemlerin daha stabil ve daha hızlı olması yönünde büyük bir adım olacaktır. Bir işletim sisteminin 10 GB yer kaplaması demek o işletim sisteminin hantal olması demektir. daha az yer kaplayan ve daha hızlı işletim sistemlerinin artık kullanıcıların kullanımına sunulması çok elzem ...
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    Yanfo (Yavuz ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    teoride her şey güzel ama pratikte bu, son kullanıcıya ulaşan bir teknoloji bağlamında o kadar da kolay olmayabilir maliyetler, yatırım, ar-ge vb sebeplerden dolayı.
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