RX 6800 Basemark’ta ortaya çıktı

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RX 6000 serisinin fiyatıyla mütevazı üyesi RX 6800 bu sefer de Basemark testinde tam olarak terleyemese de teste girdi. Kart iddialı görünüyor.

RX 6800 Basemarkt'ta

Son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan Basemark sentetik testler arasında tam olarak ölçücü bulunmasa da fikir vermesi açısından sonuçları önemli.

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RX 6800 serisinin OpenCL testleri sızdı

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Basemark testi oldukça kısa sürmesi nedeniyle kartın oyun gibi uzun süreli yük altındaki performansı ve boost frekanslarda uzun süreli tutunup tutunamadığı anlaşılamıyor.

Ayrıca Bkz. "RX 6800 2.5 GHz’e hız aşırtıldı, ortalamada 60 dereceyi gördü"

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RX 6800’ün DirectX 12 başlığında 14635 puan aldığı teste göre kart RTX 2080 Ti’ın gerisinde kalmasınaa karşın RTX 3070’in önünde yer almayı başarmış. Son olarak RX 6800’ün 18 Kasım’da 579 dolardan kullanıcılarıyla buluşmaya başlayacağını hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-basemark-results-leak-out

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