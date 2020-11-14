RX 6800 Basemark’ta ortaya çıktı

RX 6000 serisinin fiyatıyla mütevazı üyesi RX 6800 bu sefer de Basemark testinde tam olarak terleyemese de teste girdi. Kart iddialı görünüyor.
RX 6800 Basemarkt'ta
Son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan Basemark sentetik testler arasında tam olarak ölçücü bulunmasa da fikir vermesi açısından sonuçları önemli.İlginizi Çekebilir RX 6800 serisinin OpenCL testleri sızdı
Basemark testi oldukça kısa sürmesi nedeniyle kartın oyun gibi uzun süreli yük altındaki performansı ve boost frekanslarda uzun süreli tutunup tutunamadığı anlaşılamıyor.
Ayrıca Bkz. "RX 6800 2.5 GHz’e hız aşırtıldı, ortalamada 60 dereceyi gördü"
RX 6800’ün DirectX 12 başlığında 14635 puan aldığı teste göre kart RTX 2080 Ti’ın gerisinde kalmasınaa karşın RTX 3070’in önünde yer almayı başarmış. Son olarak RX 6800’ün 18 Kasım’da 579 dolardan kullanıcılarıyla buluşmaya başlayacağını hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-basemark-results-leak-out Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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eğer 6900xt bu sonuçları almışsa amd 3080 e erişemiyor yok testteki 6800 ise amd coşmuş :D
AMD Radeon RX 6800 scored 14635 points using the DirectX12 API (the software tests Vulkan, DX12, and OpenGL APIs using the same benchmark scene). This score is actually lower than GeForce RTX 2080 Ti, but still better than Geforce RTX 3070. Again, this is the 60CU variant of Big Navi, so the slower in the series.
Metehan ayrıca linkide yalnış vermiş, diğer haberin linki var kaynak olarak fakat bu habere ait link şöyle;
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-basemark-results-leak-out