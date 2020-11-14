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    RX 6800 2.5 GHz’e hız aşırtıldı, ortalamada 60 dereceyi gördü

    RDNA2 mimarili kartların satışa sunulmasına gün sayarken modellerin test sonuçları gelmeye devam ediyor. Son gelen hız aşırtma sonuçları modelin serin çalışacağına işaret ediyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    889
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    3

    RX 6800 2.5 GHz’e hız aşırtıldı, ortalamada 60 dereceyi gördü
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    Kırmızı ekibin 7 nm sürecinde devam etmesine karşın hacimli verimlilik iyileşmesi getirdiği RX 6000 serisinin hız aşırtma sonucu kartını biraz gıdıklamayı düşünenlere ümit verdi.

    2.5 GHz'e hız aşırtılan RX 6800

    2105 MHz’lik taban frekansa sahip RX 6800’ü 2.5 GHz’e yükselten kullanıcı 60 saniyelik testin ekran görüntüsünü paylaşmış. Ortalama 208 watt çeken model anlık olarak 269 wattı da görmüş.

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    Sıcaklık tarafında ise kartın ortalama 60 derecede testi tamamladığı rapor ediliyor. Kartın en yüksek sıcaklığı ise 63 derece olarak ölçülmüş.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor"

    RX 6800 2.5 GHz’e hız aşırtıldı, ortalamada 60 dereceyi gördü
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    Diğer taraftan GPU-Z’nin stress testine giren ve 2271 MHz’e yükseltilen RX 6800'in ise 74 dereceye ulaştığı görülüyor. Görünüşe göre AMD bu kış ne işlemcisiyle ne de ekran kartıyla evimizi ısıtmayacak.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-overclocked-to-average-2-5-ghz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    xGlorfindel 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    driverları da düzgün olursa Türkiyede nvidia kart satılmaz bu gidişle
    Yanıtla +15
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle şey olmaz arkadaş. AMD severler bu kış soğuktan donacak.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    dede17 (amdfusion ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeter lan bıktık nvidia hakimiyetinden pazarı ele geçirdim mi açımıyorlar
    %5 %10 performansı zorla veriyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nevfel (T. I. ) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rx6800 bekliyorum bende. Bakalım 5 bin civarında çıkarsa rtx3000 serisini komple çöpe atar:)
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    huso 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskidendi Hocam o 5 sene once, 10900K,10700K,10600K var evi ısıtmak istiyorsan acacaksın 3D programları vereceksin voltajı 5.5GHZ, 5.3GHZ sonra sıcacık karsısında oturacaksın :)
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    sething (sething ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne yani

    Bu kis amd ile pahaliya isinamayacakmiyiz..
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    hemdesa 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her yeni modelde daha da iyileştiriyorlar kartlarını.
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    Musty3535123 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir çıkmadılar arkadaş ya. rx6700-6600 ve rtx3060 vs gelsinde 2. el 2070 çakak.

    emektar 1060 la pusudayım, 3500 e 1080ti ar şuan amma aynı ayarda 4 bine sıfır 3060 gelir diye bekliyorum.
    2 Yanıt Yanıtla
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    brnk (Burak Demirbas) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    Ben de beklemedeyim 2070 yapıştırıcam yeni kartlar gelsin 😂
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    inanırmısın 1 aydır gta vicectye takılıyom bende pusuya yattım ya kampanyada 3070 cakıcam 6k ya yhada 2.el 2070super :D
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    6800xt bi gelsin driverları da güzel olursa 4 yil sonra amd ye yeniden dönecegim gibi
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    dede17 (amdfusion ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeter lan bıktık nvidia hakimiyetinden pazarı ele geçirdim mi açımıyorlar
    %5 %10 performansı zorla veriyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) dede17
    Hocam amd kullanıyorum ama bu söylediğinize katılmıyorum her jenerasyonda gerçekten iyi ilerleme gösteriyorlar bence
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    xGlorfindel 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    driverları da düzgün olursa Türkiyede nvidia kart satılmaz bu gidişle
    Yanıtla +15
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen hafta 90 dereceye çıkıyordu bu hafta 60a düşmüş.
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle şey olmaz arkadaş. AMD severler bu kış soğuktan donacak.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    ankaland (mehmet yok) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) interwap
    salona küçük bir intel tüm evi ısıtır..
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    889 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    rx 6800 hız aşırtma, amd rdna2 ve
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