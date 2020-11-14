RX 6800 2.5 GHz’e hız aşırtıldı, ortalamada 60 dereceyi gördü

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Kırmızı ekibin 7 nm sürecinde devam etmesine karşın hacimli verimlilik iyileşmesi getirdiği RX 6000 serisinin hız aşırtma sonucu kartını biraz gıdıklamayı düşünenlere ümit verdi.

2.5 GHz'e hız aşırtılan RX 6800

2105 MHz’lik taban frekansa sahip RX 6800’ü 2.5 GHz’e yükselten kullanıcı 60 saniyelik testin ekran görüntüsünü paylaşmış. Ortalama 208 watt çeken model anlık olarak 269 wattı da görmüş.

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Sıcaklık tarafında ise kartın ortalama 60 derecede testi tamamladığı rapor ediliyor. Kartın en yüksek sıcaklığı ise 63 derece olarak ölçülmüş.

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Diğer taraftan GPU-Z’nin stress testine giren ve 2271 MHz’e yükseltilen RX 6800'in ise 74 dereceye ulaştığı görülüyor. Görünüşe göre AMD bu kış ne işlemcisiyle ne de ekran kartıyla evimizi ısıtmayacak.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-overclocked-to-average-2-5-ghz

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