Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RX 6800 serisinin OpenCL testleri sızdı

    AMD’nin satışa sunulmasına sayılı günler kalan RX 6000 kartlarının OpenCL başarımı son ortaya çıkan GeekBench sonuçlarıyla gün ışığına çıktı. Modeller RTX 3070’le kıyaslandı.
    14 sa.
    1,3b
    14
    3
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    RX 6800 serisinin OpenCL testleri sızdı
    Tam Boyutta Gör

    RDNA2 mimarisiyle gelen RX 6000 serisi nesilden nesile etkileyici bir performans artışı sunacak. Bununla birlikte AMD bu sefer güç tüketimi konusunda da yüz güldürücü seviyeye ulaştı.

    RX 6800 serisi OpenCL testinde

    Intel’in Core i9-10900K işlemcisiyle ASUS ROG Maximus XII Extreme anakartı üzerinde 16 GB 3600 MHz bellek eşliğinde gerçekleştirilen GeekBench testlerine göre RX 6800 XT-6800 farkı %3-5 seviyesinde. Modellerin RTX 3070’le kıyaslamasına göre RX 6800 Nvidia’nın çözümüyle eşleşirken, RX 6800 XT %9-14’lük farkla önde yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir"

    Kayar nokta iş yüküne dayanan Sparse Fast Fourier Transform  hesaplamalarında AMD’nin kartı %80-100 arasında değişen payla ipi göğüslemesine karşın görsel işleme odaklı histogram eşitleme başlığında RTX 3070’in %58-76’sı kadar performans sergileyebilmiş.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-xt-and-rx-6800-geekbench-opencl-benchmarks-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    58 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gmyo31 (ozan ozan) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    guc tuketimi problemini cozmus,driver problemini de son guncellemeyle beraber halletmisti.umarım vadettigi degerleri de verir ucuz alternatif olarak amd ye yonelir millet.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konu hesaplama gücü olursa Ampere daha iyi, bu bilinen birşeydi. Oyunlardaki durum farklı. Güç tüketimi verimliliği konusunda da 3070 6800'den aşağı kalmaz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mamad 29 dk. ( Mesaj Silindi ) scutaro
    Hesaplama gücü uygulamaya göre yorumlanabilir. Genel anlamda Ampere daha iyi dense de mining için yine Amd tarafı güçlü olacaktır muhtemelen. Enerji verimliliğinde henüz kesin bir şey olmasa da Amd eşitliği yakalayacak gibi görünüyor. En azından uç seviyede. Ampere'in üst seviye modelleri fazla zorlanmış bir görüntü çizdiği için güç tüketiminde de dengesizlik söz konusu. Amd de bunu referans alıp seçmece gpularla donatacağı 6900xt ile pr kasacak, belli. Ama gerçekçi sonuçlar açısından 6800xt ile 3080-3090 enerji verimliliği karşılaştırıldığında da hemen hemen benzer verimlilik değerlerini göreceğimiz anlaşılıyor. 3070, zorlama bir iş olmaması sayesinde daha verimli görünebilir (belki de 6800(xt)'lerle benzer görünecek, bilemiyoruz) ama netice tüm ürün gamına göre konuşmak gerek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Google Fotoğraflar'da ücretsiz fotoğraf depolama devri bitiyor 53 dk. Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın adayları haftaya açıklanacak; Cyberpunk 2077 aday olamıyor 1 sa. BMW Motorrad, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikleti Definition CE 04'ü gösterdi 2 sa. Ericsson, Türkiye'ye yapay zeka merkezi açıyor 9 sa. Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi 9 sa. BAE'nin dev Mars sondası, 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e varacak 10 sa. Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı 11 sa. Zack Snyder, Justice League 2 planlarını çoktan yapmış 11 sa. Call of Duty: Mobile'ın 12. sezonu başladı 12 sa. Xbox başkanı Phil Spencer, Elden Ring'in Miyazaki'nin en iddialı oyunu olduğunu söylüyor 12 sa. BiONtech aşı adayı Ocak ayında ülkemize gelebilir 13 sa. Hematopoetik kök hücrelerin korunmasında görev alan protein keşfedildi 13 sa. Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN RX 6800 serisinin OpenCL testleri sızdı Sonraki Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar 14 sa. LG'den ultra yetenekli oyuncu monitörü "LG Ultragear 27GN880 Ergo" inceleme 15 sa. Xbox Series X'e gelen Bright Memory, PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüne sahip 15 sa. BMW, yeni elektrikli SUV modeli iX'i tanıttı 16 sa. FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series versiyonundan ilk görüntüler paylaşıldı 16 sa. MediaTek, Türkiye'de zirveye oynuyor 17 sa. SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor: İlk operasyonel misyon 17 sa. Görsel roman türündeki Underworld Office iOS ve Andrid cihazlar için çıktı 17 sa. PS5 ve Xbox Series X'in ilk günden çökme hataları gelmeye başladı 18 sa. Dimensity 700 ile en uygun fiyatlı 5G telefonlar geliyor 18 sa. Porto Riko’daki Arecibo gözlemevinde üç ay içinde ikinci kez kaza meydana geldi 18 sa. Xbox oyunlarının Türkçe dublajlı gelmesi için çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor 19 sa. GeForce RTX 3050 iddiaları gündemde 19 sa. Microsoft, Türkiye'de xCloud altyapı çalışmalarına başladı: xCloud nedir? 19 sa. Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor 19 sa. Get Out ve Us filmlerinin yönetmeni Jordan Peele'nin yeni korku filminin vizyon tarihi paylaşıldı 19 sa. Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor 20 sa. Kiralık Xbox ister misiniz? Xbox'ın Türkiye özel planları ve fazlası 20 sa. Boston Dynamics girişimi Hyundai’ye satılabilir 20 sa. Fantastic Beasts serisinden ayrılan Johnny Depp yerine Mads Mikkelsen ile görüşülüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız