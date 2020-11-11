RX 6800 serisinin OpenCL testleri sızdı

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RDNA2 mimarisiyle gelen RX 6000 serisi nesilden nesile etkileyici bir performans artışı sunacak. Bununla birlikte AMD bu sefer güç tüketimi konusunda da yüz güldürücü seviyeye ulaştı.

RX 6800 serisi OpenCL testinde

Intel’in Core i9-10900K işlemcisiyle ASUS ROG Maximus XII Extreme anakartı üzerinde 16 GB 3600 MHz bellek eşliğinde gerçekleştirilen GeekBench testlerine göre RX 6800 XT-6800 farkı %3-5 seviyesinde. Modellerin RTX 3070’le kıyaslamasına göre RX 6800 Nvidia’nın çözümüyle eşleşirken, RX 6800 XT %9-14’lük farkla önde yer alıyor.

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Kayar nokta iş yüküne dayanan Sparse Fast Fourier Transform hesaplamalarında AMD’nin kartı %80-100 arasında değişen payla ipi göğüslemesine karşın görsel işleme odaklı histogram eşitleme başlığında RTX 3070’in %58-76’sı kadar performans sergileyebilmiş.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-xt-and-rx-6800-geekbench-opencl-benchmarks-leaked

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