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    Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir

    RTX Ampere’nin karşısına konumlanan RX 6000 ailesi pazara yeniden rekabeti getirdi. Son haberlere göre Nvidia’dan karşı hamleler yakın görünüyor.
    13 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir
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    GPU piyasasında şu günlerde yıllardır özlenen rekabet ortamı yeniden oluşmuş durumda. GPU üreticilerini daha iddialı çözümler sunmaya zorlayan tabloyu oyuncular uzaktan ellerini ovuşturarak izliyor.

    GA102-250-KD-A1

    Rapora göre Nvidia önümüzdeki ocak ayında üst segment bir Ampere tanıtabilir. Detayları henüz netleşmeyen kartın GA102-250-KD-A1 yongasını kalbinde taşıyacağı düşünülüyor.

     

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    10496 CUDA çekirdeğiyle geleceği  tahmin edilen kart bu haliyle RTX 3090’la eşleşmesine karşın VRAM kanadında farklılaşıyor.

    Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir
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    20 GB GDDR6X tip belleğin 320-bit veri yolu üzerinden GPU iletişim kurması beklenen RTX 3080 Ti 320 watt TGP bütçesi içerisinde çalışabilir. NVLink’e yer verilmeyebileceğini de ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ray Tracing için 2K çözünürlüğü hedef alıyor"

    Son olarak kartın fiyatının 999 dolar olacağı iddia ediliyor. Bu seviye RTX 3090 GPU'lu olmasına karşın bellek tarafında bir tık aşağıda kalacak RTX 3080 Ti'ı 1500 dolarlık RTX 3090'ın yanında oldukça albenili bir konuma geçirecektir. Özellikle de RTX 3080-3090 performans ve fiyat farkını göz önünde bulunduracak olursak model daha uygun fiyata yüksek performans vadedebilir.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-to-launch-in-january-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    44 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    orc123456 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Belli oldu ki bu neslin kralı 6800XT olacak fiyat-performans olarak
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Diğerleri ile çıkamadı ki daha karşımıza? Nvidia fena çuvalladı gibi bu sefer. İlerde düzeltirler durumu belki.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 50 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    20 gb 3080 Ti, 16 gb 3070 Ti hepsi çıkacak mecburlar. Baştan çıkarmaması fiyatları düşük göstermek içindi. 3070 Ti GA104'den mi GA102'den mi oluşacak orası belli değil sadece.
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    Romeo84 (Serhan Durmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    niye laga luga yapıyorsun çıkar işte herkes zaten biliyor 3090 ile 3080 arasına bir kart çıkacağını. yiyorsa çıkarma.
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    SuperVisör (mahir cam) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    isterse hele bir çıkmasın kendi kaybeder ti tu fu ne bulursa çıkarması lazım 20 30 40 50 gb lar havada uçuşması lazım Amd sıkı geldi
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    SeniorGrandMaster 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi artık ne alacaksanız alın da hayırlı olsuna gelelim.
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    orc123456 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Belli oldu ki bu neslin kralı 6800XT olacak fiyat-performans olarak
    Yanıtla +4
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    cocainbar (Cocain bar) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu sefrede 3090a balta vuracaklar xD
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    2019daDHyekatilmak 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sitoklarla sinirlidir -tikkat tikkat- karşınıza çıkmayadabilir. Şimdiden yüz görümlüğü için kenara birşeyler atın
    Yanıtla +2
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    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    amd daha ucuza ama
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    ` quaD. (Barış ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    3080ti bence en alınabilir kart olacak.
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    yurdakull (Yurdakul Sezgin) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) ` quaD.
    Amd daha ucuz ve daha performanslısını karşısına koyana kadar.
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