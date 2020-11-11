Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir

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GPU piyasasında şu günlerde yıllardır özlenen rekabet ortamı yeniden oluşmuş durumda. GPU üreticilerini daha iddialı çözümler sunmaya zorlayan tabloyu oyuncular uzaktan ellerini ovuşturarak izliyor.

GA102-250-KD-A1

Rapora göre Nvidia önümüzdeki ocak ayında üst segment bir Ampere tanıtabilir. Detayları henüz netleşmeyen kartın GA102-250-KD-A1 yongasını kalbinde taşıyacağı düşünülüyor.

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10496 CUDA çekirdeğiyle geleceği tahmin edilen kart bu haliyle RTX 3090’la eşleşmesine karşın VRAM kanadında farklılaşıyor.

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20 GB GDDR6X tip belleğin 320-bit veri yolu üzerinden GPU iletişim kurması beklenen RTX 3080 Ti 320 watt TGP bütçesi içerisinde çalışabilir. NVLink’e yer verilmeyebileceğini de ekleyelim.

Ayrıca Bkz. "AMD Ray Tracing için 2K çözünürlüğü hedef alıyor"

Son olarak kartın fiyatının 999 dolar olacağı iddia ediliyor. Bu seviye RTX 3090 GPU'lu olmasına karşın bellek tarafında bir tık aşağıda kalacak RTX 3080 Ti'ı 1500 dolarlık RTX 3090'ın yanında oldukça albenili bir konuma geçirecektir. Özellikle de RTX 3080-3090 performans ve fiyat farkını göz önünde bulunduracak olursak model daha uygun fiyata yüksek performans vadedebilir.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-to-launch-in-january-2021

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