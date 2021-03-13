Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 3 5300G eBay’da listelendi

    AMD’nin henüz duyurmadığı APU’su eBay’de listelendi. Ryzen 5000’de de olduğu gibi Zen 3 mimarili Cezanne yongasının ilk performans testleri yapıldı.
    13 Mart 2021, 12:30 (2 gün)
    3b
    1
    1
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Ryzen 3 5300G eBay’da listelendi
    Tam Boyutta Gör

    Stoklarda bulunamayan Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından gözler yeni mimariyi temel alacak APU’ların üzerinde.

    Cezanne APU'su eBay'de

    Henüz AMD tarafından duyurulmayan Ryzen 3 5300G APU’su eBay’de 177 dolardan listelendi. 4 çekirdek 8 izlekli APU’ya eşlik eden iGPU’nun sürücüleri hazır olmadığı için çalışmadığı notunu düşen satıcı erken mühendislik örneği yonganın kaynağını belirtmemiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi

    Bununla birlikte anakart üreticileri de hali hazırda Cezanne APU’larını destekleyen BIOS’lar hazırlamış değil. 3.5 GHz’de çalıştığı rapor edilen model CPU-Z’nin çoklu izlek testinde 3003 puan alırken tek izlek testinde 570 puan aldığı görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor"

    Cinebench R20’nin çoklu izlek testinde 2685 puan alan Ryzen 3 5350G Cinebench R15’te ise 2068 puan almayı başarmış. Son olarak AMD’nin Ryzen 3 5300G’nin selefi Renoir APU’larını yalnızca OEM üreticilerine sunmasına karşın daha sonraları aynı özellikleri taşıyan farklı modele sahip Ryzen 3 4350G’yi 149 dolardan satışa sunduğunu hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-3-5300g-cezanne-desktop-apu-spotted-on-ebay
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    5000 serisi apular çok gecikti , temmuzda anca alınabilir olacak bu gidişle. Grafik performansı olarak pek ümidim kalmadı rdna2 li olsalardı keşke. :/
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi 2 gün RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı 2 gün RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde 2 gün Core i5-11600KF ve Core i5-11400F test edildi 2 gün Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly 2 gün LG'nin Avrupa için Android 11 güncelleme planı ortaya çıktı 2 gün Samsung Galaxy M42 geliyor: 6000 mAh pil, 90Hz ekran ve 5G 2 gün Chrome'un ardından Edge de dört haftalık güncelleme döngüsüne geçiyor 2 gün Xiaomi, ABD hükümetine karşı açtığı davayı kazandı 2 gün Nokia ve Samsung, video standartları için patent lisans anlaşması imzaladı 2 gün Chrome'daki görüntülü görüşme kalitesi, AV1 codec bileşeni sayesinde artacak 2 gün Xbox Series X/S kontrolcüsü için bildirilen sorunlar düzeltildi 2 gün OnePlus Watch sonunda geliyor 2 gün Eli Lilly firmasının geliştirdiği kombine antikor tedavisi koronavirüse karşı etkili olabilir 2 gün Devasa kamera modülü olan Huawei P50'nin render görüntüleri ortaya çıktı 2 gün Logitech'in en hafif faresi G Pro X SUPERLIGHT ülkemizde satışa sunuldu 2 gün Apple HomePod yolun sonuna geldi: Üretimi durduruldu 2 gün Avatar tekrar gişenin kralı oldu: Endgame'i iki günde geçti 2 gün John Wick yönetmeni, Indiana Jones ve Die Hard karışımı bir aksiyon-gerilim filmini yönetecek 2 gün OnePlus 9 Pro’nun kameraları netleşti 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Ryzen 3 5300G eBay’da listelendi Sonraki Core i7-11700K delid edildi, Devasa yonga ortaya çıktı 2 gün Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın ücretsiz deneme sürümü Steam'de 2 gün imoo markasından çocuklar için yenilikçi kulaklık 2 gün GRID ve DIRT oyunlarının geliştiricisinden mobil cihazlara yarış oyunu geliyor: Racing Master 2 gün Dünyanın en küçük Nintendo 64 konsolu ile tanışın 2 gün En iyi Youtuber mikrofonu! 1 taşla 2 kuş Saramonic Blink 500 Pro 3 gün GeForce Now geri adım attı: Global Founders üyeleri istemezse Game+'a geçmeyebilir 3 gün PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan konsolu oldu 3 gün Bir ürün nedeniyle zarar gören kullanıcıya tazminat hakkı getirildi 3 gün Apple, artırılmış gerçekliğin kaydedilebilir ve özelleştirilebilir olması için çalışıyor 3 gün Apple, AR başlıkları için stereoskopik ekran teknolojisi geliştiriyor 3 gün LG, ABD ve Avrupa'da Tesla araçları için yeni 4680 pil hücresi üretim tesisleri kurmak istiyor 3 gün Apple M1 yongasını da tehdit eden bir açık bulundu 3 gün Google Haritalar’da yol düzenleme dönemi başlıyor 3 gün Renault, Mercedes'in çatı şirketi Daimler'deki hisselerini sattı 3 gün Apple, iPhone'larda pil şişmesini tespit edip önleyecek teknolojinin patentini aldı 3 gün Leica D-Lux 7 Street Kit sokak fotoğrafçılığına odaklanıyor 3 gün The Boys'un yan hikayesini anlatacak olan dizinin oyuncu kadrosundan ilk isimler belli oldu 3 gün F/P oranı yüksek FPS ve MOBA Faresi | Corsair Katar XT Pro ve Katar Pro Wireless 3 gün Renault da logosunu yenileyeceğini duyurdu: İşte yeni logo Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız