Ryzen 3 5300G eBay’da listelendi

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Stoklarda bulunamayan Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından gözler yeni mimariyi temel alacak APU’ların üzerinde.

Cezanne APU'su eBay'de

Henüz AMD tarafından duyurulmayan Ryzen 3 5300G APU’su eBay’de 177 dolardan listelendi. 4 çekirdek 8 izlekli APU’ya eşlik eden iGPU’nun sürücüleri hazır olmadığı için çalışmadığı notunu düşen satıcı erken mühendislik örneği yonganın kaynağını belirtmemiş.

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Bununla birlikte anakart üreticileri de hali hazırda Cezanne APU’larını destekleyen BIOS’lar hazırlamış değil. 3.5 GHz’de çalıştığı rapor edilen model CPU-Z’nin çoklu izlek testinde 3003 puan alırken tek izlek testinde 570 puan aldığı görülüyor.

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Cinebench R20’nin çoklu izlek testinde 2685 puan alan Ryzen 3 5350G Cinebench R15’te ise 2068 puan almayı başarmış. Son olarak AMD’nin Ryzen 3 5300G’nin selefi Renoir APU’larını yalnızca OEM üreticilerine sunmasına karşın daha sonraları aynı özellikleri taşıyan farklı modele sahip Ryzen 3 4350G’yi 149 dolardan satışa sunduğunu hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-3-5300g-cezanne-desktop-apu-spotted-on-ebay

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