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    RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı

    GPU piyasasında son dönemde yaşanan dönüşüm neticesinde çoklu kart kullanımı giderek azalıyor. Yapılan test sonuçları itibariyle ilgi çekici.
    3 gün
    3,7b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı
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    Bir dönem yüksek performans tutkunu oyuncuların hayali olan, bir kesiminse tatlı yanlarının keyfini sürmenin yanı sıra sorunlarıyla boğuştuğu çoklu GPU kurulumları yıllar içerisinde adım adım terkedildi.

    Bir inceleme ekibinin yaptığı test çoklu GPU’lu sistemlerin durumunu bir kere daha gündeme getirdi. Hali hazırda Nvidia kanadında SLI desteği yalnızca üst segmente kartlara has tutulmuş durumda.

    AMD kanadında ise Crossfire yerini PCIe kanalı üzerinden iletişimin sağlandığı XDMA’ya bırakmış durumda. Ekibin test masasındaki isimler ise RX 5700 ve RX 5600 XT olmuş. Burada XDMA’nın iki farklı kartı birleştirmeyi desteklememesine karşın DirectX 12+Vulkan API’sinin mGPU adaptörü aracılığıyla iki GPU’nun kombinlenebildiğini belirtelim.

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    Güç tüketimi artışına değer mi?

    Test temel olarak Ryzen 7 3700X, 16 GB 3200 MHz RAM ve ASRock X570 Taichi’nin bulunduğu bir sistemde gerçekleştirilmiş. Tek başına 259.6 watt güç çeken RX 5700 kardeşiyle birlikte toplamda 446.4 watt’a ulaşırken, RX 5700-RX 5600 XT ikilisi kısmen az sorunun yaşandığı oyunlarda %71 fazla güç tüketimi karşılığında %71.6 fazla performans sunabilmiş.

    Yine 3DMark Time Spy’da RX 5700 ile 8508 puan alınırken kart RX 5600 XT dahil edildiğinde 14 156 puan seviyesine erişilmiş. Bazı güncel oyunlar çoklu GPU’lu sistemde hiç açılmazken çökme yaşanmayan oyunlar Rise of The Tomb Raider ve Strange Brigade olmuş.

    RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı
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    Akıcı bir deneyim sunmuyor

    Önemli bir nokta olarak her ne kadar ortalama FPS artsa da %1 düşük değerinin ortalamadan uzaklığı ve RX 5700’ün tek başına kullanıldığı senaryoya göre %1 düşük değerinde hacimli bir artış yaşanmamasının altını çizelim.

    RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir"

    Önümüzdeki yıllarda hali hazırda gün geçtikçe daha da benimsenen tek ve güçlü bir kart anlayışı devam mı edecek sorusunun cevabını zaman gösterecek. Bununla birlikte gerek donanımsal destek gerekse oyun yapımcılarının uzaklaşma eğilimi göz önünde bulundurulursa tablo çoklu GPU sistemlerinin aleyhine görünüyor.



    https://www.unikoshardware.com/2020/03/rx-5000-gpu-rx-5700-rx-5600-xt-mgpu.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 gün en beğenilen
    Harcanan güce değmez kimin bu kadar güce ihtiyacı var ki? Oyunları ultradan aşağı ayarda oynadığı zaman bunu sorun yapan insanlar var, oyunun ultra ayarından çok oyundan keyif almaya bak. Adamlar keşfetmen için bir dünya yapmışlar bir hikaye yazmışlar ama sen ultra, high, 144 hz, 300 fps, yok sanal çekirdeği kapat fps artsın gibi şeylerle uğraşıyorsun.

    Ne oldu oyunlardan zevk alamıyorsun demi, 5 dakika oynayıp sıkılıyorsun demi, eskiden Fx 5200, Ati 9550 ekran kartlarıyla low ayarda oynadığın oyunlardan aldığın keyif gitti demi! İşte sen aslında oyunu keşfetmek için değil, eğlenmek için değil, yapılan dünyaya bakmak için değil para harcadığın donanımın verdiği ultra ayarlara bakıp kendini tatmin etmeye başladığın için o keyfi alamıyorsun artık.
    Harcanan güce değmez kimin bu kadar güce ihtiyacı var ki? Oyunları ultradan aşağı ayarda oynadığı zaman bunu sorun yapan insanlar var, oyunun ultra ayarından ço...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün Mutlak.Sıfır
    Aynen öyle ya, grafik grafik diyenlerin çoğu dediğiniz gibi 5-10dk oynayıp tat almıyor, fps takıntısı yapıyor. Tabi ki 30fps olsun demiyorum konsol gibi o da göz yoruyor. Ama 60fps iyidir işte. Kısarsın biraz ayarlarını, gözünü yormayacak şekilde asıl olayın, hikayenin tadını çıkartırsın. Bana çoğu kuş bakışı detaylı strateji oyunları o sözde gerçekçi grafikli oyunlardan çok daha eğlenceli gelmiştir. Eskiden harbiden şimdi bu ne ya diyeceğimiz grafikteki oyunlarda günlerce eğlenirdik. Hiçte grafiklerine burun kıvırmazdık. Hiç öyle bir gözümüzle fps değerlerini kontrol etmezdik. Çoğumuz fpsnin varlığını bilmezdi.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 gün Mutlak.Sıfır
    Dedikleriniz de kısmen haklısınız da insanlar donanımların gücünü daha da artırıp daha fazlasını istedikleri için de haksız değiller ki. Bende şahsen hep bi fazla performans yada donanımın neler yapabildiğini görmek için overclock yapmayı seviyorum. Oyun oynamak da bir zevk, donanımın sınırlarını zorlamak da bir zevk bence.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün Mutlak.Sıfır
    Aynen öyle ya, grafik grafik diyenlerin çoğu dediğiniz gibi 5-10dk oynayıp tat almıyor, fps takıntısı yapıyor. Tabi ki 30fps olsun demiyorum konsol gibi o da göz yoruyor. Ama 60fps iyidir işte. Kısarsın biraz ayarlarını, gözünü yormayacak şekilde asıl olayın, hikayenin tadını çıkartırsın. Bana çoğu kuş bakışı detaylı strateji oyunları o sözde gerçekçi grafikli oyunlardan çok daha eğlenceli gelmiştir. Eskiden harbiden şimdi bu ne ya diyeceğimiz grafikteki oyunlarda günlerce eğlenirdik. Hiçte grafiklerine burun kıvırmazdık. Hiç öyle bir gözümüzle fps değerlerini kontrol etmezdik. Çoğumuz fpsnin varlığını bilmezdi.
    Aynen öyle ya, grafik grafik diyenlerin çoğu dediğiniz gibi 5-10dk oynayıp tat almıyor, fps takıntısı yapıyor. Tabi ki 30fps olsun demiyorum konsol gibi o da gö...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 3 gün
    Nvidia Olayı Kıçından Anlamasaymış Belki Bir Nebze Oyun Yapımcılarının Daha Fazla Desteğini Alabilir ve SLI ile Çok Daha Başarılı İşler Çıkartabilirdi. Nasıl mı? 1080 yada 2080 Alan Yada Almayı Düşünen Adama Bunu Opsiyon Olarak Sunarsan Zaten Çok Güçlü Bir Kart Aldığını Bilen Adama Tere Satmaya Çalışmış Olursun. Bu Desteği Alt ve Orta Sınıfta Verseydin Atıyorum 2 Tane 1050 Alan Adam 1070 Performansına Yakın Birşey Elde Etseydi Tabiki Tutacaktı Ama Sen Gidip 1080Ti a Koydun Son Kullanıcıya Etkisi %5 Bile Olmadı
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    recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 3 gün
    Strange Brigade, Vulkan APIsini çok iyi kullanıyor, ben bu oyunu basit bir makinede denedim, çok yüksek verimlilikte -vulkan api- çok akıcı çalışıyordu. Esasen Vulkan APIsinde çok iş var ama ne geliştiriliyor ne de oyun var. Tek tuk bir kaç tane var ama onlarda da bir özen yok. Mesela W. Young Blood'da da Vulkan APIsi çok iyi prerformans veriyor...
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    coolfighter (coolfighter coolfighter) 3 gün
    Kullanıyoruz kendisi sıkıntısız çalışsında. Multi GPU'yu bir taraflarına soksunlar.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 gün en beğenilen
    Harcanan güce değmez kimin bu kadar güce ihtiyacı var ki? Oyunları ultradan aşağı ayarda oynadığı zaman bunu sorun yapan insanlar var, oyunun ultra ayarından çok oyundan keyif almaya bak. Adamlar keşfetmen için bir dünya yapmışlar bir hikaye yazmışlar ama sen ultra, high, 144 hz, 300 fps, yok sanal çekirdeği kapat fps artsın gibi şeylerle uğraşıyorsun.

    Ne oldu oyunlardan zevk alamıyorsun demi, 5 dakika oynayıp sıkılıyorsun demi, eskiden Fx 5200, Ati 9550 ekran kartlarıyla low ayarda oynadığın oyunlardan aldığın keyif gitti demi! İşte sen aslında oyunu keşfetmek için değil, eğlenmek için değil, yapılan dünyaya bakmak için değil para harcadığın donanımın verdiği ultra ayarlara bakıp kendini tatmin etmeye başladığın için o keyfi alamıyorsun artık.
    2 Yanıt Yanıtla +19
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