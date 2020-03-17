RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı

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Bir dönem yüksek performans tutkunu oyuncuların hayali olan, bir kesiminse tatlı yanlarının keyfini sürmenin yanı sıra sorunlarıyla boğuştuğu çoklu GPU kurulumları yıllar içerisinde adım adım terkedildi.

Bir inceleme ekibinin yaptığı test çoklu GPU’lu sistemlerin durumunu bir kere daha gündeme getirdi. Hali hazırda Nvidia kanadında SLI desteği yalnızca üst segmente kartlara has tutulmuş durumda.

AMD kanadında ise Crossfire yerini PCIe kanalı üzerinden iletişimin sağlandığı XDMA’ya bırakmış durumda. Ekibin test masasındaki isimler ise RX 5700 ve RX 5600 XT olmuş. Burada XDMA’nın iki farklı kartı birleştirmeyi desteklememesine karşın DirectX 12+Vulkan API’sinin mGPU adaptörü aracılığıyla iki GPU’nun kombinlenebildiğini belirtelim.

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Güç tüketimi artışına değer mi?

Test temel olarak Ryzen 7 3700X, 16 GB 3200 MHz RAM ve ASRock X570 Taichi’nin bulunduğu bir sistemde gerçekleştirilmiş. Tek başına 259.6 watt güç çeken RX 5700 kardeşiyle birlikte toplamda 446.4 watt’a ulaşırken, RX 5700-RX 5600 XT ikilisi kısmen az sorunun yaşandığı oyunlarda %71 fazla güç tüketimi karşılığında %71.6 fazla performans sunabilmiş.

Yine 3DMark Time Spy’da RX 5700 ile 8508 puan alınırken kart RX 5600 XT dahil edildiğinde 14 156 puan seviyesine erişilmiş. Bazı güncel oyunlar çoklu GPU’lu sistemde hiç açılmazken çökme yaşanmayan oyunlar Rise of The Tomb Raider ve Strange Brigade olmuş.

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Akıcı bir deneyim sunmuyor

Önemli bir nokta olarak her ne kadar ortalama FPS artsa da %1 düşük değerinin ortalamadan uzaklığı ve RX 5700’ün tek başına kullanıldığı senaryoya göre %1 düşük değerinde hacimli bir artış yaşanmamasının altını çizelim.

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Önümüzdeki yıllarda hali hazırda gün geçtikçe daha da benimsenen tek ve güçlü bir kart anlayışı devam mı edecek sorusunun cevabını zaman gösterecek. Bununla birlikte gerek donanımsal destek gerekse oyun yapımcılarının uzaklaşma eğilimi göz önünde bulundurulursa tablo çoklu GPU sistemlerinin aleyhine görünüyor.

https://www.unikoshardware.com/2020/03/rx-5000-gpu-rx-5700-rx-5600-xt-mgpu.html

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