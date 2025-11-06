Giriş
    Qualcomm açıkladı: Exynos 2600, Galaxy S26’da sınırlı sayıda modelde olacak

    Qualcomm, Galaxy S26 serisindeki yongaların yüzde 75’ini Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile sağlayacağını açıkladı. Dolayısıyla Exynos 2600’ün sınırlı sayıda modelde olması bekleniyor.

    Qualcomm: Exynos 2600, Galaxy S26’da az sayıda modelde olacak Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Samsung’un 2026’da piyasaya süreceği Galaxy S26 serisinin yüzde 75’inde Snapdragon 8 Elite Gen 5 yongasının kullanılacağını doğruladı. Şirketin son mali bilanço toplantısında yapılan açıklamaya göre Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 2600 yalnızca sınırlı sayıda modelde yer alacak. Böylece Güney Koreli üretici, bir süre önce terk ettiği çift yonga stratejisine geri dönmüş olacak ancak ağırlık yine Qualcomm tarafında kalacak.

    Ana yonga Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak

    Qualcomm’un 2025 dördüncü çeyrek kazanç toplantısında şirket yönetimi, “Herhangi bir yeni Galaxy için varsayımımız her zaman %75 olacaktır. Galaxy S26 için varsayımımız budur.” ifadelerini kullandı. Bu oran, geçmiş yıllarda ortalama yüzde 50 civarında seyreden tedarik payına kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Qualcomm ayrıca Galaxy S25 serisinde yonga paylarının yüzde 100 olduğunu, S26 serisinde ise bu payın “yeni standart” olarak tanımladıkları yüzde 75 seviyesinde kalacağını belirtti.

    Son gelen bilgilere göre ise Exynos 2600, kağıt üzerinde oldukça iddialı görünüyor. Samsung’un ilk 2 nanometre GAA (Gate-All-Around) mimarisine sahip yongası, ön testlerde Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5’ine karşı beklenenden güçlü bir performans sergiledi. Hatta verimlilik açısından Apple A19 Pro’yu bile geride bıraktığı raporlandı.

    Elbette mühendislik örnekleri üzerinde yapılan testlerle nihai ürün arasındaki gerçek dünya testleri arasında ciddi farklar olabilir. Sızan test sonuçlarının uç örnekler olma ihtimali her zaman mevcuttu. Qualcomm’un yüzde 75’lik pay öngörüsü de Snapdragon 8 Elite Gen 5’in genel performans üstünlüğüne olan güvenini yansıtıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

