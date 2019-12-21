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    Ryzen 7 4700U APU’su Core i7-1065G7’nin önünde

    AMD’nin Zen 2 mimarisini temel alacak yeni nesil APU’lar donanım severler tarafından merakla bekleniyor. Sızan teste göre buna değecek.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin Zen mimarisi işlemci dünyasına yeniden rekabeti getirdi. Zen 2 ile çıtayı daha da yükseklere taşımayı başaran firmanın Zen 2 ile gelecek Renoir APU’ları kısıtlı bütçe ile sistem toplayacaklar tarafından merakla bekleniyor.

    3DMark’ta ortaya çıkan 5 yeni mobil Renoir APU’su ise dizüstü kanadında bir hayli iddialı olacağa benziyor. 15 watt TDP’li Ryzen 7 4700U APU’su Zen 2 mimarili 8 çekirdeğiyle 2.0 GHz’den 4.2 GHz’e kadar yükselebiliyor.

    İlk sonuçlar yüz güldürücü

    Erken mühendislik örneği APU yanında yer alan Vega GPU’sunun detayları bilinmese de GTX 1650 Max-Q ile teste giren Intel Core i7-1065G7’nin önünde yer almayı başarmış.  Yongayı selefiyle kıyasladığımızda ise Ryzen 7 3700U’dan %18’lik, Ryzen 5 3500U’dan ise %26’lık performans farkı ortaya çıkıyor.

    Ryzen 7 4700U APU’su Core i7-1065G7’nin önünde
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    Bununla birlikte Ryzen 7 4700U entegre grafik biriminin kullanıldığı Core i7-10510U’dan bir hayli yüksek skor elde ederken Intel’in çözümünün GTX 1650 Max-Q ile desteklendiği sonuçtan yaklaşık %10 geride kalmış.

    Ryzen 7 4700U APU’su Core i7-1065G7’nin önünde
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    Diğer taraftan 4 yeni mobil APU da sızmış durumda. 1.7 GHz, 1.8 GHz, 2.0 GHz ve 2.4 GHz’lik taban frekanslarda görev yapan yongalara eşlik eden Vega GPU’su ise 1400-1500 MHz’de rapor edilmiş.

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    Ryzen 7 3700U’da belirlenen 1400 MHz’in Renoir çözümlerinde giriş seviyesi modeller için tercih edildiği düşünülecek olursa Ryzen 7 4700U’da daha yüksek frekanslar görmemiz olası.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-7-4700u-apu-8-core-ryzen-4000-3dmark-specs-performance-leak/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    orhanyaltir 12 dk.
    Abi bu apu tam böyle ipp ince bilgisayarlar için biçilmiş kaftan be soğutma da iyi sağlanırsa hem oyun oynayıp hem 4k video izlenebilecek ince makinalar yapılabilir
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    celik44 1 sa.
    ABD şirketlerinin eline vermesi sevindirici.
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    ::Ashes:: 1 sa.
    iyi olmuş
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