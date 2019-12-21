Ryzen 7 4700U APU’su Core i7-1065G7’nin önünde

AMD’nin Zen mimarisi işlemci dünyasına yeniden rekabeti getirdi. Zen 2 ile çıtayı daha da yükseklere taşımayı başaran firmanın Zen 2 ile gelecek Renoir APU’ları kısıtlı bütçe ile sistem toplayacaklar tarafından merakla bekleniyor.

3DMark’ta ortaya çıkan 5 yeni mobil Renoir APU’su ise dizüstü kanadında bir hayli iddialı olacağa benziyor. 15 watt TDP’li Ryzen 7 4700U APU’su Zen 2 mimarili 8 çekirdeğiyle 2.0 GHz’den 4.2 GHz’e kadar yükselebiliyor.

İlk sonuçlar yüz güldürücü

Erken mühendislik örneği APU yanında yer alan Vega GPU’sunun detayları bilinmese de GTX 1650 Max-Q ile teste giren Intel Core i7-1065G7’nin önünde yer almayı başarmış. Yongayı selefiyle kıyasladığımızda ise Ryzen 7 3700U’dan %18’lik, Ryzen 5 3500U’dan ise %26’lık performans farkı ortaya çıkıyor.

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Bununla birlikte Ryzen 7 4700U entegre grafik biriminin kullanıldığı Core i7-10510U’dan bir hayli yüksek skor elde ederken Intel’in çözümünün GTX 1650 Max-Q ile desteklendiği sonuçtan yaklaşık %10 geride kalmış.

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Diğer taraftan 4 yeni mobil APU da sızmış durumda. 1.7 GHz, 1.8 GHz, 2.0 GHz ve 2.4 GHz’lik taban frekanslarda görev yapan yongalara eşlik eden Vega GPU’su ise 1400-1500 MHz’de rapor edilmiş.

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Ryzen 7 3700U’da belirlenen 1400 MHz’in Renoir çözümlerinde giriş seviyesi modeller için tercih edildiği düşünülecek olursa Ryzen 7 4700U’da daha yüksek frekanslar görmemiz olası.

https://wccftech.com/amd-ryzen-7-4700u-apu-8-core-ryzen-4000-3dmark-specs-performance-leak/