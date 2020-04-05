Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor

    SoundCloud platformunda artık içerik üreticileri; kanallarına yerleştirecekleri bir buton yardımıyla takipçilerinden üçüncü taraf bağış kanalları üzerinden destek alabilecek.
    3 gün
    851
    1
    2
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor
    Tam Boyutta Gör

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle sanat dünyası da evine kapanmış durumda. Büyük isimler için bu sorun olmasa da kendi yağında kavrulmaya çalışan sanatçılar için gelir yolları kapanmış oluyor. İçerik platformları bu dönemde sanatçıları desteklemeye çalışıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Disney+ platformu da Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor

    Kolay bağış imkanı

    Spotify’ın sanatçılar için bağış toplayabilme imkanı sunmasının ardından SoundCloud platformu da benzer bir yöntem geliştirdi. Bundan böyle içerik üreticileri kendi kanallarında bağış toplayabilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Farklı olarak SoundCloud doğrudan finansal boyutuyla ilgilenmiyor. İçerik üreticisinin seçeceği bir üçüncü taraf bağış platformu üzerinden toplanan bu yardımların hesaplara aktarım işleri gerçekleştirilecek.

    Bağış butonu kanalın sağ kısmında belirgin bir şekilde yer alacak. Kullanıcılar desteklemek istedikleri sanatçıların kanalında butona tıklayarak bağışlarını yapabilecekler. SoundCloud daha önce de Premium abonelerinin Twitch üzerinden Affiliate programına katılmalarına olanak tanımıştı.



    https://www.slashgear.com/soundcloud-creators-get-a-new-way-to-earn-income-from-fans-03615493/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    balaca70 3 gün yeni yorumcu
    selam
    bu siteye az önce üye oldum. Fakat beni belli bir süre sonra sistemden attı cep uygulamasını önerdi. cep uygulamasını yükledim ama maalesef hiçbir şekilde giriş yapamıyorum bilgisi olan var mı yada fikir verebilecek arkadaş varsa şimdiden teşekkürler iyi pazarlar herkese :)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 2 gün balaca70
    Çok kibar sormuşsunuz, bu zamanda az rastlanır şey doğrusu.

    Ne olduğunu bilemeyiz ama girmeyi deneyebiliriz. Şifremi unuttum seçeneğini denediniz mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme] 3 gün Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı 3 gün Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları 3 gün Samsung, Galaxy Buds'ı yeniden hayal etti: İşte kuru fasulyeyi andıran yeni Galaxy Buds tasarımı 3 gün 2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı 3 gün İngiltere'de koronavirüsün 5G bağlantısı ile yayıldığına inanan gruplar baz istasyonlarını ateşe veriyor 3 gün Hyundai koronavirüs nedeniyle logosunu güncelledi 3 gün Elektrikli Lucid Air tek şarjla 640 km yol kat etti [Video] 3 gün Exynos 850 işlemcili Samsung Galaxy A21s, Geekbench'te ortaya çıktı 3 gün Apple, iOS 14 ile birlikte ana ekran Widget'larını kullanıma sunabilir 3 gün Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması artık bir Galaxy Watch kullanarak Galaxy S20'den fotoğraf çekmenize izin veriyor 3 gün Apple'ın kamera açıklarını bulan güvenlik uzmanına 75 bin dolar ödül 3 gün O sakallar gidecek! Braun S3 310 BT inceleme 3 gün Koronavirüs pandemisi sırasında Dünya artık daha az hareket ediyor! 3 gün Yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy A51 5G'nin yeni detayları ortaya çıktı 3 gün 41 milyon yıl öncesine ait, kehribara hapsolmuş böcekler keşfedildi 3 gün GTX 1650 GDDR6 resmileşti 3 gün Lenovo ve Motorola salgın sürecinde garantisi sona eren cihazların garanti sürelerini uzattı 3 gün Skype Meet Now özelliği Zoom’a rakip oluyor 3 gün Plugable 2.5 Gbit destekli USB adaptörünü duyurdu 3 gün GÖRÜNTÜLENEN SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor Sonraki Killer 2.5 Gbps hızdaki E3100 denetleyicilerini duyurdu 3 gün Galaxy XCover FieldPro uçuk bir fiyat etiketi ile satışa çıktı 4 gün Starship prototipi basınç testi sırasında parçalandı (video) 4 gün Stratolaunch, geliştirdiği teknolojileri hipersonik uçuş testleri için kullanacak 4 gün İkinci el otomobil pazarında en çok değer kazanan marka belli oldu 4 gün Yeni Apple iPad Pro modellerinin kılıfı kapatıldığında mikrofonla bağlantı kesiliyor 4 gün Apple’ın yeni satın alımı Siri’yi daha anlayışlı hâle getirebilir 4 gün NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor 4 gün Zoom yeni gizlilik ve güvenlik güncellemesi ile sıkıntıları çözecek 4 gün Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu! 4 gün Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu 4 gün Ryzen 9 3950X’li dizüstü XMG APEX 15 satışa sunuldu 4 gün Intel'den AMD'ye yanıt gecikmedi | 5.3GHz mobil işlemci 4 gün Konum belirleyici etiketler post operatif hasta takibinde kullanılacak 4 gün Firefox'u geçen Microsoft Edge en popüler ikinci tarayıcı 4 gün OPPO A12'nin teknik özellikleri ile render görüntüleri ortaya çıktı 4 gün 2019'un en çok kullanılan dijital müzik sevisi Spotify 4 gün SK Hynix DDR5 DRAM’lerin üretimine bu yıl başlayacak 4 gün Xiaomi, 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklığını tanıttı 4 gün ADATA XPG Spectrix D60G bellekleri Red dot dizayn ödülünü kazandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim