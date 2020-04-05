SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle sanat dünyası da evine kapanmış durumda. Büyük isimler için bu sorun olmasa da kendi yağında kavrulmaya çalışan sanatçılar için gelir yolları kapanmış oluyor. İçerik platformları bu dönemde sanatçıları desteklemeye çalışıyor.

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Kolay bağış imkanı

Spotify’ın sanatçılar için bağış toplayabilme imkanı sunmasının ardından SoundCloud platformu da benzer bir yöntem geliştirdi. Bundan böyle içerik üreticileri kendi kanallarında bağış toplayabilecekler.

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Farklı olarak SoundCloud doğrudan finansal boyutuyla ilgilenmiyor. İçerik üreticisinin seçeceği bir üçüncü taraf bağış platformu üzerinden toplanan bu yardımların hesaplara aktarım işleri gerçekleştirilecek.

Bağış butonu kanalın sağ kısmında belirgin bir şekilde yer alacak. Kullanıcılar desteklemek istedikleri sanatçıların kanalında butona tıklayarak bağışlarını yapabilecekler. SoundCloud daha önce de Premium abonelerinin Twitch üzerinden Affiliate programına katılmalarına olanak tanımıştı.

https://www.slashgear.com/soundcloud-creators-get-a-new-way-to-earn-income-from-fans-03615493/

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