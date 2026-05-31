    Qualcomm Snapdragon C işlemcili ilk laptop: Acer Aspire Go 15 tanıtıldı

    Acer, uygun fiyatlı yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: Swift Spin 14 AI ve Aspire Go 15. Acer Aspire Go 15, Qualcomm'un yeni Snapdragon C işlemcisini taşıyan ilk laptop olma özelliğini taşıyor.

    Qualcomm, Computex fuarından birkaç gün önce Snapdragon C işlemcisini duyurdu. Şirket, bu yonga setinin uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarda yer alacağını ve Snapdragon işlemcili Windows dizüstü bilgisayarlar için gerçekten ana akım bir seçenek olacağını söylüyor. Hatta Qualcomm, bu çipin sınıflar, küçük işletme sahipleri ve aileler için tasarlanmış dizüstü bilgisayarlara güç vereceğini öne sürüyor. Çip tasarımcısı, Snapdragon C işlemcili laptopların serin ve sessiz tasarım, uzun pil ömrü ve entegre NPU sayesinde yapay zeka özellikleri sunacağını da belirtiyor. Acer, Snapdragon C işlemciyle çalışan dizüstü bilgisayar çıkaran ilk marka oldu ve Aspire Go 15'i duyurdu.

    MacBook Neo rakibi: Snapdragon C, 8GB RAM, 512GB depolama, WiFi 6E

    Acer, yeni Aspire Go 15 modelini Snapdragon C işlemci, 8GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunan ana akım bir ürün olarak tanımlıyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında; 15.6 inç ekran (1080p, 16:9), iki adet USB-C bağlantı noktası, HDMI bağlantı noktası, WiFi 6E bağlantısı, 1080p web kamera ve 53 Wh batarya bulunuyor.

    Acer henüz Aspire Go 15'in fiyatını veya piyasaya çıkış tarihini açıklamadı. Qualcomm'un 300 dolar ve üzeri fiyat segmentini hedeflediğine dair açıklaması, 600 dolarlık MacBook Neo'nun fiyatının oldukça altında kalan ucuz Snapdragon dizüstü bilgisayarla karşı karşıya olabileceğimizi gösteriyor.

    Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P) özellikleri

    • Ekran: 15.6 inç, FHD (1920x1080), 16:9
    • İşlemci: Snapdragon C
    • Grafik işlem birimi: Qualcomm Adreno GPU
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 512 GB
    • Kamera: 1080p FHD webcam
    • Ses: Çift hoparlör
    • Port: 2x USB-C, USB-A, HDMI 1.4, Ses jakı
    • Batarya: 53 Wh
    • Bağlanabilirlik: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
    • Diğer: Copilot tuşu, AcerSense, Acer My Key
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
