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    Ryzen 9 3900X indirime girdi; Ryzen 7 3750X ve Ryzen 7 3850X yolda

    Intel’in Comet Lake-S işlemcilerinin avantaj kazanmaması adında AMD önce Ryzen 9 3900X işlemcisinin fiyatını düşürdü. Şimdi de iki yeni işlemci daha hazırlıyor.
    2 sa.
    1b
    47
    11
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ryzen 9 3900X indirime girdi; Ryzen 7 3750X ve Ryzen 7 3850X yolda
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    İşlemci pazarında AMD ve Intel arasında kısasıya bir rekabet yaşanıyor. Üreticiler rakibinin her yeni nesline karşı ön alma hamleleri yapıyor ve bu da haliyle tüketici tarafına olumlu olarak yansıyor.

    İndirim ve yeni ürünler

    AMD’nin yeni nesil Ryzen APU ve işlemci ailesine karşı Intel de onuncu nesil işlemcilerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Comet Lake-S masa üstü serisinin performans anlamında bir tık ileride olması bu kez AMD’ye hamle yaptırdı.

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    Geçtiğimiz günlerde 7nm sürecindeki Ryzen 9 3900X işlemcisinin fiyatını 80$ civarında düşürerek 410$ seviyelerine getirmişti. Böylece 510$ civarındaki Intel Core i9-10900K, 410$ civarındaki Core i7-10700K ve 380$ civarındaki Core i7-10700KF işlemcilerine karşı cepheyi koruması mümkün hale geldi.

    Bununla birlikte Ryzen 7 3800X ve 3700X işlemcilerin Intel Core i7-10700 ile Intel Core i5-10600 serilerine karşı zayıf kalacağı endişesi ikinci hamleyi de getirdi. AMD’nin yakın zamanda Ryzen 7 3750X ve Ryzen 7 3850X işlemcilerini Temmuz ayında piyasaya süreceği belirtiliyor. Matisse Refresh kod adlı bu işlemcilerin bilgisi anakart üreticilerine verilmiş durumda.

    Bir güncelleme olduğu için mimari tarafta bir değişiklik olmayacak ancak saat hızlarında optimizasyon ile performansın bir miktar daha yukarı çekileceği tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/267523/amd-readies-3rd-gen-ryzen-matisse-refresh-ryzen-7-3850x-and-3750x-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. en beğenilen
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gökay16 (Gökay Sevinç) 17 dk.
    10900K almanın saçma tarafı 1000-1800tl fiyat aralığındaki 360mm sıvı soğutma öneriyor olmaları. Anakart desen z490 anakartlar 2000tl den başlayacak. Bedeva soğutucu ve 1000tl lik güzel bir B550 anakart alıp 2500tl ucuza kapatmak sizce de mantıklı değil mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    asko56 1 sn. Gökay16
    10900k yı verimli sogutabilen üeünler 4000 tl üzerinde minimum işlemcide 4500 den aşşagı düşünmüyorum 1800 de 3 fanlı sogutma hesabın sen yap
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    IceRulez (Osman R.F) 25 dk.
    inteli kötüledik ama adamlar iyi bastırdılar. Bakalım her halükarda bu indirimler bizim işimize yarayacak. R3 3300X yeterde artar bana aslında. 7700K ayarında işlemci
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    osidimenia (osman ajdarto) 25 dk.
    Selamlar moderatör kardeşimize teşekkürler haberler için iyide bu ülkede şuanda bu indirimlerden bizim gibi insanların ne zaman yararlanabilecek durumu var varsa hangi site link verebilirmisiniz şu site indirim yaptı şu ürüne filan diye
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    huso 58 dk.
    Microcenter mi ne 389usd diyordu 3900x icin
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    Nak512 (Ahmet Yılmaz) 1 sa.
    Hazır uygun fiyatlı B550 anakartlarda geliyorken 3900X almanın tam zamanı.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 21 dk. Nak512
    İşlemciye yazık edersin. O chipsetin B450 den çok bir farkı yok ve 3900X gibi bir işlemcinin hakkını ancak X570 verir.
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    asko56 1 sa.
    410 dolar ın bize yansıması kaç tl olacak bide 10900k 510 dolar ki arada 100 dolar yani tl bazında 1100 lira oynar gibi gene türkiye için amd daha mantıklı
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. en beğenilen
    ''Türkiye hariç tüm ülkelerde'' ibaresini koymayı unutmuşsunuz
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    Musty3535123 1 sa.
    r3 lerde yeni işlemci çıkardıklarına göre ryzen 4 ler başka bahara kaldı.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 sa. Musty3535123
    sebep?tek atış hakları mı var sıra tabanlı stratejiyi çok oynuyorsun galiba sen?refresh 3000 yeni 4000 yanında tutar bir de 12nm 1700x çıkarır alakası yok ki bunu glofo yapıyor.7nm 3000'i TSMC ayrı bantlarda 4000'i TSMC 7nm+ ayrı bantlarda yapıyor.ben de isterdim bu kadar basit düşünebilen bir canlı olmak.musty ye musty uyu musty saçmala... yok evrim mevrim bak kalmış adam orada unga bunga.yani boşuna yapmıyorum ben bu esprileri burada.

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