Ryzen 9 3900X indirime girdi; Ryzen 7 3750X ve Ryzen 7 3850X yolda

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İşlemci pazarında AMD ve Intel arasında kısasıya bir rekabet yaşanıyor. Üreticiler rakibinin her yeni nesline karşı ön alma hamleleri yapıyor ve bu da haliyle tüketici tarafına olumlu olarak yansıyor.

İndirim ve yeni ürünler

AMD’nin yeni nesil Ryzen APU ve işlemci ailesine karşı Intel de onuncu nesil işlemcilerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Comet Lake-S masa üstü serisinin performans anlamında bir tık ileride olması bu kez AMD’ye hamle yaptırdı.

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Geçtiğimiz günlerde 7nm sürecindeki Ryzen 9 3900X işlemcisinin fiyatını 80$ civarında düşürerek 410$ seviyelerine getirmişti. Böylece 510$ civarındaki Intel Core i9-10900K, 410$ civarındaki Core i7-10700K ve 380$ civarındaki Core i7-10700KF işlemcilerine karşı cepheyi koruması mümkün hale geldi.

Bununla birlikte Ryzen 7 3800X ve 3700X işlemcilerin Intel Core i7-10700 ile Intel Core i5-10600 serilerine karşı zayıf kalacağı endişesi ikinci hamleyi de getirdi. AMD’nin yakın zamanda Ryzen 7 3750X ve Ryzen 7 3850X işlemcilerini Temmuz ayında piyasaya süreceği belirtiliyor. Matisse Refresh kod adlı bu işlemcilerin bilgisi anakart üreticilerine verilmiş durumda.

Bir güncelleme olduğu için mimari tarafta bir değişiklik olmayacak ancak saat hızlarında optimizasyon ile performansın bir miktar daha yukarı çekileceği tahmin ediliyor.

https://www.techpowerup.com/267523/amd-readies-3rd-gen-ryzen-matisse-refresh-ryzen-7-3850x-and-3750x-processors

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