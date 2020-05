The Last of Us Part II için özel PS4 ve aksesuar serisi

Tam Boyutta Gör

Yıllardır merakla beklenen The Last of Us Part II oyunu önümüzdeki hafta raflardaki yerini almaya hazırlanırken Sony de farklı ürünlerle oyunun çıkışını kutluyor. The Last of Us Part II için özel bir konsol, depolama sürücüsü ve kulaklık var.

The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro fiyatı

The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro konsol modeli siyah renkli ve Ellie’nin dövmesini kasasına işlemiş. The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro modeli 400$ fiyat etiketi ile gelecek ay piyasada olacak. The Last of Us Part II DualShock 4 Wireless Controller ise dokunmatik alanında oyunun ismini, tutacak kısmında ise dövme işlemesi barındırıyor ve 65$ fiyat etiketine sahip.

İlginizi Çekebilir

Dell Alienware taşınabilir konsol geliştirdi

Ayrıca Bkz. "Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı"

Limited Edition Gold Wireless Headset kablosuz kulaklık yine aynı işlemelere sahip. Kulaklık 100$ fiyat etiketi ile satılıyor.

Son olarak The Last of Us Part II Seagate 2 TB Game Drive taşınabilir depolama sürücüsü 2TB kapasiteye sahip ve PS4 ile PS4 Pro için özel olarak optimize edildi. Sürünün fiyatı ise 90$ olarak açıklandı.

https://www.techpowerup.com/267379/seagate-announces-the-last-of-us-part-ii-licensed-game-drives

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.