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    The Last of Us Part II için özel PS4 ve aksesuar serisi

    Haftaya piyasaya çıkacak The Last of Us Part II oyunu için özel işlemelere sahip PS4 konsolu, kontrolcü, kablosuz kulaklık ve taşınabilir depolama sürücüsü satışa sunuluyor.
    41 dk.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    The Last of Us Part II için özel PS4 ve aksesuar serisi
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    Yıllardır merakla beklenen The Last of Us Part II oyunu önümüzdeki hafta raflardaki yerini almaya hazırlanırken Sony de farklı ürünlerle oyunun çıkışını kutluyor. The Last of Us Part II için özel bir konsol, depolama sürücüsü ve kulaklık var.

    The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro fiyatı

    The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro konsol modeli siyah renkli ve Ellie’nin dövmesini kasasına işlemiş. The Last of Us Part II PlayStation 4 Pro modeli 400$ fiyat etiketi ile gelecek ay piyasada olacak. The Last of Us Part II DualShock 4 Wireless Controller ise dokunmatik alanında oyunun ismini, tutacak kısmında ise dövme işlemesi barındırıyor ve 65$ fiyat etiketine sahip.

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    Limited Edition Gold Wireless Headset kablosuz kulaklık yine aynı işlemelere sahip. Kulaklık 100$ fiyat etiketi ile satılıyor.

    Son olarak The Last of Us Part II Seagate 2 TB Game Drive taşınabilir depolama sürücüsü 2TB kapasiteye sahip ve PS4 ile PS4 Pro için özel olarak optimize edildi. Sürünün fiyatı ise 90$ olarak açıklandı.

     



    https://www.techpowerup.com/267379/seagate-announces-the-last-of-us-part-ii-licensed-game-drives Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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