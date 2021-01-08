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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı

    AMD’nin Zen 3 mimarili mobil işlemcisini taşıyan oyuncu dizüstüsü görüntülendi. Kısa bir testten geçirilen model Intel’e zor günler geçirmekte oldukça kararlı görünüyor.
    2 gün
    4,4b
    8
    17
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    13

    Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı

    CES 2021 fuarına sayılı günler kala üreticilerin çözümleri de son haline gelmiş durumda. AMD’nin üst seviye işlemcisini taşıyan oyuncu dizüstüsü kısa bir teste tabi tutuldu.

    Ryzen 9 5900H

    Mechrevo’nun açıklanmayan bir RTX ekran kartını ve AMD’nin Ryzen 9 5900H işlemcisini taşıyan dizüstüsü Çinli teknoloji firmasında görüntülendi.

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    Ekran kartının ambargosu henüz devam ettiği için bu konuda detaylı bilgi verilmese de dizüstünün Cyberpunk 2077’yi akıcı bir şekilde oynatabildiği bildirilmiş.

    Diğer taraftan 32 GB DDR4-3200 MHz RAM’le desteklenen işlemcinin test sonuçları paylaşılmış. Yonganın CPU-Z’de tek çekirdekte 617.4 puan ve çoklu çekirdekte 6076.6 puan elde ettiği görülüyor.

    Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı

    Ryzen 9 5900H bu haliyle Ryzen 7 3700X’in önünde yer alırken Core i7-10875H’tan da tek ve çoklu çekirdekte sırasıyla %12 ve %21.5 fark atmayı başarmış.

    Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti"

     Cinebench R20’de ise tablo değişmemiş. Ryzen 9 5900H rakibine tek çekirdekte %17 üstünlük sağlarken çoklu çekirdekte farkı %22’ye taşımış.



    https://videocardz.com/newz/mechrevo-laptop-with-amd-ryzen-9-5900h-cezanne-apu-tested Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    palamutix 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yanıtla +17
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    relling (Furkan Karagöz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hızlı olsa nolur. Adamlar amdye ambargo uygulayıp Amd işlemcili laptop sayısını az tutuyor üstüne Asus bilerek kötü soğutma kullanıyor. Laptop pazarında, masaüstünden daha zor inteli geçmek.
    Hızlı olsa nolur. Adamlar amdye ambargo uygulayıp Amd işlemcili laptop sayısını az tutuyor üstüne Asus bilerek kötü soğutma kullanıyor. Laptop pazarında, masaüs...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    boşyapanlaratepki 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bnece amd şimdi daha iyi ama intelin yeri bnede bi başka çok iyi ama beb amdnin şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum ama biraz pahalı diil mi ryzen lar
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gümbür gümbür geliyor derken? Amerikadan başka doğru dürüst pazar payı yok hala. O fiyatlarla ve o inatla da olmaz zaten.


    https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fletim_sistemlerinin_kullan%C4%B1m_pay%C4%B1

    https://www.donanimhaber.com/En-cok-kullanilan-masaustu-isletim-sistemi-Windows-10--112165

    https://www.ensonhaber.com/teknoloji/dunyada-en-cok-kullanilan-masaustu-isletim-sistemi-belli

    https://www.webtekno.com/bilgisayar-isletim-sistemlerinin-2020-nisan-pazar-paylari-aciklandi-h91564.html
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    eskibirkurt 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    yılların birikimi x86 temelli bir yığın yazılım var. bunların m1-arm mimarisine geçişi ha diyince olacak bir iş değil. misal macler x86 kullanırken bile oyun sayısı kısıtlıydı. işletim sistemi uyumsuzluluğundan dolayı darwine gibi yazılımlarla windows uygulamalarını çalıştırma ihtimali vardı. m1-arm'a geçişle bu sefer oda olmaz emülasyon gerekir. emulasyonda randımanlı değildir. macos arm ekosistemi kurulana kadar zaman geçecek. misal macler önce motorola 68000 mimarisi kullandı ardından powerpc geldi ardından x86 geldi şimdide m1-arma dönüşüm var. bu dönüşümlerin hepsinde büyük beklentiler vardı ama x86 pcler yine konumunu korudu.
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    marslan1999 (Mert ARSLAN) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Notebook tarafında performans kadar güç tüketimi de önemli. Koca koca laptoplar hala 3-4 saati geçemiyor. Elbette tüketimsiz performans olmaz ancak Apple m1 işlemciyle inanılmaz verimlilik değerleri elde etti, onun kadar olmasa da bir laptop sorunsuz 6-8 saat kullanılabilmeli.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık bu işlemcileri amd vs intel olarak değil apple m1 vb arm leride kıyaslayarak inceleme yapmak lazım.
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    cocojombo 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay anasını intel fanboylar gelmemişler buraya
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    Mr Sherlock Holmes (Ersin ) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) cocojombo
    Ben Intel kullanıcısıyım. Doğru düzgün geliştirme yapmadan piyasaya yeni ürün salan, yeni ürünleri satılsın diye firmalara para yetirip eski işlemcilerini öldürten Intel beter olsun diyorum.

    Ama gidip AMD alır mıyım? Asla
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    bjkyener 1 gün ( Mesaj Silindi )
    intel 2-3 yıl daha böyle gitsin telefon işlemcileri fan kullanmadan inteli tarihin derinliklerine gömer
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    relling (Furkan Karagöz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hızlı olsa nolur. Adamlar amdye ambargo uygulayıp Amd işlemcili laptop sayısını az tutuyor üstüne Asus bilerek kötü soğutma kullanıyor. Laptop pazarında, masaüstünden daha zor inteli geçmek.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 gün ( Mesaj Silindi ) relling
    Yalnız burada Amd'nin de suçu var. 4900h işlemcisi için Asus ile 6 ay boyunca başka firma kullanmayacak diye bir anlaşma yapmışlardı.
    Bu üründen yeterince fayda alabilmek için kalın kasa laptop ve özel soğutma bloğu olan bir ürün yapmaları lazım. Alienware M51, MSI gt ve Asus G700 serisi gibi. Bu Intel için de geçerli tabi ki.
    Ben şahsen yükseltme için bu modelleri bekliyorum. Umarım AMD ile gelirler.
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    SnHerbokolog (A ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Para yok alamayacağımız için sorun da yok
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    WARTIME 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlarıda 5900h + 3070 ıcın 20k olur en az
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    4385 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    amd ryzen 9 5900h, rtx ampere ve
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