Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı

CES 2021 fuarına sayılı günler kala üreticilerin çözümleri de son haline gelmiş durumda. AMD’nin üst seviye işlemcisini taşıyan oyuncu dizüstüsü kısa bir teste tabi tutuldu.
Ryzen 9 5900H
Mechrevo’nun açıklanmayan bir RTX ekran kartını ve AMD’nin Ryzen 9 5900H işlemcisini taşıyan dizüstüsü Çinli teknoloji firmasında görüntülendi.İlginizi Çekebilir Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük
Ekran kartının ambargosu henüz devam ettiği için bu konuda detaylı bilgi verilmese de dizüstünün Cyberpunk 2077’yi akıcı bir şekilde oynatabildiği bildirilmiş.
Diğer taraftan 32 GB DDR4-3200 MHz RAM’le desteklenen işlemcinin test sonuçları paylaşılmış. Yonganın CPU-Z’de tek çekirdekte 617.4 puan ve çoklu çekirdekte 6076.6 puan elde ettiği görülüyor.
Ryzen 9 5900H bu haliyle Ryzen 7 3700X’in önünde yer alırken Core i7-10875H’tan da tek ve çoklu çekirdekte sırasıyla %12 ve %21.5 fark atmayı başarmış.
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Cinebench R20’de ise tablo değişmemiş. Ryzen 9 5900H rakibine tek çekirdekte %17 üstünlük sağlarken çoklu çekirdekte farkı %22’ye taşımış.
https://videocardz.com/newz/mechrevo-laptop-with-amd-ryzen-9-5900h-cezanne-apu-tested Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fletim_sistemlerinin_kullan%C4%B1m_pay%C4%B1
https://www.donanimhaber.com/En-cok-kullanilan-masaustu-isletim-sistemi-Windows-10--112165
https://www.ensonhaber.com/teknoloji/dunyada-en-cok-kullanilan-masaustu-isletim-sistemi-belli
https://www.webtekno.com/bilgisayar-isletim-sistemlerinin-2020-nisan-pazar-paylari-aciklandi-h91564.html
Ama gidip AMD alır mıyım? Asla
Bu üründen yeterince fayda alabilmek için kalın kasa laptop ve özel soğutma bloğu olan bir ürün yapmaları lazım. Alienware M51, MSI gt ve Asus G700 serisi gibi. Bu Intel için de geçerli tabi ki.
Ben şahsen yükseltme için bu modelleri bekliyorum. Umarım AMD ile gelirler.
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