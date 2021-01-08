Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı

CES 2021 fuarına sayılı günler kala üreticilerin çözümleri de son haline gelmiş durumda. AMD’nin üst seviye işlemcisini taşıyan oyuncu dizüstüsü kısa bir teste tabi tutuldu.

Ryzen 9 5900H

Mechrevo’nun açıklanmayan bir RTX ekran kartını ve AMD’nin Ryzen 9 5900H işlemcisini taşıyan dizüstüsü Çinli teknoloji firmasında görüntülendi.

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Ekran kartının ambargosu henüz devam ettiği için bu konuda detaylı bilgi verilmese de dizüstünün Cyberpunk 2077’yi akıcı bir şekilde oynatabildiği bildirilmiş.

Diğer taraftan 32 GB DDR4-3200 MHz RAM’le desteklenen işlemcinin test sonuçları paylaşılmış. Yonganın CPU-Z’de tek çekirdekte 617.4 puan ve çoklu çekirdekte 6076.6 puan elde ettiği görülüyor.

Ryzen 9 5900H bu haliyle Ryzen 7 3700X’in önünde yer alırken Core i7-10875H’tan da tek ve çoklu çekirdekte sırasıyla %12 ve %21.5 fark atmayı başarmış.

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Cinebench R20’de ise tablo değişmemiş. Ryzen 9 5900H rakibine tek çekirdekte %17 üstünlük sağlarken çoklu çekirdekte farkı %22’ye taşımış.

https://videocardz.com/newz/mechrevo-laptop-with-amd-ryzen-9-5900h-cezanne-apu-tested

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