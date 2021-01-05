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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti

    Aradan geçen 15 yılın ardından AMD nihayet masaüstü işlemci pazarında Intel’in önüne geçmeyi başardı. Firmanın başarının ardında pazarda taş üstünde taş bırakmayan Ryzen işlemcileri yatıyor.
    4 gün
    4,1b
    1
    45
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    29

    AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti
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    Kırmızı ekip en son 2000’li yılların ortasında ulaştığı tabloyu Lisa SU önderliğinde yeniden görmeyi başardı.

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    AMD 15 yıl sonra yeniden önde

    Passmark’ın masaüstü işlemci kullanım pastasına göre AMD %50.8’lik oranla Intel’in önüne geçmeyi başardı. En son 2006 yılının ilk çeyreğinde, Core 2 işlemcilerden önce %53.9’luk payla üstünlüğü sağlayan kırmızı ekip uzun yıllardır geride kalmıştı.

    AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti
    Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan Intel dizüstü tarafında %83.8’lik payla halen önde yer alırken sunucu tarafında ise %98.6’lık ezici üstünlüğe sahip.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı"

    Passmark’ın rakamlarının Windows işletim sistemi altında test edilen işlemcilerden derlendiğinin altını çizelim. Dolayısıyla sunucu kanadında gerçek rakamlar biraz daha farklı olabilir.



    https://www.techspot.com/news/88148-amd-desktop-cpu-share-passes-intel-first-time.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hak edilmiş bir başarı oldu. İvme yukarı doğru da devam ediyor, 2-3 sene daha bu ivmeyi koruyabilirlerse resmen pazar paylarını tersine çevirebilirler. Hayatımda amd işlemci kullanmamış insandım, 3700x çıkar çıkmaz aldım. Gayette memnunum.
    Hak edilmiş bir başarı oldu. İvme yukarı doğru da devam ediyor, 2-3 sene daha bu ivmeyi koruyabilirlerse resmen pazar paylarını tersine çevirebilirler. Hayatımd...
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    shockwave error (Burak T.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    1 Merkel
    2 bu kadın
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    cleancoder (Faruk ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yillardir Intel kullaniyordum ki bilinci bir kullaniciyim, eski islemcilerim i5-2500K, i7-4790K bilen bilir bu efsaneleri. AMD calisti hakkini aldi, aliyor. Suan hem masaustum(R7 3700X) hem laptop'um(R7 4800H) AMD islemcili ve fazlasiyla memnunum. Rekabet iyidir, f/p kimse ben onu alirim ki son tercihim AMD oldu bu yuzden.
    Yillardir Intel kullaniyordum ki bilinci bir kullaniciyim, eski islemcilerim i5-2500K, i7-4790K bilen bilir bu efsaneleri. AMD calisti hakkini aldi, aliyor. Su...
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    WatchAndLearnn 1 gün ( Mesaj Silindi )
    AMD geleceğin kralı olacak gibi gözüküyor. Hem samsung ile olan işlemci ve gpu işbirliği hem sony e PS5 lerde üretilen gpu hem de leptop kanadında olan performans artışı hem de masaüstü cephesinde yükselen piyasa. 2021-2030 arasında bence AMD lider kalır.
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    eskibirkurt 1 gün ( Mesaj Silindi )
    forumu istedikleri kadar "muha muha zuha zuha" ile doldursunlar kırk dereden su getirsinler. intel 11nci nesil geldiğinde sadece oyun alanında gelişme ile dünya pazarını ele geçiremezzz. süreç amd nin güçlenmesi notebook piyasasında yükselmesi v.s. şeklinde devam edecek. daha önce yetersiz işlemcileri ile amd fiyat kırardı şimdi aynısını intel yapıyor farkında mısınız ? biz az yazarız öz yazarız. insanlara konfigirasyonda öneriyoruz. ayrıca aydınlatıcı başlıklarda açıyoruz. bütün yazdıkları intel güzellemesinden ibaret fanboylar amd nin yükselişini içinize sindireceksiniz.
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    Rindaman ( -) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ooohh Ooohhh paralar intele gitmiyor oooh oohh.
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    Lorenzo__ 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pazar payları 50-50% olsun öne geçmek için kıyasıya kapışsınlar bize yarasın. F/P ve teknolojik ilerleme candır. Amd zayıfken intel teknolojik ilerlemeyi durdurmuştu resmen
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    bjkyener 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İntele [color=#e60000]telefon işlemcileri bile darbe vuracak haberleri yok

    [color=#000000]Mobil sektörü intele çok büyük darbe indirecek
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    7nm neredeyse iki kat önbelleğe sahip pcie 4 destekli daha düşük tdp, daha fazla pci girişine sahip cpu ile 14nm cpu maliyetinin aynı olmasını beklemek saçma olur.



    Tabi ki fiyatların düşmesi güzel olur. Fakat aynı şartlarda bir cpu üretseydi intel fiyat olarak felaketi çağırırdı sanırım.
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    andires42 (Mu E) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır tek değişmeyen konu AMD mi Intel mi ???

    Anlamadığım şu şu anda 2.el 7-8 yıllık Intel i5-3770k filan 700 TL ye hatta daha üstüne nasıl satılıyor ? 2133 MHz 16 GB ram 600-750 TL ?????? Gider akıllı adam 1600Af

    alır 2.el parası cebinde kalır
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 gün ( Mesaj Silindi ) andires42
    Akıllı adam 650 liraya 10100f alır yada az daha koyar 1250 tl ye 10400f alır.

    900 1000 lira ya 1600af almaz.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Enteresan nasıl olurda funlarin kavgası çıkmamış :)
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    bahaman (bahadır ersoy) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Son dönemde fiyat politikasında değişiklik yaptılar yalnız. Artık o kadar da rekabetçi değil AMD fiyatları. Bunu bir ay önce "nede olsa çok pahalıdır" deyip Intel e hiç bakmadan AMD sistem toplamış birisi olarak yazıyorum.
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    Lana-Del-Rey (Alp ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim merak ettiğim bunca sene F/P dedik, oyunlarda tökezlese de uygun fiyatlı işlemcidir dedik. Çoğu kullanıcı göz yumdu. Ama herkes bir şeyi es geçti. O da AMD'nin bir firma olduğuydu. Babasının ekmek fırını değil.

    Onca zaman iyi rekabet ettiler evet, hatta şuanda performans olarak süperler ama

    5600X 6/12 CPU 2800 TL'den başlıyor.
    10700F 8/16 CPU 2700 TL'den başlıyor.

    Nerede kaldı AMD'nin F/P'liği nerde kaldı kullanıcı dostu fiyatlandırması?

    Unutmayın firmalar son kullanıcıyı değil yıllık ciroyu kollar. Şimdi Intel de 11600K çıkarır 5600X'i geçer yine daha pahalı olur bu böyle uzar gider.
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    MyFirstDogMorphine 2 gün ( Mesaj Silindi ) Lana-Del-Rey
    Fanboyların anlamaya beyinlerinin yetmediği şey fiyatına bakmadan 5.nesil şöyle böyle diyip geçiyorlar pöpülerlikten başka bir şeyden değil bu.
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