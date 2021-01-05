Kırmızı ekip en son 2000’li yılların ortasında ulaştığı tabloyu Lisa SU önderliğinde yeniden görmeyi başardı.İlginizi Çekebilir AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti
AMD 15 yıl sonra yeniden önde
Passmark’ın masaüstü işlemci kullanım pastasına göre AMD %50.8’lik oranla Intel’in önüne geçmeyi başardı. En son 2006 yılının ilk çeyreğinde, Core 2 işlemcilerden önce %53.9’luk payla üstünlüğü sağlayan kırmızı ekip uzun yıllardır geride kalmıştı.
Diğer taraftan Intel dizüstü tarafında %83.8’lik payla halen önde yer alırken sunucu tarafında ise %98.6’lık ezici üstünlüğe sahip.
Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı"
Passmark’ın rakamlarının Windows işletim sistemi altında test edilen işlemcilerden derlendiğinin altını çizelim. Dolayısıyla sunucu kanadında gerçek rakamlar biraz daha farklı olabilir.
https://www.techspot.com/news/88148-amd-desktop-cpu-share-passes-intel-first-time.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
2 bu kadın