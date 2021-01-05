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Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor

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Uzmanlardan öneri: "Koronavirüs aşısı olmayanlara kamu yasağı uygulansın"

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Dell üretkenlik odaklı 40 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu

3 gün

Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı

3 gün

Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'ın yeni kötü adamı belli oldu

3 gün

Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı

3 gün

Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı

3 gün

Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı

4 gün

Akıllı telefon üretimi yüzde 11 düştü

4 gün

Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı

4 gün

PlayStation 5 ve Xbox Series X, IKEA'da "boy göstermeye" başladı

4 gün

Half Life'ın geliştiricisi Valve, yeni oyunları üzerinde çalışması için psikolog arıyor

4 gün

Pathologic serisinin geliştiricisinden hikaye odaklı mobil oyun: Know by Heart

4 gün

PlayStation markası anavatanı Japonya'da zor günler geçiriyor

4 gün

10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı

4 gün

1998'de PS1 için duyurulan oyun, tam 23 yıl sonra yayınlandı

4 gün

12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı

4 gün

Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu

4 gün

Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı

4 gün

AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor

4 gün

GÖRÜNTÜLENEN AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti

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Cyberpunk 2077'nin oyuncu sayıları eriyor: %80 düştü

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Vivo X60 Pro Plus, 55W hızlı şarj ve Snapdragon 888 ile gelecek

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Robert Downey Jr'ın yapımcı olduğu, çizgi romandan uyarlanan yeni Netflix dizisi bu yıl yayınlanacak

4 gün

Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları

4 gün

2020'de Vodafone TV'de çok izlenen içerikler açıklandı

4 gün

Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası

4 gün

AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti

4 gün

AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta

4 gün

sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası...

4 gün

Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu

4 gün

Işıklı mışıklı oyuncu klavyesi incelemesi (CORSAIR K60 RGB PRO)

4 gün

Asus yeni yıla zamlarla girdi

4 gün

Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı

4 gün

Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

4 gün

HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı

4 gün

Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor

4 gün

Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı

4 gün

Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak

4 gün

Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor

4 gün

PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu

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