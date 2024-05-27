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    BTK, mobil operatörlere ve İSS’lere ceza yağdırdı!

    BTK, 25 Mayıs 2024 tarihinde yayımladığı beş farklı kurul kararıyla mobil operatörlere ve internet servis sağlayıcılarına 40 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası kesti.
    BTK, mobil operatörlere ve İSS’lere ceza yağdırdı! Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil operatörlere ve sabit internet operatörlerine toplam 40 milyon 38 bin TL idari para cezası kesti. Abonelik fesih işlemleri, nakil işlemleri, yanlış belge ve bilgiler, hizmetin dönem dışında açılması, borç, alacak sorgusu ve iade işlemlerindeki ihlaller nedeniyle pek çok firmaya idari para cezası uygulandı.

    Hangi firmalara ceza kesildi?

    BTK tarafından 25 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan beş farklı kurul kararında yer alan bilgilere göre Türk Telekom, TTNet, TT Mobil, Turkcell, Superonline, Vodafone, VodafoneNet, TurkNet, Türksat, Millenicom, İşnet, Digiturk ve D-Smart’a ceza verildi.

    BTK Tarafından Kesilen Cezalar
    Şirket Ceza Gerekçesi Ceza Miktaro
    Andromeda TV
    D-Smart    		 Süresinde yapılmayan nakiller ₺232.055,76
    Digital Platform
    (Digiturk)    		 Süresinde yapılmayan nakiller ₺290.114,51
    İŞNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺32.982,26
    İŞNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺659,65
    İŞNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.524,22
    Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺26.702,97
    Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺5.340,59
    Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺53.405,94
    Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺80.108,91
    Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.676,89
    Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺53.405,94
    Millenicom Süresinde yapılmayan nakiller ₺13.351,48
    Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺146.903,27
    Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.175.226,19
    Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺734.516,37
    Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.469.032,74
    Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺29.380,65
    Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺146.903,27
    Türk Telekom Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi ₺368.238,58
    Türk Telekom Süresinde yapılmayan nakiller ₺881.419,64
    TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺111.986,98
    TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.679.804,64
    TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺111.986,98
    TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.119.869,76
    TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.119.869,76
    TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺111.986,98
    TT Mobil TT Mobil’in Borç ve Alacak Sorgusu ve İade Sürecine İlişkin İhlalleri ₺895.895,81
    TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.082.814,01
    TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺433.125,60
    TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.082.814,01
    TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.082,814,01
    TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺54.140,70
    TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺108.281,40
    TTNET Dönemsel İnternet Hizmetin Dönem Dışında Açılması ve Faturalama Yapılması ₺848.360,62
    Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺68.650,92
    Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺27.460,37
    Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺137.301,85
    Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺13.730,18
    Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺13.730,18
    Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺274.603,69
    Superonline Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi ₺194.796,00
    Superonline Süresinde yapılmayan nakiller ₺2.059.527,70
    Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.083.928,17
    Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺416.785,63
    Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.250.356,90
    Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.083.928,17
    Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺4.167,86
    Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺833.571,27
    TurkNet Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺42.323,19
    TurkNet Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺483.693,60
    TurkNet Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺60.461,70
    TurkNet Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺12.092,34
    TurkNet Süresinde yapılmayan nakiller ₺241.846,80
    Türksat Süresinde yapılmayan nakiller ₺41.239,84
    Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.744.353,90
    Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.744.353,90
    Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺96.052,39
    Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺41.165,31
    Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺411.653,08
    Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺274.435,39
    VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.880.598,03
    VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺376.119,61
    VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.880.598,03
    VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺225.67176
    VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺564.179,41
    VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺188.059,80
    VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺75.223,92
    VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺75.223,92
    VodafoneNET Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi ₺505.787,95
    VodafoneNET Süresinde yapılmayan nakiller ₺2.023.151,79
    Kaynakça https://www.btk.gov.tr/kurul-kararlari https://btdunyasi.net/btkdan-telekom-sirketlerine-40-milyon-liranin-uzerinde-idari-para-cezasi/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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