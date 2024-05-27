BTK, mobil operatörlere ve İSS’lere ceza yağdırdı!

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Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil operatörlere ve sabit internet operatörlerine toplam 40 milyon 38 bin TL idari para cezası kesti. Abonelik fesih işlemleri, nakil işlemleri, yanlış belge ve bilgiler, hizmetin dönem dışında açılması, borç, alacak sorgusu ve iade işlemlerindeki ihlaller nedeniyle pek çok firmaya idari para cezası uygulandı.

Hangi firmalara ceza kesildi?

BTK tarafından 25 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan beş farklı kurul kararında yer alan bilgilere göre Türk Telekom, TTNet, TT Mobil, Turkcell, Superonline, Vodafone, VodafoneNet, TurkNet, Türksat, Millenicom, İşnet, Digiturk ve D-Smart’a ceza verildi.

KVKK’dan Knight Online’a para cezası! 1 gün önce eklendi

BTK Tarafından Kesilen Cezalar Şirket Ceza Gerekçesi Ceza Miktaro Andromeda TV

D-Smart Süresinde yapılmayan nakiller ₺232.055,76 Digital Platform

(Digiturk) Süresinde yapılmayan nakiller ₺290.114,51 İŞNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺32.982,26 İŞNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺659,65 İŞNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.524,22 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺26.702,97 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺5.340,59 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺53.405,94 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺80.108,91 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.676,89 Millenicom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺53.405,94 Millenicom Süresinde yapılmayan nakiller ₺13.351,48 Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺146.903,27 Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.175.226,19 Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺734.516,37 Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.469.032,74 Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺29.380,65 Türk Telekom Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺146.903,27 Türk Telekom Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi ₺368.238,58 Türk Telekom Süresinde yapılmayan nakiller ₺881.419,64 TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺111.986,98 TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.679.804,64 TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺111.986,98 TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.119.869,76 TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.119.869,76 TT Mobil Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺111.986,98 TT Mobil TT Mobil’in Borç ve Alacak Sorgusu ve İade Sürecine İlişkin İhlalleri ₺895.895,81 TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.082.814,01 TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺433.125,60 TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.082.814,01 TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.082,814,01 TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺54.140,70 TTNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺108.281,40 TTNET Dönemsel İnternet Hizmetin Dönem Dışında Açılması ve Faturalama Yapılması ₺848.360,62 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺68.650,92 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺27.460,37 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺137.301,85 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺13.730,18 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺13.730,18 Superonline Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺274.603,69 Superonline Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi ₺194.796,00 Superonline Süresinde yapılmayan nakiller ₺2.059.527,70 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.083.928,17 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺416.785,63 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.250.356,90 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.083.928,17 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺4.167,86 Turkcell Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺833.571,27 TurkNet Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺42.323,19 TurkNet Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺483.693,60 TurkNet Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺60.461,70 TurkNet Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺12.092,34 TurkNet Süresinde yapılmayan nakiller ₺241.846,80 Türksat Süresinde yapılmayan nakiller ₺41.239,84 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.744.353,90 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺2.744.353,90 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺96.052,39 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺41.165,31 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺411.653,08 Vodafone AŞ Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺274.435,39 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.880.598,03 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺376.119,61 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺1.880.598,03 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺225.67176 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺564.179,41 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺188.059,80 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺75.223,92 VodafoneNET Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim ₺75.223,92 VodafoneNET Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi ₺505.787,95 VodafoneNET Süresinde yapılmayan nakiller ₺2.023.151,79

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