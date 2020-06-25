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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Safari 14 ile web sitelerine Face ID ve Touch ID ile giriş başlıyor

    iOS 14 ve macOS Big Sur ile birlikte gelecek Safari 14 tarayıcısında Apple’ın Face ID ve Touch ID biyometrik sistemleri ile web sitelerinde şifre girmeye gerek kalmayacak.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Safari 14 ile web sitelerine Face ID ve Touch ID ile giriş başlıyor
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    Bir dönem sadece kullanıcı adı ve şifre ile girdiğimiz web siteleri teknolojinin gelişmesi ile biyometrik güvenlik sistemlerini de tercih etmeye başladı. Parmak izi okuma ve yüz tanıma bunların en önemlisi durumunda.

    Apple da geçiyor

    Fast Identity Online (FIDO) adıyla kurulan organizasyon web siteleri ve uygulamaların biyometrik çözüm kullanmalarını bir standarda bağlama amacını taşıyor. FIDO ve FIDO 2 standartları bir süredir internet dünyasında yaygın bir kullanıma sahip durumda.

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    Apple da yılın başlarında FIDO organizasyonuna katıldığını duyurmuştu. Hali hazırda uygulamalara Touch ID ve Face ID ile giriş imkanı sunan Apple, sonbahardan itibaren web sitelerine de bunu getirecek.

    iOS 14 ve macOS Big Sur ile birlikte gelecek Safari 14 tarayıcısı biyometrik girişlere izin veriyor. Anahtar Zinciri hesabı üzerinden parmak izi ve yüz verilerinizi kullanarak destekli web sitelerinde şifre girmenize gerek kalmayacak.

    Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları da FIDO standartlarını uygulamaya başlamış durumda. Donanım tarafında anahtar olarak tabir edebileceğimiz USB tabanlı cihazların Safari tarayıcısındaki desteği ise yılın sonlarına doğru tam anlamıyla başlayacak.



    https://thenextweb.com/apple/2020/06/25/safari-will-soon-log-you-into-websites-with-face-id-and-touch-id Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 16 dk.
    Ben hal hazırda bunu 1 yıldır kullanıyorum Herhangi bir sitedeki hesabıma yüz tanımayla giriyorum ve de çok kullanışlı.
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 1 sa.
    webauthn.io/...



    Bundan bahsetmeye çalışmışlar muhtemelen



    Yani password olmadan yüz bilgisiyle erişim vb



    Anahtar zincirinde password giriyorsu

    Bunda direkt farklı şeylerle gerçekleşiyor, sitede anlatımı vardı
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    esatyavuz1 1 sa. yeni yorumcu
    güzel bir şey olur ama safari bunu kullanıyordu öyle biliyorum ben
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    galaxyg (Yağız Tümer) 2 sa.
    Ben anlamadım iOS 13 de zaten ben bunu kullanıyorum tüm sitelere yüzümle giriyorum anahtar zinciriyle ne fark var ?
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