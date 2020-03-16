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    Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalar var, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağım!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını kapsamında bir basın toplantısı düzenledi. Bakan, yeni vakalar bulunduğunu ve ilerleyen saatlerde bu konuda açıklama yapacağını duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalar var, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağım!
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küresel salgına neden koronavirüs kapsamında bir basın toplantısı daha düzenledi. Koca, yapmış olduğu açıklamada test sonucu pozitif çıkan yeni vakalar bulunduğunu ve sonuçların netleşmesinin ardından ilerleyen saatlerde net sayıyı duyuracağı bir toplantı daha düzenleyeceğini ifade etti.

    Ayrıca Bkz. "AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor"

    Halihazırda uçuşların durdurulmuş olduğu 14 ülkeye (Çin, İran, Irak, İtalya, Güney Kore, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda) ilaveten altı ülkeye daha uçuş yasağı getirildiğini söyleyen Koca, bu ülkelerde okuyan öğrencilerin 17 Mart saat 24:00’e kadar ülkeye dönüşlerinin sağlanacağını duyurdu. Ülkeye dönen öğrenciler de 14 gün karantina altına alınacak. Bu öğrenciler çeşitli yurtlarda misafir edilecek. Yarın 08.00 itibari ile İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan , Mısır, İrlanda ve BAE ile uçuşlar yasaklanmış olacak ve uçuşa yasaklı ülke sayısı 20’ye çıkacak.

    Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalar var, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağım!

    Sağlık Bakanı Koca, Bilim kurulunda alınan yeni kararlar kapsamında; Laboratuvar sıyısının 6'dan 16'ya çıkarılacağını ve test kitlerinin de tüm illere gönderileceğini belirtti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alito (A. Teyfik Görmez) 4 gün en beğenilen
    Bunlar vaka açıklamalarını günlere bölmemişlerse, ben de bir şey bilmiyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    NeoBlack (Ahmet Ayık) 4 gün alito
    Ne fark eder olayın gidişatına önlem almaktan başka yapacak bişey yok
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    xAdli 4 gün alito
    senin muhalefet etmekten başka bişey bildigin yok zaten. gölge etme.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 4 gün NeoBlack
    Şu açıdan fark eder; Vakalar aslında çok fazla olabilir ve hepsini aynı anda açıklayıp tepki çekmek istemiyorlardır.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    cenk78 (tyler durden) 4 gün
    29 yeni vaka varmış. Toplam sayı 47 oldu. Henüz ölen yok.
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    YOURMOVE 4 gün
    Ana konu varken bu konu bence gereksiz olmuş.
    forum.donanimhaber.com/...
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 4 gün
    Allah’ım sonumuz hayır olsun
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 4 gün
    Hangi illerde peki açıklama yok
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    snowtger (Eren ) 4 gün
    Sabah sahte diye ilan ettikleri belgeyi akşama valiliklere gönderdiler. Pek inanasım gelmiyor artık yapılan söylemlere.
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    Fakirdepocu (Yusuf ) 4 gün
    "Laboratuvar sıyısının 6'dan 16'ya çıkarılacağını ve test kitlerinin de tüm illere gönderileceğini belirtti."



    Uzucu kisim test kitlerinin hala tum illerde olmamasi. Uzerinde en cok konusulup tartisilmasi gerekilen konu es gecilip sayi uzerinden surekli tartismalar donuyor.



    Her ilde test yapacak kit yok biz hala sayi konusuyoruz. Yok daha fazla yok daha az.



    Cok uzucu bir durum. Umarim hastanelerin yogun bakim yataklari ve ekipmanlari yeterli olur. Eger yeterli olmazsa o zaman sorun daha da buyuyebilir.

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    IceRulez (Osman R.F) 4 gün
    bu virusün yayılmasını sağlayan gençler değilse ben birşey bilmiyorum. zırt pırt sağa sola avm ye çıkıyor geziyorlar boyna. Birisinde virus olsa herkese bulaştıran bunlar işte. Kafelere vs yasak gelmesi iyi oldu otursunlar evde makarna yesinler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 4 gün
    Virüs Türkiye'de bulunmadan önce bakan alıştıra alıştıra söylüyordu dikkat ederseniz. Vaka olabilir, olmuş olabilir vs. Aniden 100 vaka var deseler halk tırsar, panikler. Azar azar açıklanacak
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Evet arkadaşlar bütün dünya önüne geçti biz geçemedikk sadece. Bizi yalan kandırdılar hep.

    Az moral vereyim şunlara bari kafayı yiyecekler yoksa bu gidişle.
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    3577 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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