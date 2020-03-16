Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalar var, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağım!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küresel salgına neden koronavirüs kapsamında bir basın toplantısı daha düzenledi. Koca, yapmış olduğu açıklamada test sonucu pozitif çıkan yeni vakalar bulunduğunu ve sonuçların netleşmesinin ardından ilerleyen saatlerde net sayıyı duyuracağı bir toplantı daha düzenleyeceğini ifade etti.

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Halihazırda uçuşların durdurulmuş olduğu 14 ülkeye (Çin, İran, Irak, İtalya, Güney Kore, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda) ilaveten altı ülkeye daha uçuş yasağı getirildiğini söyleyen Koca, bu ülkelerde okuyan öğrencilerin 17 Mart saat 24:00’e kadar ülkeye dönüşlerinin sağlanacağını duyurdu. Ülkeye dönen öğrenciler de 14 gün karantina altına alınacak. Bu öğrenciler çeşitli yurtlarda misafir edilecek. Yarın 08.00 itibari ile İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan , Mısır, İrlanda ve BAE ile uçuşlar yasaklanmış olacak ve uçuşa yasaklı ülke sayısı 20’ye çıkacak.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim kurulunda alınan yeni kararlar kapsamında; Laboratuvar sıyısının 6'dan 16'ya çıkarılacağını ve test kitlerinin de tüm illere gönderileceğini belirtti.

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